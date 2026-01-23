Когда пилинги можно делать курсами, а когда лучше точечно: рекомендации косметологов

Сезон обновления кожи еще не кончился — спросили у эксперта, в каких случаях нужно успеть пройти курс, а когда лучше сделать разовую процедуру.
Пилинги снова в центре внимания – но не как "процедура выходного дня", а как инструмент работы с качеством кожи. Современные пилинги давно вышли за рамки поверхностного обновления. Их используют для работы с плотностью, рельефом и признаками возрастных изменений, а подход к назначению стал заметно точнее. О том, как отличить курсовую стратегию от точечной и не перегрузить кожу, рассказывает Илона Тотикова – косметолог, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники эстетической медицины "Лагуна VIP".
Почему пилинги снова стали популярны и какие задачи они решают
Интерес к пилингам связан не с модой, а с их физиологическим действием. Пилинг – запускает внутренние процессы обновления кожи. Если правильно выбрать метод и состав, процедура может решить сразу несколько задач. Именно за счет системного влияния на дерму пилинги часто дают результат, которого невозможно добиться только уходом или единичными процедурами.
Ускорить клеточное обновление.
Стимулировать фибробласты к выработке коллагена и эластина.
Улучшить плотность и сделать кожу однородной.
Уменьшить видимость мелких морщин, убрать тусклость и сделать рельеф более ровным.
В каких случаях рекомендован курс пилингов
Курсовой подход выбирают, если есть задача добиться устойчивых изменений качества кожи, а не получить разовый визуальный эффект. У курса накопительный эффект: каждый следующий сеанс поддерживает и усиливает реакцию кожи. Конкретный тип пилинга – например, гликолевый или комбинированный – подбирает врач, исходя из типа кожи, возраста и задач.
Основные показания
Снижении плотности и упругости кожи.
Возрастные изменения и потеря "свежести".
Неровный рельеф.
Необходимости запустить и поддерживать процессы неоколлагенеза.
Когда пилинг делают разово
Один сеанс – это не "облегченный вариант", а способ решить конкретную задачу. Например, когда нужна точечная коррекция без долгого воздействия и сложной реабилитации, как часть большой стратегии ухода.
Коррекция локальной проблемы.
Улучшение тона и текстуры кожи без глубокой перестройки.
Оценка реакции кожи перед началом курса.
Что влияет на выбор: курс или разовая процедура
Решение никогда не принимается "по умолчанию". Врач оценивает сразу несколько факторов. Именно они помогают определить тактику – сколько процедур потребуется, чтобы решить проблему.
Исходное состояние кожи и ее плотность.
Выраженность возрастных изменений.
Чувствительность и скорость восстановления.
Цели пациента – профилактика или коррекция.
Может ли частое проведение пилингов вредит коже
Да, если нарушены интервалы или процедура подобрана неправильно. Пилинг – это нагрузка для эпидермиса, и она должна быть дозированной. Чрезмерная стимуляция может привести к ряду негативных последствий.
Повреждению кожного барьера.
Стойкой сухости и раздражению.
Повышенной чувствительности и реактивности кожи.
Противопоказания: кому нельзя делать пилинги
Беременность и в период лактации (особенно срединные и глубокие);
онкологические заболевания;
аутоиммунные заболевания кожи;
нарушение целостности кожного покрова;
активные воспаления, гнойничковые высыпания;
обострение герпеса;
аллергия на компоненты состава;
лихорадка, ОРВИ;
эпилепсия;
в период восстановления после хирургических вмешательств.
Как понять, что кожа перегружена пилингами
Не ориентируйтесь только на ощущения. Есть конкретные признаки-сигналы, что пора прекратить процедуры и нужно восстановить барьер.
Сухость, не проходящая после стандартного восстановления.
Стойкое покраснение.
Резкая реакция на холод, жару и смену температур.
Появление подкожной сыпи.
Можно ли подобрать пилинг самостоятельно
Такой подход может привести к ошибке – если правильно не оценить тип кожи, ее плотности и реактивности, можно получить осложнения. Пилинг подбирается не "по названию", а по показаниям, концентрации и протоколу применения – этим должен заниматься врач.
Домашний уход между процедурами и после пилингов
Уход – обязательная часть восстановления после процедуры, а не дополнения. Важно соблюдать несколько правил, чтобы не получить осложнения и продлить эффект.
Восстанавливайте кожный барьер и липидный слой.
Снижайте сухость и чувствительность.
Защищайте кожу от ультрафиолета. Это обязательно как после разовой процедуры, так и на протяжении всего курса – независимо от сезона.