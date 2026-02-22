Инъекции для плотности кожи: чем отличаются процедуры и кому они не подходят

У вас может не быть выраженного птоза, объем сохраняется, но поменяется сама структура тканей – кожа будет активнее собираться в складки, станет тонкой, слишком мягкой, появится ощущение "поплывшего" лица. В этом случае нужно работать с плотностью, то есть состоянием дермы (глубоких слоев кожи). Именно в нем находятся коллагеновые и эластиновые волокна, которые обеспечивают упругость и не дают лицу деформироваться. Над этой задачей можно работать с помощью разных препаратов – все зависит от текущего состояния и конкретных изменений.

Radiesse: инъекции на основе гидроксиапатита кальция

Процедура помогает укрепить ткани, сделать их более устойчивыми к негативным факторам внешней среды. Главное действие – стимулирование выработки собственного коллагена, но в составе есть гель, который быстро восстанавливает утраченный объем.





После процедуры (или курса) кожа становится более плотной на ощупь, лучше сопротивляется сжатию, уменьшается ощущение дряблости. Контуры выглядят более четкими, нижняя треть лица перестает быть "мягкой", кожа шеи и кистей визуально становится моложе.

Объемы возвращаются быстро, а плотность – постепенно. Процедура подойдет тем, у кого начались проблемы с дермой, а не просто появилась сухость.

Полимолочная кислота

Инъекции с этим компонентом восстанавливают плотность кожи за счет того, что стимулируют выработку собственного коллагена. Препарат не дает выраженного мгновенного объема – изменения появляются поэтапно, в течение нескольких месяцев.





После курса кожа становится более упругой, уходит ощущение "пустоты" в средней и нижней трети лица, лицо в целом выглядит более подтянутым. Овал становится более четким, но эффект очень естественный.

Объем не "добавляется", а формируется за счет внутренних ресурсов кожи. Метод подойдет тем, у кого выражено возрастное истончение тканей и требуется постепенное укрепление дермы.

Контурная пластика филлером Ellanse

Препарат мягко заполняет объем и стимулирует выработку коллагена вдолгую. Основа – вещество поликапролактон, которое постепенно рассасывается, поддерживая процессы обновления ткани.





После процедуры кожа выглядит более плотной и устойчивой, контуры становятся четче, уменьшается дряблость. Эффект сохраняется дольше, чем при ряде других стимуляторов, за счет пролонгированного действия.

Объем восстанавливается мягко, а плотность усиливается постепенно. Метод выбирают, когда нужна не только коррекция качества кожи, но и более длительная поддержка тканей.

Profhilo: инъекции стабилизированной гиалуроновой кислоты

Процедура работает с качеством кожи за счет глубокого увлажнения и повышения эластичности. Основной результат – улучшение текстуры и тургора, а не поддержка каркаса.

После курса кожа становится более гладкой, уменьшается выраженность мелкой сетки морщин, появляется визуальный эффект упругой, здоровой кожи. Цвет лица выглядит более ровным, кожа – менее тусклой.

Плотность дермы возвращается за счет улучшения гидробаланса и эластичности. Метод подойдет тем, у кого кожа стала тонкой и обезвоженной, но без выраженной структурной потери.

Revi, Plinest: инъекции на основе полинуклеотидов

Главная задача инъекций – восстановить дерму и улучшить ее состояние. Полинуклеотиды активно стимулируют процессы регенерации и заметно улучшают качество ткани.

После курса кожа становится более ровной, снижается чувствительность, уменьшается реактивность, повышается эластичность. Эпидермис выглядит более однородным, тон становится ровным, лицо перестает быть "уставшим".

Процедура улучшит состояние истонченной, чувствительной коже, а также будет работать как часть программы общего восстановления.





Кому такие процедуры не подходят

Первое и самое важное – базовые противопоказания по состоянию здоровья: беременность, лактация, активные воспалительные процессы, онкологические заболевания, декомпенсированные аутоиммунные состояния и нарушения свертываемости крови. Если есть склонности к фиброзным и гранулематозным реакциям, нужна дополнительная консультация с врачом.

Во-вторых, стоит учитывать состояние кожи и ваши ожидания. Инъекционная биостимуляция не решает проблему выраженного птоза и избытка кожи. В этих случаях требуется другой план коррекции, включая хирургические методы. Такие процедуры могут вернуть контурам четкость, но постепенно, за счет накопительного эффекта – не стоит ждать мгновенного преображения и быстрых результатов.