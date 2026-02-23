Одинокое материнство и репродуктивные технологии: как меняется запрос на ЭКО

Портрет пациенток, которые обращаются за помощью к специалистам ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий), значительно изменился за последнее время. Еще 10–15 лет назад основным запросом было преодоление бесплодия у супружеской пары, а сегодня все больше девушек приходят без партнера. Клео.ру спросил у Сыркашевой Анастасии Григорьевны, врача-акушера-гинеколога, заведующей отделением МЕДСИ на Солянке, почему так происходит, есть ли риски при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) без партнера, про главные мифы и то, что нужно знать перед началом процесса.





Почему запрос на ЭКО без партнера продолжает увеличиваться

Чаще всего за ЭКО с донорским материалом приходят женщины старше 35 лет, которые получили хорошее образование (а иногда и не одно), реализовались в карьере, обрели финансовую стабильность, но не встретили партнера для создания семьи. Также это пациентки, которые осознанно не хотят связывать решение о рождении ребенка с наличием мужчины или хотят воспитывать ребенка самостоятельно.

Приоритеты поколения . Современные женщины все чаще сначала строят карьеру и создают финансовую стабильность. Но физиология репродуктивной системы не всегда синхронизирована с нашими планами. К 35-40 годам, когда женщина чувствует себя готовой стать матерью, запас яйцеклеток уже может быть значительно снижен.

. Современные женщины все чаще сначала строят карьеру и создают финансовую стабильность. Но физиология репродуктивной системы не всегда синхронизирована с нашими планами. К 35-40 годам, когда женщина чувствует себя готовой стать матерью, запас яйцеклеток уже может быть значительно снижен. Отсутствие "того самого" партнера . Многие женщины предпочитают растить ребенка самостоятельно и не стремятся вступать в отношения или брак ради рождения ребенка. ЭКО с донорской спермой дает такую возможность, делая материнство независимым.

. Многие женщины предпочитают растить ребенка самостоятельно и не стремятся вступать в отношения или брак ради рождения ребенка. ЭКО с донорской спермой дает такую возможность, делая материнство независимым. Снижение стигматизации. Общество становится более открытым к разным формам семьи. Одинокое материнство с помощью репродуктивных технологий воспринимается все более спокойно, женщины могут принимать решение о проведении программы без страха осуждения.

Возраст имеет значение

Возможности вспомогательных репродуктивных технологий ограничены биологическими причинами, в первую очередь возрастом женщины. Запас яйцеклеток закладывается во время беременности матери, и его нельзя восполнить, только работать с тем, что есть.

Возраст также влияет на качество яйцеклеток. Чем старше женщина, тем больше формируется яйцеклеток с хромосомными поломками. В клинической практике это может проявляться по-разному: беременность не наступает даже при наличии овуляции и регулярного менструального цикла, или беременность прерывается на раннем сроке.

При проведении ЭКО высокий процент хромосомных поломок в яйцеклетках может проявляться формированием эмбрионов с неправильным хромосомным набором. Существуют тесты, которые позволяют диагностировать такие состояния еще до переноса в полость матки, но с такими эмбрионами ничего нельзя сделать.

Максимальная эффективность ЭКО – до 35 лет, в этом возрасте шансы на рождение здорового ребенка составляют 50-60% на 1 цикл лечения. После 35 лет качество яйцеклеток снижается быстрее, и в 35-39 лет шансы уменьшаются до 25-30%, большинству пациенток понадобится проведение нескольких циклов ЭКО.





После 40 лет эффективность ЭКО резко снижается, процент эмбрионов с хромосомными поломками может достигать 70-80%, а вероятность рождения ребенка за 1 цикл лечения не более 10-15%.

Если качество яйцеклеток низкое и ЭКО с собственными яйцеклетками не приводит к беременности, есть альтернатива – использовать не только донорскую сперму, но и донорские яйцеклетки. Но этот вариант не так популярен.

Когда стоит сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ)

Этот анализ показывает овариальный резерв (запас яйцеклеток) на текущий момент. Результаты не ответят на вопросы: "Могу ли я забеременеть прямо сейчас?", "Смогу ли я забеременеть через 5 лет?". Это только один из пазлов всей сложной картины репродуктивной системы женщины.

Вам 25-35 лет и вы точно знаете, что рождение ребенка откладывается на 5 или больше лет. Нужно оценить запас яйцеклеток, чтобы принять взвешенное решение. Если овариальный резерв снижается, можно рассмотреть варианты витрификации (заморозки яйцеклеток).

Если есть факторы риска преждевременной недостаточности яичников (ранняя или преждевременная менопауза у мамы и бабушки, операции на яичниках, эндометриоз, другие гинекологические заболевания).

Вы старше 35 и только начинаете задумываться о беременности – анализ поможет не упустить время.

При планировании цикла ЭКО анализ обязателен, чтобы составить индивидуальный план лечения.

Есть ли принципиальные медицинские отличия между ЭКО в паре и ЭКО у одинокой женщины

Нет, алгоритмы обследования для пациентки, проведение различных этапов ЭКО (овариальная стимуляция, пункция яичников, оплодотворение ооцитов, перенос эмбриона в полость матки) проводятся одинаково в обеих программах. Различий в ведении беременности также нет.

В каких ситуациях ЭКО с донорскими яйцеклетками – оптимальное решение

Главное показание – отсутствие собственных яйцеклеток или резкое снижение их качества, когда ЭКО с собственными яйцеклетками невозможно вообще или не приводит к наступлению беременности.

Донорами половых клеток могут быть только здоровые женщины, для таких программ есть серьезные ограничения по возрасту и состоянию здоровья: по закону это 18-35 лет, но большинство клиник репродуктивной медицины ставят более жесткие рамки.

Клиника репродуктивной медицины проводит тщательный отбор претендентов на донорство, следит за своевременным проведением медицинских обследований. Также доноры всегда проходят медико-генетическое консультирование, освидетельствование врача-психиатра и нарколога. Пациенты получают доступ к анонимной базе доноров половых клеток с внешними данными донора, национальностью, группой крови, резус-фактором и другими данными, которые могут быть полезны будущим родителям.





Есть ли дополнительные медицинские риски при ЭКО без партнера

С медицинской точки зрения нет. Течение беременности определяется возрастом женщины, состоянием ее здоровья. Риски для здоровья ребенка также не повышаются, потому что потенциальные доноры спермы проходят очень тщательное обследование. Но нужно помнить, что обследовать половые клетки невозможно, это обусловлено их биологией. Если есть сомнения, лучше обратиться за консультацией к клиническому генетику, который расскажет обо всех рисках и развеет сомнения.

Психологическое состояние очень важно

Есть исследования, которые показывают связь между высоким уровнем тревоги и депрессии и сниженной эффективностью ЭКО. Неопределенность усиливает тревогу, поэтому в клиниках проводят максимально подробный инструктаж: рассказывают обо всех этапах лечения, рассматривают разные сценарии, что может пойти не так и что делать в такой ситуации.

Нужно учитывать, что гинеколог не может оказывать профессиональную психологическую помощь. До ЭКО пациентам рекомендуют консультации психолога, дыхательные методики, медитацию, умеренную физическую активность, если нет противопоказаний, социальную поддержку от близких.

3 главных заблуждения об ЭКО