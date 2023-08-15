Погода на февраль 2023 в Москве и Московской области

 8268

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на февраль 2023.

Синоптики составили ориентировочные прогнозы погоды на февраль 2023 в Москве и Московской области. Они сообщают, какие климатические сюрпризы ожидают москвичей и гостей столицы. Данная информация поможет в приготовлении к сложным погодным условиям.

Погода в Москве и Московской области в феврале 2023 года

Последний месяц зимы традиционно считают самым холодным периодом. Несмотря на то, что февраль предваряет весну, температура в ночное время часто опускается ниже -10°C, а ветра становятся пронизывающими. Отчасти и по этой причине туристов в Москве в феврале немного, несмотря на множество праздничных мероприятий, в том числе и в честь Дня защитника Отечества.

Синоптики постоянно мониторят показатели температуры воздуха, что позволяет составлять ориентировочные прогнозы на годы вперед, используя статистические данные. Согласно собранной информации за несколько десятков лет, в различные периоды в феврале ставились такие температурные рекорды:

  • абсолютный минимум – -38,2°C (6 февраля 1929 года);
  • абсолютный максимум – +8,3°C (27 февраля 1989 года).

Согласно наблюдениям и прогнозам синоптиков, в этом году ожидается относительно теплая зима. В столице и области температура может превысить норму на 2°C. В ночное время столбик термометра установится на отметке -10°C, а днем – -4°С.

Традиционно первая половина февраля 2023 года будет значительно холоднее, чем в конце месяца. Вместе с увеличением светового дня постепенно растет и температура. О том, какие климатические условия ожидают синоптики в определенные периоды месяца, предлагаем узнать далее.

Читайте также: Магнитные бури в феврале 2023 года

Погода в Москве и Московской области на начало февраля 2023 года

Данный период считается самым холодным в феврале. Именно в это время наиболее сильно ощущаются порывы ветра. И хотя средняя скорость (3,5 м/с) не отличается от январских показателей, но создает ощущение более низкой температуры воздуха, чем есть на самом деле.

Средние показатели за месяц будут следующими:

  • дневная температура – 5,1°C;
  • ночная температура – 9,8°C.

Таблица ниже показывает, какой окажется погода в Москве и Московской области на начало февраля 2023 года. Напоминаем, что эти данные являются ориентировочными.

Дни месяца

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

-5

-10

Пасмурно

2

-4

-8

3

-3

-7

Переменная облачность

4

-4

-8

5

-5

-9

Пасмурно

6

-6

-11

7

-6

-12

8

-5

-12

9

-4

-10

10

-6

-10

Небольшие осадки

11

-6

-9

Пасмурно

12

-5

-10

13

-7

-11

14

-5

-10
Погода в первой половине месяца будет стабильной, без резкого потепления и похолодания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, февраль окажется более холодным. В 2022 году, согласно данным синоптиков, столбик термометра лишь единожды достигал отметки -10°C. В начале февраля 2023 года максимальная температура не поднимется за пределы нулевой отметки. Большую часть месяца сохранится пасмурная погода, но количество осадков значительно меньше, чем в январе.

Погода в Москве и Московской области на конец февраля 2023 года

Погода в конце февраля, как правило, более теплая. Уже ощущается переход к весеннему периоду. Продолжительность светового дня стремительно растет, что положительно сказывается на ощущении температуры воздуха. Этот период окажется наиболее удачным для прогулок, так как в Москве будут проходить торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества.

Во второй половине месяца средние показания температуры будут следующими:

  • днем – 3,1°C;
  • ночью – 8,9°C.

В таблице ниже подробно показано, какую погоду ожидает Гидрометцентр в феврале 2023 года.

Дни месяца

Температура, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

15

-4

-10

Переменная облачность

16

-5

-11

Пасмурно

17

-5

-11

18

-4

-12

Осадки

19

-5

-11

Пасмурно

20

-3

-10

21

-5

-10

22

-5

-11

23

-3

-9

24

-1

-6

25

-1

-6

Переменная облачность

26

-1

-5

Пасмурно

27

-1

-6

28

-1

-6

Переменная облачность
В конце месяца начнется долгожданное потепление. Температура воздуха в среднем возрастет на 2°C днем и 1°C ночью. Особенно заметными будут изменения в последней декаде месяца. Столбик термометра вплотную приблизится к нулевой отметке. Столичная погода порадует относительно теплыми деньками на праздники.

Читайте также: Производственный календарь в феврале 2023 года

Подведем итог

Синоптики сообщают о погоде на февраль 2023 в Москве и Московской области. Согласно прогнозам, средняя температура будет на 1-2°C выше показателей прошлых лет, но холоднее, чем в 2022 году. Она будет стабильно держаться в районе -5...-10°C, за исключением последней декады. В конце месяца ожидается существенное потепление.

Настя Ромашова

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.