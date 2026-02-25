7 причин, по которым развивается кариес (и как заметить его вовремя)

Кариес – это не просто "дырка в зубе", а процесс разрушения эмали и дентина (твердой ткани, которая составляет основную массу зуба). Он не начинается сам по себе – в основном виноваты бактерии и питание.

На зубах постоянно образуется налет: в нем живут микроорганизмы, которые перерабатывают углеводы из еды и выделяют кислоты. Эти кислоты "вымывают" минералы из эмали. Сначала появляется зона деминерализации (начальная стадия кариеса), и только потом – полость, которую нужно заполнить пломбой, чтобы предотвратить полное разрушение зуба.

Почему появляется кариес

1. Налет, который остается на зубах

Кариес начинается там, где налет задерживается дольше всего: у десны, в фиссурах (бороздках жевательных зубов), между зубами. Если налет регулярно не снимать, он становится устойчивой средой для бактерий, потому что эмаль каждый день подвергается кислотным повреждениям из-за еды и напитков.





2. Частые перекусы

Дело не только в сладком, газировке и другой вредной еде. Привычка "кусочничать" тоже влияет на образование кариеса, потому что каждый прием пищи запускает кислотообразование. Если вы постоянно едите в течение дня даже очень полезную и здоровую еду, эмаль просто не успевает восстановиться.

3. Сладкие напитки и сахар

Соки, сладкий кофе, газировка, чай с сахаром – один из самых быстрых триггеров кариеса, потому что углеводы поступают маленькими порциями, но часто. Эмаль получает серию повторяющихся кислотных воздействий, даже если в целом питание здоровое. Больше всего вредит привычка пить кофе с сиропом на протяжении дня – обратите внимание на это.

4. Чистка зубов без гигиены между зубов

Щетка не очищает контактные поверхности зубов. Если вы не пользуетесь специальной нитью, ершиками или ирригаторами, может появиться кариес: пространство между зубами он "любит" больше всего. Там его сложнее заметить, поэтому он может стать глубоким.

5. Сухость во рту

Слюна – это естественная защита: она смывает остатки еды, частично нейтрализует кислоту и помогает реминерализации эмали. При сухости во рту на фоне стресса, некоторых лекарств, дыхания ртом, хронических состояний кариес развивается быстрее и агрессивнее.

6. Скученность зубов, неудобные контакты, ретейнеры и брекеты

Любые зоны, где сложнее вычистить налет, автоматически становятся зонами риска. При скученности и ортодонтических конструкциях налет часто остается в труднодоступных местах.





7. Отсутствие регулярных осмотров

Кариес на ранней стадии может не болеть и не выглядеть как "дырка". Без осмотров он часто обнаруживается уже на этапе, когда требуется пломбирование, а иногда и более сложное лечение.

Как заметить кариес вовремя

Ранний кариес редко дает острую боль. Чаще он проявляется небольшими изменениями, которые легко пропустить.

Белое или матовое пятно на эмали, чаще всего у десны.

Чувствительность к сладкому, холодному или горячему, которая быстро проходит.

"Шероховатость" в одном участке языка.

Потемнение в фиссурах (бороздках между жевательными зубами) или между зубами.

Неприятные ощущения при кусании на конкретном зубе.

Зубная нить постоянно цепляется или рвется в одном месте.

Как не допустить кариес

Первый шаг – ранняя диагностика. Она помогает избежать лечения или сделать его менее болезненным. На стадии деминерализации процесс еще можно остановить: реминерализация, корректировка гигиены – и эмаль успевает восстановиться без пломбы.





Когда эмаль разрушена и образовалась полость, ткань уже не "нарастет обратно", нужно лечение. Если не сделать его вовремя, кариес может затронуть дентин и пульпу – и тогда объем вмешательства увеличивается.