Погода в Сочи на июнь 2026 года

С началом лета на побережье Черного моря официально открывается курортный сезон. Синоптики обещают стандартный для региона климат: тепло, много солнца, редкие дожди. Однако даже в самые стабильные периоды природа может вносить свои коррективы. Предлагаем узнать, какая будет погода в Сочи в июне 2026 года.

Особенности погоды в Сочи в июне

Июнь – это точка входа в сезон, а не его пик. Краснодарский край официально объявляет о старте курортного периода именно с первых чисел этого месяца, однако реальные пляжные условия формируются постепенно.

В первой половине июня воздух еще не набрал летней интенсивности. Температура держится на уровне, комфортном для прогулок и экскурсий, но недостаточном для длительного купания: морская вода прогрета лишь до +18…+19°C и может показаться слишком холодной для неподготовленных туристов. Зато со второй половины месяца картина меняется – море достигает +20°C, а к третьей декаде фиксируется уже около +24°C. Это та отметка, при которой большинство отдыхающих чувствуют себя в воде по-настоящему комфортно.

Среднедневная температура воздуха в июне составляет около +24…+26°C, ночью термометр опускается до +16…+18°C. Осадков минимум: норма составляет 101 мм, и это самый низкий показатель среди всех месяцев года. Солнце светит в среднем 8,7 часа в сутки, итоговая месячная продолжительность солнечного сияния – 261 час. Ветер остается слабым: 2–3 м/с в среднем, что практически не ощущается на открытых пляжах.

Метеорологи ведут наблюдения за природными явлениями десятилетиями. На основании полученной информации экспертам удается составлять климатические модели, определять аномальные отклонения от нормы и предсказывать погодные изменения с относительно высокой точностью. В различные исторические периоды в июне в Сочи фиксировались такие температурные рекорды:

Самым жарким днем считается 11 июня 2002 года. Столбик термометра показывал +35,2°C.

Статус самого холодного дня закрепился за 5 июня 1978 года. Метеорологи зафиксировали похолодание до +7,1°C.

Сильные расхождения между историческими экстремумами демонстрируют, насколько переменчивым может быть первый месяц лета. Впрочем, такие отклонения – достаточно большая редкость. В 2026 году синоптики не ожидают новых температурных рекордов и аномальных погодных явлений. В начале месяца не исключены характерные для этого периода резкие суточные колебания.





Прогноз погоды в Сочи в начале июня 2026 года

Начало месяца – это Сочи без толп отдыхающих и без изнуряющей жары. Для пляжного отдыха условия не будут идеальными: вода не успела прогреться, а температура воздуха в отдельные дни может неожиданно падать к вечеру. Зато именно в первой половине июня особенно хорошо работают парки, набережные, горные маршруты и культурные объекты. Туристический поток еще не достиг пика – и это ощущается.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем : +22,2°C.

Ночью: +16,7°C.

Важно учитывать суточную амплитуду: разница между дневными и ночными значениями может достигать 6–7 градусов. Для вечерних прогулок по набережной или ужина на открытой веранде легкая накидка будет не лишней. Осадки в начале июня маловероятны, однако кратковременные грозы в горных районах исключать не стоит – это стандартная особенность региона. Прогноз подскажет, какую погоду стоит ожидать в Сочи в начале июня 2026 года.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +22 +16 Солнечно 2 +21 +17 3 +23 +16 Облачность, возможны осадки 4 +20 +16 Солнечно 5 +23 +17 6 +21 +16 Облачность, возможны осадки 7 +23 +18 Солнечно 8 +22 +16 9 +22 +16 10 +23 +18 11 +22 +16 12 +24 +17 13 +22 +17 14 +23 +17 Облачность, возможны осадки 15 +22 +17 Солнечно

Начало летнего месяца все еще несет в себе определенный риск непогоды. Именно в этот период перепады температур будут особенно ощутимыми. Опытные путешественники знают: если есть свободное место, лучше взять с собой немного весенней одежды.





Прогноз погоды в конце июня 2026 года

К середине месяца Сочи переходит в другой погодный режим. Температура воздуха постепенно поднимается. Сначала такие изменения будут незначительными по цифрам, но с каждым новым днем начнут ощущаться сильнее. Город начинает работать в полную силу: пляжи заполняются, набережные оживают, морская вода наконец достигает комфортных +22…+24°C.

Средняя температура во второй половине месяца:

Днем : +24°C.

Ночью: +18,1°C.

Дожди во второй половине июня – достаточно редкое явление, но полностью исключать их вероятность не стоит. Краткосрочные осадки в конце июня – норма для субтропического климата побережья. Как правило, они бывают сильными, но непродолжительными. Впрочем, даже такие короткие дожди могут помешать делам и отдыху под открытым небом. Рекомендуется сверяться с самыми свежими данными, так как долгосрочные прогнозы могут не учитывать отдельные факторы.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +24 +17 Облачность, возможны осадки 17 +22 +17 Солнечно 18 +25 +18 19 +25 +18 20 +23 +19 Облачность, возможны осадки 21 +26 +19 Солнечно 22 +23 +19 23 +24 +18 24 +25 +19 Облачность, возможны осадки 25 +22 +18 Солнечно 26 +24 +17 27 +25 +19 28 +26 +18 29 +25 +19 Облачность, возможны осадки 30 +21 +17

Прирост температуры относительно первой половины месяца составляет около 1,8°C днем и 1,4°C ночью. В абсолютных цифрах – это не так много, но субъективно воспринимается как качественный переход. Солнца в этот период будет больше, а вечера станут мягче и теплее.





Подведем итог

Специалисты Гидрометцентра провели анализ климатических изменений и сформировали прогноз погоды в Сочи на июнь 2026 года. Как и в предшествующие годы, курортная столица откроет сезон солнцем и умеренно прохладным морем. Тем, кто мечтает о по-настоящему теплом пляжном отдыхе, имеет смысл запланировать поездку на июль. Вода к тому времени достаточно прогреется.