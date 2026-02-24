Брекеты или элайнеры: что выбрать

Юлия Селютина, основатель и главный врач Центра стоматологии подробно рассказала, почему надо выбирать не систему, а врача, какое значение имеет гигиена, будет ли больно и как быстро зубы станут ровными при использовании каждой системы.

В чем принципиальное отличие брекетов и элайнеров

Первое и самое важное отличие – план лечения. В случае с брекетами динамика оценивается визуально в процессе лечения, когда пациент приходит на прием. Элайнеры заранее печатают по запланированному виртуальному плану лечения, в котором отображается перемещение зубов. В нем уже учтен необходимый объем перемещения, и капы изготавливают с учетом этой информации. Результат получается максимально точным.





Элайнеры удобнее в быту – их можно снимать во время еды, поэтому привычная гигиена не меняется и нет ограничений по питанию.

Как отличается механика перемещения зубов

Брекеты перемещают сразу все зубы. Движение происходит за счет дуги с памятью формы. Ортодонт устанавливает ее в полость рта, под воздействием внутреннего тепла дуга стремится приобрести свою первоначальную форму. Второй компонент перемещения – высота самого брекета и программа, которую закладывают в его паз.

При установке элайнеров каждая пара двигает определенные зубы до нужного уровня. Перемещение происходит за счет последовательной смены наборов капп. Каждая немного отличается от текущего положения некоторых зубов в полости рта, зубы постепенно подстраиваются при заменах, в том числе за счет аттачментов – они отличаются по форме, расположению. Элайнер двигает зубы за счет сцепления с аттачментом.





Когда нужно выбрать брекеты

Сложные патологии прикуса;

значительная скученность зубов;

необходимость корпусного перемещения или поворота зубов;

если есть непрорезавшиеся зубы.

Учитывайте, что брекеты – это более агрессивная система. Дуга перемещает сразу все все зубы, не делается наложение на КТ. Есть риски появления десневых рецессий, убыли костной ткани и кариеса – часто пациенты плохо вычищают пространство вокруг брекета.

Кому подходят элайнеры

Не слишком сильная скученность зубов;

нужно расширение зубных рядов;

задача – убрать промежутки между зубами;

дистализация боковой группы зубов;

перемещение нескольких зубов.

Элайнеры могут быть неэффективны при выраженных вертикальных перемещениях зубов, скелетных аномалиях прикуса, корпусных перемещениях (открытие промежутков для имплантации). Еще необходимо соблюдать дисциплину – аппаратура должна находиться во рту 22 часа в сутки, перед приемом пищи и употреблением горячих напитков ее нужно снимать, иначе не будет результата.

Как правильно выбрать систему

Сделать это самостоятельно нельзя – нужно найти компетентного врача, который оценит клиническую ситуацию. Например, если у пациента есть десневые рецессии, оголение корней зубов, убыль костной ткани, то лучше использовать более физиологичную систему, с которой можно контролировать движение корней в пределах костной ткани. А если стоят импланты, коронки, виниры, нужны элайнеры, потому что фиксация брекетов будет хуже. Но если врач работает с обеими системами, он может достигнуть необходимого результата с помощью любой конструкции – выбор будет зависеть от текущего состояния зубов, образа жизни пациента.





Есть ли разница в осложнениях при использовании разных систем

Риски могут быть в обоих случаях. При постановке брекетов врач должен самостоятельно контролировать силу перемещения зубов и не допустить того, чтоб зуб вышел из кости, не давать большей нагрузки.

А в каждом элайнере уже заложена нужная траектория для постепенного перемещения зуба, чтобы не перегружать челюсть и не вывести зубы из кости. Задача доктора – заложить эту траекторию правильно.

От чего зависят сроки лечения

От ответственности пациента – если не соблюдать рекомендации, любую систему придется носить дольше.

От видов передвижения зубов. Например, если убрать скученность или нужно корпусное перемещение, время лечения увеличится.

От общей клинической картины.

От индивидуальных особенностей.

От биотипа костной ткани и десны.

Есть ли различия в болевых ощущениях и периоде адаптации

Адаптация к обеим системам происходит достаточно быстро. После установки брекет-системы может возникнуть дискомфорт и болевые ощущения, но они проходят через три-четыре дня. Брекеты могут немного натирать слизистую в первые пару дней, для таких случаев используют специальный защитный воск. Приемы у специалиста на брекетах чаще всего бывают раз в месяц, иногда раз в два месяца.

С элайнерами в первые дни может быть шепелявость, так как они обхватывают зубы и с наружной, и с внутренней стороны. На приемы можно ходить раз в 3–4 месяца, но пациенту выдаются наборы капп до следующего приема, которые он меняет каждые две недели. В начале каппы активно давят на зубы и перемещают их, особенно это ощущается в первые дни после использования нового комплекта, а к следующему комплекту все ощущения пропадают, а потом по мере смены капп появляются снова.

Болевые ощущения и период адаптации в элайнерах проще, потому что каждая каппа двигает только определенные зубы, а не сразу все, как с брекетами. Это менее болезненно, поэтому адаптироваться проще.





Отличается ли гигиена

И с брекетами, и с элайнерами необходимо тщательно чистить зубы и раз в три месяца делать профессиональную гигиену. Сами системы не портят зубы, только плохая гигиена, поэтому необходимо чистить их очень тщательно, чтобы не накапливался налет, который может привести к образованию пятен и появлению кариеса.

При лечении на элайнерах чистка зубов немного упрощается, так как их можно снять. Но зубы нужно чистить после каждого приема пищи: если под элайнерами на зубах будет налет, начнет разрушаться эмаль.