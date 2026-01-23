Когда пилинги можно делать курсами, а когда лучше точечно: рекомендации косметологов

Сезон обновления кожи еще не кончился — спросили у эксперта, в каких случаях нужно успеть пройти курс, а когда лучше сделать разовую процедуру.

Пилинги снова в центре внимания – но не как "процедура выходного дня", а как инструмент работы с качеством кожи. Современные пилинги давно вышли за рамки поверхностного обновления. Их используют для работы с плотностью, рельефом и признаками возрастных изменений, а подход к назначению стал заметно точнее. О том, как отличить курсовую стратегию от точечной и не перегрузить кожу, рассказывает Илона Тотикова – косметолог, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники эстетической медицины "Лагуна VIP".

Почему пилинги снова стали популярны и какие задачи они решают

Интерес к пилингам связан не с модой, а с их физиологическим действием. Пилинг – запускает внутренние процессы обновления кожи. Если правильно выбрать метод и состав, процедура может решить сразу несколько задач. Именно за счет системного влияния на дерму пилинги часто дают результат, которого невозможно добиться только уходом или единичными процедурами.

  • Ускорить клеточное обновление.

  • Стимулировать фибробласты к выработке коллагена и эластина.

  • Улучшить плотность и сделать кожу однородной.

  • Уменьшить видимость мелких морщин, убрать тусклость и сделать рельеф более ровным.

В каких случаях рекомендован курс пилингов

Фото: freepik.com

Курсовой подход выбирают, если есть задача добиться устойчивых изменений качества кожи, а не получить разовый визуальный эффект. У курса накопительный эффект: каждый следующий сеанс поддерживает и усиливает реакцию кожи. Конкретный тип пилинга – например, гликолевый или комбинированный – подбирает врач, исходя из типа кожи, возраста и задач.

Основные показания

  • Снижении плотности и упругости кожи.

  • Возрастные изменения и потеря "свежести".

  • Неровный рельеф.

  • Необходимости запустить и поддерживать процессы неоколлагенеза.

Когда пилинг делают разово

Один сеанс – это не "облегченный вариант", а способ решить конкретную задачу. Например, когда нужна точечная коррекция без долгого воздействия и сложной реабилитации, как часть большой стратегии ухода.

  • Коррекция локальной проблемы.

  • Улучшение тона и текстуры кожи без глубокой перестройки.

  • Оценка реакции кожи перед началом курса.

Что влияет на выбор: курс или разовая процедура

Фото: freepik.com

Решение никогда не принимается "по умолчанию". Врач оценивает сразу несколько факторов. Именно они помогают определить тактику – сколько процедур потребуется, чтобы решить проблему.

  • Исходное состояние кожи и ее плотность.

  • Выраженность возрастных изменений.

  • Чувствительность и скорость восстановления.

  • Цели пациента – профилактика или коррекция.

Может ли частое проведение пилингов вредит коже

Да, если нарушены интервалы или процедура подобрана неправильно. Пилинг – это нагрузка для эпидермиса, и она должна быть дозированной. Чрезмерная стимуляция может привести к ряду негативных последствий.

  • Повреждению кожного барьера.

  • Стойкой сухости и раздражению.

  • Повышенной чувствительности и реактивности кожи.

Противопоказания: кому нельзя делать пилинги

  • Беременность и в период лактации (особенно срединные и глубокие);

  • онкологические заболевания;

  • аутоиммунные заболевания кожи;

  • нарушение целостности кожного покрова;

  • активные воспаления, гнойничковые высыпания;

  • обострение герпеса;

  • аллергия на компоненты состава;

  • лихорадка, ОРВИ;

  • эпилепсия;

  • в период восстановления после хирургических вмешательств.

Как понять, что кожа перегружена пилингами

Фото: freepik.com
Не ориентируйтесь только на ощущения. Есть конкретные признаки-сигналы, что пора прекратить процедуры и нужно восстановить барьер.

  • Сухость, не проходящая после стандартного восстановления.

  • Стойкое покраснение.

  • Резкая реакция на холод, жару и смену температур.

  • Появление подкожной сыпи.

Можно ли подобрать пилинг самостоятельно

Такой подход может привести к ошибке – если правильно не оценить тип кожи, ее плотности и реактивности, можно получить осложнения.  Пилинг подбирается не "по названию", а по показаниям, концентрации и протоколу применения – этим должен заниматься врач.

Домашний уход между процедурами и после пилингов

Уход – обязательная часть восстановления после процедуры, а не дополнения. Важно соблюдать несколько правил, чтобы не получить осложнения и продлить эффект.

  • Восстанавливайте кожный барьер и липидный слой.

  • Снижайте сухость и чувствительность.

  • Защищайте кожу от ультрафиолета. Это обязательно как после разовой процедуры, так и на протяжении всего курса – независимо от сезона.

Дарья Сизова

Автор

 

