Брекеты или элайнеры: что выбрать

Ровные, здоровые зубы, красивая улыбка и правильный прикус — настоящая новая роскошь. Спросили у эксперта, какую систему выбрать и какие есть ограничения.
Юлия Селютина, основатель и главный врач Центра стоматологии подробно рассказала, почему надо выбирать не систему, а врача, какое значение имеет гигиена, будет ли больно и как быстро зубы станут ровными при использовании каждой системы.
В чем принципиальное отличие брекетов и элайнеров
Первое и самое важное отличие – план лечения. В случае с брекетами динамика оценивается визуально в процессе лечения, когда пациент приходит на прием. Элайнеры заранее печатают по запланированному виртуальному плану лечения, в котором отображается перемещение зубов. В нем уже учтен необходимый объем перемещения, и капы изготавливают с учетом этой информации. Результат получается максимально точным.
Элайнеры удобнее в быту – их можно снимать во время еды, поэтому привычная гигиена не меняется и нет ограничений по питанию.
Как отличается механика перемещения зубов
Брекеты перемещают сразу все зубы. Движение происходит за счет дуги с памятью формы. Ортодонт устанавливает ее в полость рта, под воздействием внутреннего тепла дуга стремится приобрести свою первоначальную форму. Второй компонент перемещения – высота самого брекета и программа, которую закладывают в его паз.
При установке элайнеров каждая пара двигает определенные зубы до нужного уровня. Перемещение происходит за счет последовательной смены наборов капп. Каждая немного отличается от текущего положения некоторых зубов в полости рта, зубы постепенно подстраиваются при заменах, в том числе за счет аттачментов – они отличаются по форме, расположению. Элайнер двигает зубы за счет сцепления с аттачментом.
Когда нужно выбрать брекеты
- Сложные патологии прикуса;
- значительная скученность зубов;
- необходимость корпусного перемещения или поворота зубов;
- если есть непрорезавшиеся зубы.
Учитывайте, что брекеты – это более агрессивная система. Дуга перемещает сразу все все зубы, не делается наложение на КТ. Есть риски появления десневых рецессий, убыли костной ткани и кариеса – часто пациенты плохо вычищают пространство вокруг брекета.
Кому подходят элайнеры
- Не слишком сильная скученность зубов;
- нужно расширение зубных рядов;
- задача – убрать промежутки между зубами;
- дистализация боковой группы зубов;
- перемещение нескольких зубов.
Элайнеры могут быть неэффективны при выраженных вертикальных перемещениях зубов, скелетных аномалиях прикуса, корпусных перемещениях (открытие промежутков для имплантации). Еще необходимо соблюдать дисциплину – аппаратура должна находиться во рту 22 часа в сутки, перед приемом пищи и употреблением горячих напитков ее нужно снимать, иначе не будет результата.
Как правильно выбрать систему
Сделать это самостоятельно нельзя – нужно найти компетентного врача, который оценит клиническую ситуацию. Например, если у пациента есть десневые рецессии, оголение корней зубов, убыль костной ткани, то лучше использовать более физиологичную систему, с которой можно контролировать движение корней в пределах костной ткани. А если стоят импланты, коронки, виниры, нужны элайнеры, потому что фиксация брекетов будет хуже. Но если врач работает с обеими системами, он может достигнуть необходимого результата с помощью любой конструкции – выбор будет зависеть от текущего состояния зубов, образа жизни пациента.
Есть ли разница в осложнениях при использовании разных систем
Риски могут быть в обоих случаях. При постановке брекетов врач должен самостоятельно контролировать силу перемещения зубов и не допустить того, чтоб зуб вышел из кости, не давать большей нагрузки.
А в каждом элайнере уже заложена нужная траектория для постепенного перемещения зуба, чтобы не перегружать челюсть и не вывести зубы из кости. Задача доктора – заложить эту траекторию правильно.
От чего зависят сроки лечения
- От ответственности пациента – если не соблюдать рекомендации, любую систему придется носить дольше.
- От видов передвижения зубов. Например, если убрать скученность или нужно корпусное перемещение, время лечения увеличится.
- От общей клинической картины.
- От индивидуальных особенностей.
- От биотипа костной ткани и десны.
Есть ли различия в болевых ощущениях и периоде адаптации
Адаптация к обеим системам происходит достаточно быстро. После установки брекет-системы может возникнуть дискомфорт и болевые ощущения, но они проходят через три-четыре дня. Брекеты могут немного натирать слизистую в первые пару дней, для таких случаев используют специальный защитный воск. Приемы у специалиста на брекетах чаще всего бывают раз в месяц, иногда раз в два месяца.
С элайнерами в первые дни может быть шепелявость, так как они обхватывают зубы и с наружной, и с внутренней стороны. На приемы можно ходить раз в 3–4 месяца, но пациенту выдаются наборы капп до следующего приема, которые он меняет каждые две недели. В начале каппы активно давят на зубы и перемещают их, особенно это ощущается в первые дни после использования нового комплекта, а к следующему комплекту все ощущения пропадают, а потом по мере смены капп появляются снова.
Болевые ощущения и период адаптации в элайнерах проще, потому что каждая каппа двигает только определенные зубы, а не сразу все, как с брекетами. Это менее болезненно, поэтому адаптироваться проще.
Отличается ли гигиена
И с брекетами, и с элайнерами необходимо тщательно чистить зубы и раз в три месяца делать профессиональную гигиену. Сами системы не портят зубы, только плохая гигиена, поэтому необходимо чистить их очень тщательно, чтобы не накапливался налет, который может привести к образованию пятен и появлению кариеса.
При лечении на элайнерах чистка зубов немного упрощается, так как их можно снять. Но зубы нужно чистить после каждого приема пищи: если под элайнерами на зубах будет налет, начнет разрушаться эмаль.