Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 28 дней. Актуальный прогноз синоптиков на февраль 2023.
В конце зимы в южных регионах России уже вступает в силу весна. И даже редкие осадки и небольшая облачность не смогут испортить праздничное настроение. Синоптики обещают на февраль 2023 года солнечную и теплую погоду в Сочи.
Погода в Сочи в феврале 2023 года
Конец зимы, как правило, является самым холодным периодом года. Благодаря тому, что город Сочи находится в субтропической зоне, зимы тут мягкие, а сильные заморозки бывают редко. Горы защищают от холодных ветров. Из-за удачного расположения дневные температуры редко достигают отрицательных значений.
Однако так происходит не всегда. Синоптики фиксируют температурные изменения на протяжении нескольких десятков лет, и на основании этих значений строят ориентировочные погодные прогнозы. Согласно имеющимся данным, в различные временные периоды были поставлены такие рекорды по температуре в феврале:
- максимальная – +23.5°C (18 февраля 1901 года);
- минимальная – -12.6°C (13 февраля 1911 года).
Средней температурой за месяц в конце зимы считается 6.5°C, а норма выпадения осадков – 134 мм.
По прогнозам Гидрометцентра, в Сочи в феврале 2023 года новых температурных рекордов не будет. Температура будет колебаться в районе средних значений: около 10°C днем и 5°C ночью. Погода с преобладающим количеством солнечных дней располагает к прогулкам на свежем воздухе и посещению интересных мест.
Наслаждаясь мягким климатом, нельзя забывать и о местных особенностях. Несмотря на относительно высокие показатели температуры, высокая влажность сильно влияет на ощущения. Так, при снижении столбика термометра до +5°C даже при небольшом ветре ощущается холод. Отправляясь на прогулку, не забывайте взять с собой шарф, перчатки и шапку, чтобы не замерзнуть и не простудиться.
О том, на какую погоду в летней столице России стоит рассчитывать в этом месяце, предлагаем узнать далее.
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Погода в Сочи на начало февраля 2023 года
В течение всего февраля 2023 года погода будет постоянной. И хотя воздух будет более теплым, чем в прошлом месяце, ощущение зимы все еще сохраняется. Существенных перемен в климатических условиях не будет. Количество ясных и облачных дней окажется равным.
Средняя температура в первой половине месяца:
- днем – +10°C;
- ночью – +5.5°C.
Таблица ниже показывает, какой будет погода в Сочи в феврале 2023 года. Следует помнить, что синоптики с большими опасениями относятся к долгосрочным прогнозам и, как правило, используют статистические данные, наложенные на ожидаемые климатические изменения. По этой причине информация может незначительно отличаться от реальных значений.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Днем
|
Ночью
|
1
|
+10
|
+5
|
Небольшая облачность
|
2
|
+11
|
+6
|
Солнечно
|
3
|
+11
|
+7
|
Небольшая облачность
|
4
|
+11
|
+7
|
Солнечно
|
5
|
+10
|
+6
|
Облачно, дождь
|
6
|
+11
|
+6
|
Солнечно
|
7
|
+11
|
+6
|
Пасмурно
|
8
|
+11
|
+6
|
Небольшая облачность
|
9
|
+10
|
+7
|
Солнечно
|
10
|
+9
|
+4
|
11
|
+10
|
+4
|
Небольшая облачность
|
12
|
+10
|
+5
|
Солнечно
|
13
|
+10
|
+5
|
Облачно, дождь
|
14
|
+9
|
+4
|
Небольшая облачность
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Погода в Сочи на конец февраля 2023 года
Существенных отличий в погоде во второй половине месяца синоптики не прогнозируют. Несмотря на увеличение длительности освещенности и количества солнечных дней, большого влияния на температуру воздуха это не окажет.
Средние температурные значения в конце февраля 2023 года:
- днем – +10.6°C;
- ночью – +5.6°C.
В таблице показано, какую погоду стоит ждать в Сочи в конце февраля 2023 года.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
15
|
+10
|
+5
|
Солнечно
|
16
|
+9
|
+4
|
17
|
+9
|
+4
|
18
|
+9
|
+4
|
19
|
+9
|
+5
|
20
|
+10
|
+4
|
21
|
+10
|
+5
|
22
|
+11
|
+5
|
Облачно, дождь
|
23
|
+12
|
+7
|
Солнечно
|
24
|
+13
|
+8
|
Небольшая облачность
|
25
|
+12
|
+7
|
26
|
+10
|
+6
|
27
|
+12
|
+7
|
28
|
+12
|
+7
|
Солнечно
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Подведем итог
Синоптики подготовили приблизительный прогноз погоды в Сочи на февраль 2023 года. Эксперты уверены, что температура воздуха будет колебаться в районе средних значений с небольшими отклонениями в сторону потепления. Ясная погода порадует жителей и гостей города, зарядит прекрасным настроением и предвкушением весны.