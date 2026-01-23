Когда пилинги можно делать курсами, а когда лучше точечно: рекомендации косметологов

Пилинги снова в центре внимания – но не как "процедура выходного дня", а как инструмент работы с качеством кожи. Современные пилинги давно вышли за рамки поверхностного обновления. Их используют для работы с плотностью, рельефом и признаками возрастных изменений, а подход к назначению стал заметно точнее. О том, как отличить курсовую стратегию от точечной и не перегрузить кожу, рассказывает Илона Тотикова – косметолог, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники эстетической медицины "Лагуна VIP".

Почему пилинги снова стали популярны и какие задачи они решают

Интерес к пилингам связан не с модой, а с их физиологическим действием. Пилинг – запускает внутренние процессы обновления кожи. Если правильно выбрать метод и состав, процедура может решить сразу несколько задач. Именно за счет системного влияния на дерму пилинги часто дают результат, которого невозможно добиться только уходом или единичными процедурами.

Ускорить клеточное обновление.

Стимулировать фибробласты к выработке коллагена и эластина.

Улучшить плотность и сделать кожу однородной.

Уменьшить видимость мелких морщин, убрать тусклость и сделать рельеф более ровным.

В каких случаях рекомендован курс пилингов





Курсовой подход выбирают, если есть задача добиться устойчивых изменений качества кожи, а не получить разовый визуальный эффект. У курса накопительный эффект: каждый следующий сеанс поддерживает и усиливает реакцию кожи. Конкретный тип пилинга – например, гликолевый или комбинированный – подбирает врач, исходя из типа кожи, возраста и задач.

Основные показания

Снижении плотности и упругости кожи.

Возрастные изменения и потеря "свежести".

Неровный рельеф.

Необходимости запустить и поддерживать процессы неоколлагенеза.

Когда пилинг делают разово

Один сеанс – это не "облегченный вариант", а способ решить конкретную задачу. Например, когда нужна точечная коррекция без долгого воздействия и сложной реабилитации, как часть большой стратегии ухода.

Коррекция локальной проблемы.

Улучшение тона и текстуры кожи без глубокой перестройки.

Оценка реакции кожи перед началом курса.

Что влияет на выбор: курс или разовая процедура





Решение никогда не принимается "по умолчанию". Врач оценивает сразу несколько факторов. Именно они помогают определить тактику – сколько процедур потребуется, чтобы решить проблему.

Исходное состояние кожи и ее плотность.

Выраженность возрастных изменений.

Чувствительность и скорость восстановления.

Цели пациента – профилактика или коррекция.

Может ли частое проведение пилингов вредит коже

Да, если нарушены интервалы или процедура подобрана неправильно. Пилинг – это нагрузка для эпидермиса, и она должна быть дозированной. Чрезмерная стимуляция может привести к ряду негативных последствий.

Повреждению кожного барьера.

Стойкой сухости и раздражению.

Повышенной чувствительности и реактивности кожи.

Противопоказания: кому нельзя делать пилинги

Беременность и в период лактации (особенно срединные и глубокие);

онкологические заболевания;

аутоиммунные заболевания кожи;

нарушение целостности кожного покрова;

активные воспаления, гнойничковые высыпания;

обострение герпеса;

аллергия на компоненты состава;

лихорадка, ОРВИ;

эпилепсия;

в период восстановления после хирургических вмешательств.

Как понять, что кожа перегружена пилингами



Не ориентируйтесь только на ощущения. Есть конкретные признаки-сигналы, что пора прекратить процедуры и нужно восстановить барьер.



Сухость, не проходящая после стандартного восстановления.

Стойкое покраснение.

Резкая реакция на холод, жару и смену температур.

Появление подкожной сыпи.

Можно ли подобрать пилинг самостоятельно

Такой подход может привести к ошибке – если правильно не оценить тип кожи, ее плотности и реактивности, можно получить осложнения. Пилинг подбирается не "по названию", а по показаниям, концентрации и протоколу применения – этим должен заниматься врач.

Домашний уход между процедурами и после пилингов

Уход – обязательная часть восстановления после процедуры, а не дополнения. Важно соблюдать несколько правил, чтобы не получить осложнения и продлить эффект.