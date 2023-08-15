Погода на февраль 2023 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на февраль 2023.
Синоптики составили ориентировочные прогнозы погоды на февраль 2023 в Москве и Московской области. Они сообщают, какие климатические сюрпризы ожидают москвичей и гостей столицы. Данная информация поможет в приготовлении к сложным погодным условиям.
Погода в Москве и Московской области в феврале 2023 года
Последний месяц зимы традиционно считают самым холодным периодом. Несмотря на то, что февраль предваряет весну, температура в ночное время часто опускается ниже -10°C, а ветра становятся пронизывающими. Отчасти и по этой причине туристов в Москве в феврале немного, несмотря на множество праздничных мероприятий, в том числе и в честь Дня защитника Отечества.
Синоптики постоянно мониторят показатели температуры воздуха, что позволяет составлять ориентировочные прогнозы на годы вперед, используя статистические данные. Согласно собранной информации за несколько десятков лет, в различные периоды в феврале ставились такие температурные рекорды:
- абсолютный минимум – -38,2°C (6 февраля 1929 года);
- абсолютный максимум – +8,3°C (27 февраля 1989 года).
Согласно наблюдениям и прогнозам синоптиков, в этом году ожидается относительно теплая зима. В столице и области температура может превысить норму на 2°C. В ночное время столбик термометра установится на отметке -10°C, а днем – -4°С.
Традиционно первая половина февраля 2023 года будет значительно холоднее, чем в конце месяца. Вместе с увеличением светового дня постепенно растет и температура. О том, какие климатические условия ожидают синоптики в определенные периоды месяца, предлагаем узнать далее.
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Погода в Москве и Московской области на начало февраля 2023 года
Данный период считается самым холодным в феврале. Именно в это время наиболее сильно ощущаются порывы ветра. И хотя средняя скорость (3,5 м/с) не отличается от январских показателей, но создает ощущение более низкой температуры воздуха, чем есть на самом деле.
Средние показатели за месяц будут следующими:
- дневная температура – 5,1°C;
- ночная температура – 9,8°C.
Таблица ниже показывает, какой окажется погода в Москве и Московской области на начало февраля 2023 года. Напоминаем, что эти данные являются ориентировочными.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
-5
|
-10
|
Пасмурно
|
2
|
-4
|
-8
|
3
|
-3
|
-7
|
Переменная облачность
|
4
|
-4
|
-8
|
5
|
-5
|
-9
|
Пасмурно
|
6
|
-6
|
-11
|
7
|
-6
|
-12
|
8
|
-5
|
-12
|
9
|
-4
|
-10
|
10
|
-6
|
-10
|
Небольшие осадки
|
11
|
-6
|
-9
|
Пасмурно
|
12
|
-5
|
-10
|
13
|
-7
|
-11
|
14
|
-5
|
-10
Погода в Москве и Московской области на конец февраля 2023 года
Погода в конце февраля, как правило, более теплая. Уже ощущается переход к весеннему периоду. Продолжительность светового дня стремительно растет, что положительно сказывается на ощущении температуры воздуха. Этот период окажется наиболее удачным для прогулок, так как в Москве будут проходить торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества.
Во второй половине месяца средние показания температуры будут следующими:
- днем – 3,1°C;
- ночью – 8,9°C.
В таблице ниже подробно показано, какую погоду ожидает Гидрометцентр в феврале 2023 года.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
15
|
-4
|
-10
|
Переменная облачность
|
16
|
-5
|
-11
|
Пасмурно
|
17
|
-5
|
-11
|
18
|
-4
|
-12
|
Осадки
|
19
|
-5
|
-11
|
Пасмурно
|
20
|
-3
|
-10
|
21
|
-5
|
-10
|
22
|
-5
|
-11
|
23
|
-3
|
-9
|
24
|
-1
|
-6
|
25
|
-1
|
-6
|
Переменная облачность
|
26
|
-1
|
-5
|
Пасмурно
|
27
|
-1
|
-6
|
28
|
-1
|
-6
|
Переменная облачность
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Подведем итог
Синоптики сообщают о погоде на февраль 2023 в Москве и Московской области. Согласно прогнозам, средняя температура будет на 1-2°C выше показателей прошлых лет, но холоднее, чем в 2022 году. Она будет стабильно держаться в районе -5...-10°C, за исключением последней декады. В конце месяца ожидается существенное потепление.