Кофе больше не друг: почему зимой даже одна чашка бьет по нервам

Кофеин воздействует на систему бодрствования. В течение дня в мозге накапливается вещество, которое усиливает ощущение усталости. Кофеин временно блокирует этот сигнал и дает энергию. Но эффект зависит не только от количества кофеина, но и от состояния организма: сна, уровня стресса, светового режима и гормонального фона.

К концу зимы обычно совпадают несколько факторов: накопленная усталость, недостаток света, повышение уровня стресса и снижение физической активности. Нервная система работает в режиме повышенной нагрузки.

Кофе в такой ситуации становится не причиной проблемы, а маркером. Он проявляет скрытую нестабильность: если организм перегружен, стимуляция ощущается слишком сильно.





Накапливается недосып

Зимой световой день короткий, солнца практически нет, фактически мы просыпаемся и проводим большую часть дня в темноте. Это влияет на циркадные ритмы и качество сна. Даже если человек спит привычные 7–8 часов, сон может быть менее глубоким, отрывочным – организм не успевает восстановиться.

На фоне накопленной усталости нервная система становится чувствительнее к стимуляторам. После кофе вы резко переходите от сонливости к состоянию возбуждения. Летом это воспринимается как мягкая бодрость, а в феврале – как скачок внутреннего напряжения.

Свет и нейромедиаторы

Продолжительность светового дня влияет на настроение и уровень активности через нейромедиаторы. Серотониновая активность в мозге связана с количеством солнечного света. К концу зимы, как правило, снижается общий тонус, эмоциональное состояние становится менее стабильным, появляется раздражительность без очевидных причин.

Стимуляция кофеином накладывается на уже нестабильный фон. Вместо ровной концентрации появляется перевозбуждение. Это особенно заметно у людей с повышенной тревожностью.





Кофеин и стресс

Кофеин активирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию "бей или беги". Он может усиливать выброс кортизола, особенно если у человека хронический стресс.

Если к концу зимы уровень напряжения обычно повышен из-за работы, недосыпа или общего истощения, а кофе усиливает этот фон. Появляется учащенное сердцебиение, ощущение внутренней суеты, становится трудно расслабиться.

Учитывайте и время, в которое вы пьете кофе. Уровень кортизола физиологически выше в первые часы после пробуждения. Если выпить его сразу после подъема, стимуляция будет накладывается на естественный гормональный пик. На фоне стресса это может усиливать тревожность и делать реакцию более резкой.

Индивидуальная чувствительность

У всех разная скорость переработки кофеина в печени, она зависит от генетики, гормонального фона и образа жизни. При замедленном метаболизме кофеин дольше сохраняется в крови, и его эффект становится более выраженным и продолжительным.

У женщин чувствительность может меняться в зависимости от фазы менструального цикла. Во второй фазе кофеин выводится медленнее, а при приеме гормональных контрацептивов его метаболизм также может замедляться. Кроме того, с возрастом переносимость кофе иногда снижается.





Количество имеет значение

Часто кажется, что пара чашек – это не много, но цифры считают иначе. Эспрессо содержит примерно 60–80 мг кофеина. Чашка фильтр-кофе 200 мл – 90–120 мг. Большой латте может давать 150–200 мг и больше.

Для здорового взрослого безопасным считается потребление до 400 мг кофеина в сутки. Однако при повышенной тревожности неприятные симптомы могут появляться уже при 100–200 мг. Это всего две обычные чашки.

К концу зимы чувствительность может увеличиваться, и привычного количества может стать много.

Когда симптомы настораживают

Если реакция ограничивается легкой дрожью или кратковременной тревожностью, чаще всего это функциональная особенность. Но если появляются выраженная тахикардия, приступы паники, стойкая бессонница или резкое ухудшение самочувствия, стоит оценить состояние здоровья – сон, уровень стресса, функцию щитовидной железы и сердечно-сосудистую систему.





Повышенная чувствительность к кофе – частое явление в конце зимы. Это отражение того, как нервная система адаптируется к сезонным условиям. В этом случае стоит увеличивать количество чашек, а восстановить базу: качественный сон, режим, больше времени проводить при естественном освещении. Тогда реакции станут прежними.