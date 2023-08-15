В конце зимы в южных регионах России уже вступает в силу весна. И даже редкие осадки и небольшая облачность не смогут испортить праздничное настроение. Синоптики обещают на февраль 2023 года солнечную и теплую погоду в Сочи.

Погода в Сочи в феврале 2023 года

Конец зимы, как правило, является самым холодным периодом года. Благодаря тому, что город Сочи находится в субтропической зоне, зимы тут мягкие, а сильные заморозки бывают редко. Горы защищают от холодных ветров. Из-за удачного расположения дневные температуры редко достигают отрицательных значений.

Однако так происходит не всегда. Синоптики фиксируют температурные изменения на протяжении нескольких десятков лет, и на основании этих значений строят ориентировочные погодные прогнозы. Согласно имеющимся данным, в различные временные периоды были поставлены такие рекорды по температуре в феврале:

максимальная – +23.5°C (18 февраля 1901 года);

минимальная – -12.6°C (13 февраля 1911 года).

Средней температурой за месяц в конце зимы считается 6.5°C, а норма выпадения осадков – 134 мм.

По прогнозам Гидрометцентра, в Сочи в феврале 2023 года новых температурных рекордов не будет. Температура будет колебаться в районе средних значений: около 10°C днем и 5°C ночью. Погода с преобладающим количеством солнечных дней располагает к прогулкам на свежем воздухе и посещению интересных мест.

Наслаждаясь мягким климатом, нельзя забывать и о местных особенностях. Несмотря на относительно высокие показатели температуры, высокая влажность сильно влияет на ощущения. Так, при снижении столбика термометра до +5°C даже при небольшом ветре ощущается холод. Отправляясь на прогулку, не забывайте взять с собой шарф, перчатки и шапку, чтобы не замерзнуть и не простудиться.

О том, на какую погоду в летней столице России стоит рассчитывать в этом месяце, предлагаем узнать далее.

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Погода в Сочи на начало февраля 2023 года

В течение всего февраля 2023 года погода будет постоянной. И хотя воздух будет более теплым, чем в прошлом месяце, ощущение зимы все еще сохраняется. Существенных перемен в климатических условиях не будет. Количество ясных и облачных дней окажется равным.

Средняя температура в первой половине месяца:

днем – +10°C;

ночью – +5.5°C.

Таблица ниже показывает, какой будет погода в Сочи в феврале 2023 года. Следует помнить, что синоптики с большими опасениями относятся к долгосрочным прогнозам и, как правило, используют статистические данные, наложенные на ожидаемые климатические изменения. По этой причине информация может незначительно отличаться от реальных значений.

Дата Температура, °C Погодные условия Днем Ночью 1 +10 +5 Небольшая облачность 2 +11 +6 Солнечно 3 +11 +7 Небольшая облачность 4 +11 +7 Солнечно 5 +10 +6 Облачно, дождь 6 +11 +6 Солнечно 7 +11 +6 Пасмурно 8 +11 +6 Небольшая облачность 9 +10 +7 Солнечно 10 +9 +4 11 +10 +4 Небольшая облачность 12 +10 +5 Солнечно 13 +10 +5 Облачно, дождь 14 +9 +4 Небольшая облачность

Погода начала февраля будет стабильной, ждать морозов и сильных заморозков не стоит. В редкие дни возможен небольшой дождь, что может немного испортить весеннее настроение. Количество солнечных и облачных дней будет примерно равным. Существенной разницы в температуре в начале и конце месяца, характерной для других регионов России, также не наблюдается.

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Погода в Сочи на конец февраля 2023 года

Существенных отличий в погоде во второй половине месяца синоптики не прогнозируют. Несмотря на увеличение длительности освещенности и количества солнечных дней, большого влияния на температуру воздуха это не окажет.

Средние температурные значения в конце февраля 2023 года:

днем – +10.6°C;

ночью – +5.6°C.

В таблице показано, какую погоду стоит ждать в Сочи в конце февраля 2023 года.

Дата Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 15 +10 +5 Солнечно 16 +9 +4 17 +9 +4 18 +9 +4 19 +9 +5 20 +10 +4 21 +10 +5 22 +11 +5 Облачно, дождь 23 +12 +7 Солнечно 24 +13 +8 Небольшая облачность 25 +12 +7 26 +10 +6 27 +12 +7 28 +12 +7 Солнечно

Главным отличием этого периода является резкое увеличение количества солнечных дней. Ясная погода будет преобладать в конце февраля. Наверняка это порадует жителей и гостей летней столицы России. И хотя средние значения температуры практически не изменятся, ощущение приближающейся весны будет полным. Сочинская погода подарит прекрасное настроение в праздничные дни.

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Подведем итог

Синоптики подготовили приблизительный прогноз погоды в Сочи на февраль 2023 года. Эксперты уверены, что температура воздуха будет колебаться в районе средних значений с небольшими отклонениями в сторону потепления. Ясная погода порадует жителей и гостей города, зарядит прекрасным настроением и предвкушением весны.