Диджитал-фестиваль экологичного человека: как прошла ЭКОЧЕЛЛА

19 декабря завершилась ЭКОЧЕЛЛА, диджитал-фестиваль от СИБУРа, посвященный привычкам экологичного человека.

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Каждый день, начиная с 12 декабря, его участники - известные эксперты, крупные компании и начинающие проекты - в социальных сетях компании говорили об одной из важных составляющих осознанного образа жизни.

Первый день затрагивал вопрос знаний в области экологии. Второй - осознанное потребление. Третий - умение продлить жизнь вещам, а не выбрасывать их. Четвертый день был посвящен вторичной переработке. Пятый день - как вдохновить своих друзей и близких следовать вашему примеру. Шестой и седьмой дни – про экологичный отдых и заботу о природе. Заключительный же день был посвящен тому, как не забросить начатое.

В лучших традициях масштабных событий у ЭКОЧЕЛЛЫ был свой хэдлайнер – Тутта Ларсен – и даже “сцена” для фрешменов: небольших проектов, продвигающих ценности ответственного потребления и экологичного образа жизни (Recycle object, “Голодный леший”, “Чистые игры” и другие). Всего в фестивале приняли участие более 20 проектов и компаний, а общее число зрителей благодаря диджитал-формату превысило 18 миллионов человек, высоко оценивших почти 40 экологических материалов.

Все материалы фестиваля остаются доступными в соцсетях СИБУРа (Telegram или ВК) - нужно только пролистать дату до 12 декабря.