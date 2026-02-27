Как помочь коже после зимы: эффективные процедуры и правила ухода

 222

База для смены сезонов — активное восстановление, возвращение естественного сияния. Рассказываем, какие процедуры помогут и почему "зимние" методы не будут работать.

Одна из основных проблем после зимы – нарушение барьерной функции кожи. У эпидермиса есть специальная "защитная пленка" (гидролипидная мантия), которая к весне становится тоньше из-за постоянных перепадов температуры, холодного воздуха, активной выработки кожного сала. Когда барьер нарушается, кожа становится сухой и буквально испаряет воду быстрее, чем ее удерживает. Появляются шелушения, регенерация идет медленнее, кожа выглядит тусклой, обезвоженной. После умывания может появиться чувство стянутости, небольшие трещинки, мимические морщины. Спросили у Анны Анелок, врача-дерматолога, основателя клиники косметологии и обучающего центра Anna Anelok Cosmetology Clinic, что делать в такой ситуации и какие процедуры быстро вернут кожу к жизни.

Фото: Freepik.com / @senivpetro

Почему стандартные процедуры не будут работать

Вы можете не получить желаемый эффект из-за нарушения барьера. Кожа становится чувствительной, обезвоженной. В таком состоянии она склонна к гиперреактивности: быстрее краснеет, сильнее отекает и дольше восстанавливается. Поэтому стандартные инъекционные протоколы или агрессивные методы могут спровоцировать выраженное раздражение и непредсказуемую реакцию.

Также в состоянии кожи важную роль играет уменьшение количества витамина D из-за снижения количества солнечного света. А витамин D, в свою очередь, играет важную роль в иммунной регуляции кожи, в процессах регенерации и противовоспалительной защите. Световой "голод" снижает уровень коллагена, общий тонус и может влиять на эффективность инъекционных процедур. При дефиците витамина D эффект от биоревитализации может держаться меньше, так как кожа расходует гиалуроновую кислоту на восстановление барьера.

Как понять, что коже нужно активное восстановление

Есть конкретные признаки – сверяйтесь со списком ниже.

  • Выраженная сухость и шелушения;
  • зуд;
  • покраснения;
  • микротрещины;
  • потеря естественного блеска;
  • тусклый, сероватый цвет лица;
  • повышенная чувствительность;
  • ощущение стянутости после умывания;
  • обострение хронических кожных заболеваний (экземы, псориаза или других);
  • дискомфорт даже после нанесения привычного ухода.

Фото: Freepik.com

Какие процедуры спасут ситуацию

Сделайте акцент на увлажнение, восстановление барьера и деликатное очищение. После курса восстанавливающих процедур кожа станет более гладкой, увлажненной и напитанной, рельеф – более ровным, мелкие морщинки станут менее выраженными, уйдут заломы, улучшится цвет лица и повысится плотность кожи.

  • Биоревитализация. Процедура помогает глубоко увлажнить кожу, повысить упругость и сгладить мелкие морщины.
  • Мезотерапия с антиоксидантными коктейлями. Инъекции восстановят защитный барьер, повысят тонус и сделают цвет лица более здоровым.
  • Поверхностные пилинги. Дают эффект бережного отшелушивания, мягко обновляют эпидермис, не травмируя его.

Какие процедуры лучше отложить

Не делайте агрессивные процедуры, которые требуют долгого восстановления: фракционные лазерные шлифовки, глубокие химические пилинги. Кожа истощена, заживление затянется, раздражение усилится, а результат окажется хуже ожидаемого.

Также можно сократить интервалы между процедурами, чтобы давать коже время на естественную регенерацию. Но курс биоревитализации можно делать чаще, потому что она способствует восстановлению.

Фото: Freepik.com / @cookie_studio

Когда не нужно делать любые инъекции

Есть ситуации, когда даже "уколы красоты" для легкого поддержания состояния кожи могут навредить. Если кожа не восстановилась после перенесенных заболеваний, есть активные воспаления в настоящий момент, повышается риск осложнений. Могут появиться затяжные отеки, воспалительные реакции, которые придется долго убирать – лучше повременить с процедурами.

  • Инфекции в стадии воспаления, включая герпес.
  • Обострение хронических заболеваний.
  • Выраженная сухость с трещинами.
  • Аллергические реакции в стадии обострения.
  • Недавно перенесенная простуда и респираторные инфекции.
  • Подтвержденный дефицит витамина D (по результатам анализов).
Дарья Сизова

Автор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.