Инъекции могут ускорять старение кожи: мифы и факты

Косметолог Екатерина Аничкова объясняет, почему разговоры о том, что уколы "портят" лицо, не лишены оснований, но и не отражают сути. Сами по себе препараты не старят кожу, однако частые инъекции без учета физиологии и восстановления действительно могут нарушить баланс тканей и лимфодренаж, что со временем сказывается на внешнем виде.





– Почему говорят, что инъекции ускоряют старение?

– Это не миф, но и прямой зависимости нет. Сертифицированные препараты не содержат веществ, которые буквально "программируют" старение. Однако если нарушить два главных принципа – умеренность и физиологичность – естественный процесс старения, наоборот, ускорится.

При частом введении больших объемов филлеров ткани подвергаются постоянному механическому воздействию, лимфатическая система перегружается, а микроциркуляция ухудшается. Это может приводить к лимфостазу и снижению плотности коллагенового каркаса. В долгосрочной перспективе кожа становится менее упругой и хуже держит форму.

– Как кожа реагирует на частые "уколы красоты"?

– Реакция кожи – это сложная цепочка механизмов адаптации и защиты, это нужно учитывать.

Ботулотоксин . При слишком частом введении возможна выработка нейтрализующих антител, из-за чего эффект ослабевает, нужно увеличивать количество препарата. Если тонус мышц долго снижен, они ослабеют, что приведет к птозу тканей.

. При слишком частом введении возможна выработка нейтрализующих антител, из-за чего эффект ослабевает, нужно увеличивать количество препарата. Если тонус мышц долго снижен, они ослабеют, что приведет к птозу тканей. Филлеры . Даже безопасные препараты при постоянном применении могут вызывать хроническое низкоинтенсивное воспаление – имплант-индуцированное фиброзирование. В результате появляются уплотнения, неровности, снижается подвижность кожи.

. Даже безопасные препараты при постоянном применении могут вызывать хроническое низкоинтенсивное воспаление – имплант-индуцированное фиброзирование. В результате появляются уплотнения, неровности, снижается подвижность кожи. Биоревитализация. Частые курсы без восстановления подавляют активность фибробластов: кожа привыкает к внешней стимуляции и снижает естественный синтез коллагена. В результате способность тканей к самостоятельному восстановлению падает.





Привыкание к инъекциям и эффект "отмены"

Это сочетание физиологического и психологического эффекта. Пациент привыкает к состоянию "идеала" – к лицу без мимики и морщин, и воспринимает естественное состояние как "ухудшение".

Физиологически при отмене инъекций ослабленные мышцы и ткани не сразу восстанавливают тонус, из-за чего временно может появляться дряблость или птоз. Этот эффект называют "синдромом эстетической отмены".

Как частые уколы влияют на качество кожи

Дермальный стресс – постоянная микротравматизация приводит к микрорубцам и уплотнению дермы.

– постоянная микротравматизация приводит к микрорубцам и уплотнению дермы. Сосудистые нарушения – повреждение капилляров и лимфатических сосудов ухудшает питание тканей и вызывает хронические отеки.

– повреждение капилляров и лимфатических сосудов ухудшает питание тканей и вызывает хронические отеки. Изменение биомеханики лица – при злоупотреблении филлерами и ботулотоксином нарушаются естественные векторы мышечного баланса.

– при злоупотреблении филлерами и ботулотоксином нарушаются естественные векторы мышечного баланса. Иммунная сенсибилизация – при частом введении организм может начать воспринимать препараты как антигены.

Возможные осложнения при злоупотреблении инъекциями

Ботулотоксин : гиперкоррекция, "маска" без эмоций, птоз бровей или век, появление новых морщин в компенсаторных зонах.

: гиперкоррекция, "маска" без эмоций, птоз бровей или век, появление новых морщин в компенсаторных зонах. Филлеры : стойкие отеки из-за нарушения лимфооттока, миграция препарата, эффект "оверфилла", поздние узелковые осложнения.

: стойкие отеки из-за нарушения лимфооттока, миграция препарата, эффект "оверфилла", поздние узелковые осложнения. Биоревитализанты и мезококтейли: гранулемы, папулы, телеангиэктазии из-за сосудистой травмы.

– Откуда берется эффект "усталого лица"?

– Он связан не с самими препаратами, а с тем, что они накапливаются в организме. Когда мимические мышцы долго расслаблены, лицо теряет естественный тонус и поддержку. Филлеры при этом нарушают лимфоотток, и со временем формируются хронические отеки. Кожа становится плотной, теряет рельеф и естественное отражение света – отсюда ощущение "утяжеленного" лица, которое воспринимается как уставшее.





– Как составить безопасный график процедур?

– Главный принцип – индивидуальный подход. Препараты должны вводиться с учетом анатомии, метаболизма и состояния кожи конкретного человека. Также важно сочетать инъекционные процедуры с аппаратными методами (RF, SMAS, лазеры) и восстановительными курсами ухода. Это помогает сохранить физиологичность и ресурс кожи.

Филлеры – не чаще, чем раз в 6–9 месяцев.

Ботулотоксин – каждые 4–6 месяцев, при сохранении эффекта интервалы лучше увеличивать.

Между курсами биоревитализации – не менее 2–3 месяцев.

– Что важно знать перед началом курса?

Инъекции – это не разовая процедура, а системная работа с кожей. Пациент должен понимать цели и возможные риски, выбирать врача с анатомическими знаниями и избегать избыточной коррекции.

Не менее важно уходить на "эстетические каникулы", давать коже отдых и поддерживать результат грамотным домашним уходом – солнцезащитными средствами, косметикой с ретиноидами, антиоксидантами, полноценным сном.