Инъекции могут ускорять старение кожи: мифы и факты

"Уколы красоты" разглаживают морщины, восстанавливают объемы, делают кожу плотнее, а вас — моложе. Но эффект может быть обратным — разбираемся, почему и как этого избежать.
Косметолог Екатерина Аничкова объясняет, почему разговоры о том, что уколы "портят" лицо, не лишены оснований, но и не отражают сути. Сами по себе препараты не старят кожу, однако частые инъекции без учета физиологии и восстановления действительно могут нарушить баланс тканей и лимфодренаж, что со временем сказывается на внешнем виде.
– Почему говорят, что инъекции ускоряют старение?
– Это не миф, но и прямой зависимости нет. Сертифицированные препараты не содержат веществ, которые буквально "программируют" старение. Однако если нарушить два главных принципа – умеренность и физиологичность – естественный процесс старения, наоборот, ускорится.
При частом введении больших объемов филлеров ткани подвергаются постоянному механическому воздействию, лимфатическая система перегружается, а микроциркуляция ухудшается. Это может приводить к лимфостазу и снижению плотности коллагенового каркаса. В долгосрочной перспективе кожа становится менее упругой и хуже держит форму.
– Как кожа реагирует на частые "уколы красоты"?
– Реакция кожи – это сложная цепочка механизмов адаптации и защиты, это нужно учитывать.
- Ботулотоксин. При слишком частом введении возможна выработка нейтрализующих антител, из-за чего эффект ослабевает, нужно увеличивать количество препарата. Если тонус мышц долго снижен, они ослабеют, что приведет к птозу тканей.
- Филлеры. Даже безопасные препараты при постоянном применении могут вызывать хроническое низкоинтенсивное воспаление – имплант-индуцированное фиброзирование. В результате появляются уплотнения, неровности, снижается подвижность кожи.
- Биоревитализация. Частые курсы без восстановления подавляют активность фибробластов: кожа привыкает к внешней стимуляции и снижает естественный синтез коллагена. В результате способность тканей к самостоятельному восстановлению падает.
Привыкание к инъекциям и эффект "отмены"
Это сочетание физиологического и психологического эффекта. Пациент привыкает к состоянию "идеала" – к лицу без мимики и морщин, и воспринимает естественное состояние как "ухудшение".
Физиологически при отмене инъекций ослабленные мышцы и ткани не сразу восстанавливают тонус, из-за чего временно может появляться дряблость или птоз. Этот эффект называют "синдромом эстетической отмены".
Как частые уколы влияют на качество кожи
- Дермальный стресс – постоянная микротравматизация приводит к микрорубцам и уплотнению дермы.
- Сосудистые нарушения – повреждение капилляров и лимфатических сосудов ухудшает питание тканей и вызывает хронические отеки.
- Изменение биомеханики лица – при злоупотреблении филлерами и ботулотоксином нарушаются естественные векторы мышечного баланса.
- Иммунная сенсибилизация – при частом введении организм может начать воспринимать препараты как антигены.
Возможные осложнения при злоупотреблении инъекциями
- Ботулотоксин: гиперкоррекция, "маска" без эмоций, птоз бровей или век, появление новых морщин в компенсаторных зонах.
- Филлеры: стойкие отеки из-за нарушения лимфооттока, миграция препарата, эффект "оверфилла", поздние узелковые осложнения.
- Биоревитализанты и мезококтейли: гранулемы, папулы, телеангиэктазии из-за сосудистой травмы.
– Откуда берется эффект "усталого лица"?
– Он связан не с самими препаратами, а с тем, что они накапливаются в организме. Когда мимические мышцы долго расслаблены, лицо теряет естественный тонус и поддержку. Филлеры при этом нарушают лимфоотток, и со временем формируются хронические отеки. Кожа становится плотной, теряет рельеф и естественное отражение света – отсюда ощущение "утяжеленного" лица, которое воспринимается как уставшее.
– Как составить безопасный график процедур?
– Главный принцип – индивидуальный подход. Препараты должны вводиться с учетом анатомии, метаболизма и состояния кожи конкретного человека. Также важно сочетать инъекционные процедуры с аппаратными методами (RF, SMAS, лазеры) и восстановительными курсами ухода. Это помогает сохранить физиологичность и ресурс кожи.
- Филлеры – не чаще, чем раз в 6–9 месяцев.
- Ботулотоксин – каждые 4–6 месяцев, при сохранении эффекта интервалы лучше увеличивать.
- Между курсами биоревитализации – не менее 2–3 месяцев.
– Что важно знать перед началом курса?
Инъекции – это не разовая процедура, а системная работа с кожей. Пациент должен понимать цели и возможные риски, выбирать врача с анатомическими знаниями и избегать избыточной коррекции.
Не менее важно уходить на "эстетические каникулы", давать коже отдых и поддерживать результат грамотным домашним уходом – солнцезащитными средствами, косметикой с ретиноидами, антиоксидантами, полноценным сном.