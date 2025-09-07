Биоревитализанты и мезотерапия: в чем разница

Попросили косметолога Ольгу Макоед объяснить простыми словами, что общего у биоревитализации и мезотерапии, какие задачи они решают и почему нельзя ставить между ними знак равенства.

Что такое биоревитализанты и что входит в их состав

Биоревитализация – это инъекционная процедура, которая восполняет дефицит гиалуроновой кислоты в коже. С возрастом ее запас снижается, кожа теряет упругость и влагу. Биоревитализанты позволяют вернуть тонус, эластичность и предупредить преждевременное старение. В основе препаратов – высокая концентрация гиалуроновой кислоты. Биоревитализант с дополнительными активами называется биорепарантом.

Дополнительные активы

Витамины, аминокислоты и пептиды;

микро– и макроэлементы;

антиоксиданты;

нуклеотиды.

Что представляет собой мезотерапия



Мезотерапия – тоже инъекционная методика, но с другим фокусом. В кожу вводятся коктейли активных веществ, подобранные под конкретную задачу. Процедура может решить много визуальных проблем.



Пигментация, тусклый тон;

акне и воспаления;

купероз;

снижение тургора кожи.

Мезотерапию делают не только для лица, но и для волосистой части головы (при выпадении волос, для стимуляции роста) и для тела (коррекция целлюлита, локальных жировых отложений, лимфодренаж).

Почему нельзя назвать процедуры одинаковыми

Единственное, что объединяет биоревитализацию и мезотерапию, – способ введения препаратов: микроинъекции. Но механизм и результат разные.

Биоревитализация работает с конкретной задачей: восполняет баланс гиалуроновой кислоты в коже, увлажняет и улучшает упругость.

Мезотерапия универсальна: лечит или корректирует разные косметологические проблемы – от акне и пигментации до целлюлита и выпадения волос.

Какие задачи решают биоревитализанты, а какие – мезотерапия

Биоревитализация работает на увлажнение, улучшение плотности и эластичности кожи, профилактика старения, восстановление после агрессивных процедур или солнца.

Мезотерапия корректирует проблемы с кожей (акне, купероз, пигментация), улучшает качество волос (борется с выпадением, укрепляет фолликулы), корректирует тело (убирает целлюлит, локальные жировые отложения).

Как быстро можно увидеть результат и насколько он стойкий





После биоревитализации кожа становится более увлажненной и свежей уже через несколько дней, а стойкость эффекта зависит от курса и качества кожи, обычно несколько месяцев.

Сроки мезотерапии зависят от проблемы: осветление пятен, уменьшение воспалений, сокращение жирности кожи, рост волос или уменьшение целлюлита. Видимый эффект также накапливается курсом, но держится в зависимости от исходного состояния и образа жизни.

Кому больше подойдут биоревитализанты, а кому – мезотерапия

Биоревитализация хорошо работает для пациентов с 25 лет как профилактика, а также для более зрелой кожи не только как восстановление и поддержка после процедур и солнечного воздействия, но и подготовка к ним.

Мезотерапия – универсальный вариант: от 18 лет при акне, постакне, пигментации, куперозе, выпадении волос, целлюлите и дряблости кожи.

Можно ли сочетать обе процедуры

Да, процедуры можно комбинировать. Например, сделать биоревитализацию для увлажнения кожи лица и мезотерапию против выпадения волос или для коррекции целлюлита.

Второй вариант – подобрать биорепарант с добавлением витамина С и пептидов, если нужно одновременно увлажнить и улучшить цвет кожи. Ограничений нет – врач подбирает схему в зависимости от зон и задач.

Биоревитализанты или мезотерапия – что выбрать пациенту





Ориентируйтесь на текущее состояние кожи и то, что вы хотите исправить или улучшить.