Молодость под кожей: как работает биоревитализация и зачем она нужна

Однажды ты просыпаешься и замечаешь: кожа будто устала. Не такая свежая, как раньше, не такая упругая. Кремы помогают слабо, маски – временно. А хочется вернуть себе glow – то самое сияние, которое не нарисовать хайлайтером. Здесь на сцену выходит она – биоревитализация. Все о процедуре рассказала врач-косметолог Анна Красота.





Биоревитализация переводится как "биологическое оживление", и это полностью отражает суть метода: возвращение коже молодости, упругости и сияния с помощью гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота – это природный компонент кожи, отвечающий за уровень увлажненности и эластичность. С возрастом ее количество в тканях снижается, кожа становится суше, тусклее, появляются морщины.

Биоревитализация компенсирует этот дефицит: под кожу вводятся микродозы гиалуроновой кислоты, которые увлажняют и стимулируют выработку коллагена. При введении она попадает прямо вглубь дермы, где работает как суперувлажняющая губка и запускает внутренние процессы обновления.

Для кого нужна эта процедура?

Если тебе 25... и ты заметила первые "гусиные лапки", кожу после перелетов или зимы, которая просит пить – тебе пора. Биоревитализация не "меняет лицо", а делает его отдохнувшим, напитанным и живым. Плюс – никакой реабилитации. Мини-уколы, пара дней с точечками на коже, и все. А потом – та самая кожа, которую хочется трогать и которой хочется любоваться в зеркале.





Результат – более плотная, упругая кожа с ровным тоном и уменьшением морщин. Эффект заметен уже после первой процедуры, но для устойчивого результата рекомендуется курс из 3–4 сеансов с интервалом 10–14 дней. Противопоказания включают беременность, онкологические и кожные заболевания, а также индивидуальную непереносимость препаратов. Все препараты подбираются индивидуально на приеме.

Данная процедура – это не панацея, но действенный способ продлить молодость кожи без хирургии. Биоревитализация не делает тебя другой. Она возвращает твою кожу туда, где ей хорошо. Где ты – это ты, только отдохнувшая. И иногда – этого достаточно.