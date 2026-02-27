Как помочь коже после зимы: эффективные процедуры и правила ухода

Одна из основных проблем после зимы – нарушение барьерной функции кожи. У эпидермиса есть специальная "защитная пленка" (гидролипидная мантия), которая к весне становится тоньше из-за постоянных перепадов температуры, холодного воздуха, активной выработки кожного сала. Когда барьер нарушается, кожа становится сухой и буквально испаряет воду быстрее, чем ее удерживает. Появляются шелушения, регенерация идет медленнее, кожа выглядит тусклой, обезвоженной. После умывания может появиться чувство стянутости, небольшие трещинки, мимические морщины. Спросили у Анны Анелок, врача-дерматолога, основателя клиники косметологии и обучающего центра Anna Anelok Cosmetology Clinic, что делать в такой ситуации и какие процедуры быстро вернут кожу к жизни.





Почему стандартные процедуры не будут работать

Вы можете не получить желаемый эффект из-за нарушения барьера. Кожа становится чувствительной, обезвоженной. В таком состоянии она склонна к гиперреактивности: быстрее краснеет, сильнее отекает и дольше восстанавливается. Поэтому стандартные инъекционные протоколы или агрессивные методы могут спровоцировать выраженное раздражение и непредсказуемую реакцию.

Также в состоянии кожи важную роль играет уменьшение количества витамина D из-за снижения количества солнечного света. А витамин D, в свою очередь, играет важную роль в иммунной регуляции кожи, в процессах регенерации и противовоспалительной защите. Световой "голод" снижает уровень коллагена, общий тонус и может влиять на эффективность инъекционных процедур. При дефиците витамина D эффект от биоревитализации может держаться меньше, так как кожа расходует гиалуроновую кислоту на восстановление барьера.

Как понять, что коже нужно активное восстановление

Есть конкретные признаки – сверяйтесь со списком ниже.

Выраженная сухость и шелушения;

зуд;

покраснения;

микротрещины;

потеря естественного блеска;

тусклый, сероватый цвет лица;

повышенная чувствительность;

ощущение стянутости после умывания;

обострение хронических кожных заболеваний (экземы, псориаза или других);

дискомфорт даже после нанесения привычного ухода.





Какие процедуры спасут ситуацию

Сделайте акцент на увлажнение, восстановление барьера и деликатное очищение. После курса восстанавливающих процедур кожа станет более гладкой, увлажненной и напитанной, рельеф – более ровным, мелкие морщинки станут менее выраженными, уйдут заломы, улучшится цвет лица и повысится плотность кожи.

Биоревитализация . Процедура помогает глубоко увлажнить кожу, повысить упругость и сгладить мелкие морщины.

. Процедура помогает глубоко увлажнить кожу, повысить упругость и сгладить мелкие морщины. Мезотерапия с антиоксидантными коктейлями . Инъекции восстановят защитный барьер, повысят тонус и сделают цвет лица более здоровым.

. Инъекции восстановят защитный барьер, повысят тонус и сделают цвет лица более здоровым. Поверхностные пилинги. Дают эффект бережного отшелушивания, мягко обновляют эпидермис, не травмируя его.

Какие процедуры лучше отложить

Не делайте агрессивные процедуры, которые требуют долгого восстановления: фракционные лазерные шлифовки, глубокие химические пилинги. Кожа истощена, заживление затянется, раздражение усилится, а результат окажется хуже ожидаемого.

Также можно сократить интервалы между процедурами, чтобы давать коже время на естественную регенерацию. Но курс биоревитализации можно делать чаще, потому что она способствует восстановлению.





Когда не нужно делать любые инъекции

Есть ситуации, когда даже "уколы красоты" для легкого поддержания состояния кожи могут навредить. Если кожа не восстановилась после перенесенных заболеваний, есть активные воспаления в настоящий момент, повышается риск осложнений. Могут появиться затяжные отеки, воспалительные реакции, которые придется долго убирать – лучше повременить с процедурами.