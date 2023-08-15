Погода на февраль 2023 в Москве и Московской области

Синоптики составили ориентировочные прогнозы погоды на февраль 2023 в Москве и Московской области. Они сообщают, какие климатические сюрпризы ожидают москвичей и гостей столицы. Данная информация поможет в приготовлении к сложным погодным условиям.

Погода в Москве и Московской области в феврале 2023 года

Последний месяц зимы традиционно считают самым холодным периодом. Несмотря на то, что февраль предваряет весну, температура в ночное время часто опускается ниже -10°C, а ветра становятся пронизывающими. Отчасти и по этой причине туристов в Москве в феврале немного, несмотря на множество праздничных мероприятий, в том числе и в честь Дня защитника Отечества.

Синоптики постоянно мониторят показатели температуры воздуха, что позволяет составлять ориентировочные прогнозы на годы вперед, используя статистические данные. Согласно собранной информации за несколько десятков лет, в различные периоды в феврале ставились такие температурные рекорды:

абсолютный минимум – -38,2°C (6 февраля 1929 года);

абсолютный максимум – +8,3°C (27 февраля 1989 года).

Согласно наблюдениям и прогнозам синоптиков, в этом году ожидается относительно теплая зима. В столице и области температура может превысить норму на 2°C. В ночное время столбик термометра установится на отметке -10°C, а днем – -4°С.

Традиционно первая половина февраля 2023 года будет значительно холоднее, чем в конце месяца. Вместе с увеличением светового дня постепенно растет и температура. О том, какие климатические условия ожидают синоптики в определенные периоды месяца, предлагаем узнать далее.

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Погода в Москве и Московской области на начало февраля 2023 года

Данный период считается самым холодным в феврале. Именно в это время наиболее сильно ощущаются порывы ветра. И хотя средняя скорость (3,5 м/с) не отличается от январских показателей, но создает ощущение более низкой температуры воздуха, чем есть на самом деле.

Средние показатели за месяц будут следующими:

дневная температура – 5,1°C;

ночная температура – 9,8°C.

Таблица ниже показывает, какой окажется погода в Москве и Московской области на начало февраля 2023 года. Напоминаем, что эти данные являются ориентировочными.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 -5 -10 Пасмурно 2 -4 -8 3 -3 -7 Переменная облачность 4 -4 -8 5 -5 -9 Пасмурно 6 -6 -11 7 -6 -12 8 -5 -12 9 -4 -10 10 -6 -10 Небольшие осадки 11 -6 -9 Пасмурно 12 -5 -10 13 -7 -11 14 -5 -10

Погода в первой половине месяца будет стабильной, без резкого потепления и похолодания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, февраль окажется более холодным. В 2022 году, согласно данным синоптиков, столбик термометра лишь единожды достигал отметки -10°C. В начале февраля 2023 года максимальная температура не поднимется за пределы нулевой отметки. Большую часть месяца сохранится пасмурная погода, но количество осадков значительно меньше, чем в январе.

Погода в Москве и Московской области на конец февраля 2023 года

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Погода в конце февраля, как правило, более теплая. Уже ощущается переход к весеннему периоду. Продолжительность светового дня стремительно растет, что положительно сказывается на ощущении температуры воздуха. Этот период окажется наиболее удачным для прогулок, так как в Москве будут проходить торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества.

Во второй половине месяца средние показания температуры будут следующими:

днем – 3,1°C;

ночью – 8,9°C.

В таблице ниже подробно показано, какую погоду ожидает Гидрометцентр в феврале 2023 года.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 15 -4 -10 Переменная облачность 16 -5 -11 Пасмурно 17 -5 -11 18 -4 -12 Осадки 19 -5 -11 Пасмурно 20 -3 -10 21 -5 -10 22 -5 -11 23 -3 -9 24 -1 -6 25 -1 -6 Переменная облачность 26 -1 -5 Пасмурно 27 -1 -6 28 -1 -6 Переменная облачность

В конце месяца начнется долгожданное потепление. Температура воздуха в среднем возрастет на 2°C днем и 1°C ночью. Особенно заметными будут изменения в последней декаде месяца. Столбик термометра вплотную приблизится к нулевой отметке. Столичная погода порадует относительно теплыми деньками на праздники.

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Подведем итог

Синоптики сообщают о погоде на февраль 2023 в Москве и Московской области. Согласно прогнозам, средняя температура будет на 1-2°C выше показателей прошлых лет, но холоднее, чем в 2022 году. Она будет стабильно держаться в районе -5...-10°C, за исключением последней декады. В конце месяца ожидается существенное потепление.