Погода на июль 2026 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на июль 2026.
Июль – один из самых теплых и солнечных месяцев в Санкт-Петербурге. Однако северная столица умеет удивлять даже в разгар лета. Погода в этом регионе редко бывает полностью предсказуемой. Условия могут быстро меняться, внося коррективы в заранее намеченные планы. Прогноз погоды на июль 2026 года в Санкт-Петербурге поможет подготовиться к возможным ситуациям, чтобы они не стали полной неожиданностью.
Особенности погоды в Санкт-Петербурге в июле
Середина лета – пиковый период для большинства регионов России, и Санкт-Петербург не исключение. В этом месяце средняя дневная температура достигает +23…+25°C, ночи остаются относительно теплыми – около +14…+16°С. Однако в пиковые часы столбик термометра может достигать +30°C и подниматься даже выше этой отметки. Такие эпизоды, как правило, кратковременны, но сказываются на комфорте в черте города.
Репутация Петербурга как города постоянных дождей в июле приобретает особую актуальность. Среднемесячная норма осадков составляет около 83 мм, уступая лидерство лишь августу. Впрочем, дожди не несут прохлады. Сочетание высокой температуры и влажности делает погоду излишне душной.
Световой день в июле остается значительным, хотя после летнего солнцестояния начинает постепенно убывать. Суммарная продолжительность солнечного сияния достигает 266 часов в месяц, что составляет в среднем около 8,6 часа в день. В отношении ветра июль считается достаточно спокойным: средняя скорость составляет 3,5 м/с, направление преимущественно западное и юго-западное. Сильный шквал считается достаточно редким явлением для середины лета, но полностью исключать его вероятность не стоит.
Метеорологические наблюдения в Санкт-Петербурге ведутся уже продолжительное время. Накопленные данные помогают метеорологам выявлять как климатические нормы, так и максимальные отклонения температуры. Для специалистов эта информация служит основой при построении долгосрочных погодных моделей, выявлении аномалий и закономерностей.
Для июля в базе наблюдений зафиксированы следующие абсолютные рекорды:
- Самый жаркий день – 28 июля 2010 года. Столбик термометра остановился на уровне +35,3°C.
- Самым прохладным днем считается 21 июля 1968 года. Температура упала до +4,9°C.
По оценкам синоптиков Гидрометцентра, в 2026 году в Петербурге ожидается небольшое потепление, но аномальные температуры маловероятны. Тем не менее даже в относительно спокойный сезон ленинградская погода может стремительно меняться. При планировании важных дел на месяц стоит сверяться с актуальными прогнозами и корректировать планы при необходимости.
Погода в Санкт-Петербурге на начало июля 2026
Первая половина июля отличается относительной погодной однородностью. Существенных колебаний температуры и затяжных дождей в этот период, как правило, не наблюдается. Это удачное время для экскурсий, осмотра местных достопримечательностей, прогулок по городу и просто приятного времяпровождения на открытом воздухе.
Средняя температура в первой половине месяца:
- Днем: +22,1°C.
- Ночью: +14,8°C.
Детальный посуточный прогноз на начало июля представлен в таблице ниже. При планировании дел на месяц следует помнить, что расчеты составляются на основе исторических данных и могут не учитывать некоторые особенности сезона. Чтобы непогода не испортила планы, рекомендуется проверять информацию накануне конкретных дат. В такие моменты прогнозы будут наиболее точными.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+23
|
+14
|
Осадки
|
2
|
+22
|
+15
|
Облачно
|
3
|
+24
|
+16
|
4
|
+22
|
+15
|
Солнечно
|
5
|
+22
|
+14
|
Осадки
|
6
|
+23
|
+17
|
Облачно
|
7
|
+24
|
+15
|
8
|
+23
|
+15
|
Осадки
|
9
|
+22
|
+14
|
Облачно
|
10
|
+21
|
+14
|
11
|
+23
|
+14
|
12
|
+22
|
+15
|
13
|
+21
|
+14
|
Солнечно
|
14
|
+19
|
+15
|
15
|
+20
|
+14
|
Облачно
|
16
|
+23
|
+15
|
Осадки
В первой половине июля преобладает облачная погода с редкими прояснениями и непродолжительными дождями. Отсутствие изнуряющей жары и летней духоты создает благоприятные условия для отдыха на открытом воздухе. Вместе с тем стоит помнить о непредсказуемости петербургского климата. Стоит всегда иметь запасной план на случай непогоды.
Погода в Санкт-Петербурге на конец июля 2026
Вторая половина летнего месяца значительно отличается за счет резко возросшего количества осадков. Влажность воздуха заметно возрастает, но температура воздуха не спешит снижаться. Духота и регулярные дожди создают крайне некомфортные условия в рамках крупного города.
Средняя температура во второй половине месяца:
- Днем: +22,2°C.
- Ночью: +14,8°C.
Для тех, кто планирует насыщенную программу во второй половине июля, оптимальная тактика – ориентироваться на прогнозы за 2–3 дня и держать в готовности альтернативные варианты в помещении.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+23
|
+15
|
Осадки
|
18
|
+21
|
+15
|
Облачно
|
19
|
+22
|
+14
|
20
|
+23
|
+15
|
Осадки
|
21
|
+22
|
+15
|
Облачно
|
22
|
+22
|
+15
|
Осадки
|
23
|
+22
|
+14
|
Облачно
|
24
|
+22
|
+13
|
25
|
+23
|
+15
|
26
|
+22
|
+15
|
Осадки
|
27
|
+23
|
+15
|
Облачно
|
28
|
+21
|
+15
|
Осадки
|
29
|
+21
|
+15
|
30
|
+24
|
+16
|
31
|
+22
|
+15
В конце июля температура воздуха практически не изменится по сравнению с началом месяца. В среднем потеплеет на 0,1°C днем, а ночные показатели останутся на одном уровне. Дожди станут более частым явлением, и зонт или легкий дождевик превратится в обязательный аксессуар на весь этот период. Следует помнить, что непогода может застать в любом месте в самый неподходящий момент.
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на июль 2026 года в Санкт-Петербурге. По расчетам специалистов, в этом месяце температура будет немного выше нормы, но без аномальных отклонений. Первые недели остаются относительно комфортными для большинства запланированных дел, но ближе к третьей декаде осадки могут внести коррективы в планы.