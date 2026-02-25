7 причин, по которым развивается кариес (и как заметить его вовремя)

Нет, дело не только в плохой гигиене — собрали основные факторы, из-за которых разрушаются зубы.
Кариес – это не просто "дырка в зубе", а процесс разрушения эмали и дентина (твердой ткани, которая составляет основную массу зуба). Он не начинается сам по себе – в основном виноваты бактерии и питание.
На зубах постоянно образуется налет: в нем живут микроорганизмы, которые перерабатывают углеводы из еды и выделяют кислоты. Эти кислоты "вымывают" минералы из эмали. Сначала появляется зона деминерализации (начальная стадия кариеса), и только потом – полость, которую нужно заполнить пломбой, чтобы предотвратить полное разрушение зуба.
Почему появляется кариес
1. Налет, который остается на зубах
Кариес начинается там, где налет задерживается дольше всего: у десны, в фиссурах (бороздках жевательных зубов), между зубами. Если налет регулярно не снимать, он становится устойчивой средой для бактерий, потому что эмаль каждый день подвергается кислотным повреждениям из-за еды и напитков.
2. Частые перекусы
Дело не только в сладком, газировке и другой вредной еде. Привычка "кусочничать" тоже влияет на образование кариеса, потому что каждый прием пищи запускает кислотообразование. Если вы постоянно едите в течение дня даже очень полезную и здоровую еду, эмаль просто не успевает восстановиться.
3. Сладкие напитки и сахар
Соки, сладкий кофе, газировка, чай с сахаром – один из самых быстрых триггеров кариеса, потому что углеводы поступают маленькими порциями, но часто. Эмаль получает серию повторяющихся кислотных воздействий, даже если в целом питание здоровое. Больше всего вредит привычка пить кофе с сиропом на протяжении дня – обратите внимание на это.
4. Чистка зубов без гигиены между зубов
Щетка не очищает контактные поверхности зубов. Если вы не пользуетесь специальной нитью, ершиками или ирригаторами, может появиться кариес: пространство между зубами он "любит" больше всего. Там его сложнее заметить, поэтому он может стать глубоким.
5. Сухость во рту
Слюна – это естественная защита: она смывает остатки еды, частично нейтрализует кислоту и помогает реминерализации эмали. При сухости во рту на фоне стресса, некоторых лекарств, дыхания ртом, хронических состояний кариес развивается быстрее и агрессивнее.
6. Скученность зубов, неудобные контакты, ретейнеры и брекеты
Любые зоны, где сложнее вычистить налет, автоматически становятся зонами риска. При скученности и ортодонтических конструкциях налет часто остается в труднодоступных местах.
7. Отсутствие регулярных осмотров
Кариес на ранней стадии может не болеть и не выглядеть как "дырка". Без осмотров он часто обнаруживается уже на этапе, когда требуется пломбирование, а иногда и более сложное лечение.
Как заметить кариес вовремя
Ранний кариес редко дает острую боль. Чаще он проявляется небольшими изменениями, которые легко пропустить.
Белое или матовое пятно на эмали, чаще всего у десны.
Чувствительность к сладкому, холодному или горячему, которая быстро проходит.
"Шероховатость" в одном участке языка.
Потемнение в фиссурах (бороздках между жевательными зубами) или между зубами.
Неприятные ощущения при кусании на конкретном зубе.
Зубная нить постоянно цепляется или рвется в одном месте.
Как не допустить кариес
Первый шаг – ранняя диагностика. Она помогает избежать лечения или сделать его менее болезненным. На стадии деминерализации процесс еще можно остановить: реминерализация, корректировка гигиены – и эмаль успевает восстановиться без пломбы.
Когда эмаль разрушена и образовалась полость, ткань уже не "нарастет обратно", нужно лечение. Если не сделать его вовремя, кариес может затронуть дентин и пульпу – и тогда объем вмешательства увеличивается.
Делать чистку между зубами. Используйте нить, ершики или ирригатор. Проконсультируйтесь с врачом, что именно выбрать – если десна чувствительные, нить или ершики могут их травмировать.
Потребляйте меньше сладкого в течение дня. Лимонады и кофе с собой тоже считаются.
Делайте гигиену после перекусов. По возможности чистите зубы, пользуйтесь нитью или полоскайте рот. Выбрать лучшую зубную щетку можно опираясь на рейтинг, который запустил Клео.ру.
Обращайте внимание на сухость во рту. Если она регулярная, обратитесь к стоматологу.
Делайте профессиональную гигиену. Рекомендуется чистить зубы у стоматолога каждые 6 месяцев, а при ортодонтическом лечении – чаще и по показаниям.
Проходите регулярный осмотр у стоматолога. Минимум один раз в год, даже если ничего не болит.