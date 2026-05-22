Погода на июль 2026 в Санкт-Петербурге

Июль – один из самых теплых и солнечных месяцев в Санкт-Петербурге. Однако северная столица умеет удивлять даже в разгар лета. Погода в этом регионе редко бывает полностью предсказуемой. Условия могут быстро меняться, внося коррективы в заранее намеченные планы. Прогноз погоды на июль 2026 года в Санкт-Петербурге поможет подготовиться к возможным ситуациям, чтобы они не стали полной неожиданностью.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в июле

Середина лета – пиковый период для большинства регионов России, и Санкт-Петербург не исключение. В этом месяце средняя дневная температура достигает +23…+25°C, ночи остаются относительно теплыми – около +14…+16°С. Однако в пиковые часы столбик термометра может достигать +30°C и подниматься даже выше этой отметки. Такие эпизоды, как правило, кратковременны, но сказываются на комфорте в черте города.

Репутация Петербурга как города постоянных дождей в июле приобретает особую актуальность. Среднемесячная норма осадков составляет около 83 мм, уступая лидерство лишь августу. Впрочем, дожди не несут прохлады. Сочетание высокой температуры и влажности делает погоду излишне душной.

Световой день в июле остается значительным, хотя после летнего солнцестояния начинает постепенно убывать. Суммарная продолжительность солнечного сияния достигает 266 часов в месяц, что составляет в среднем около 8,6 часа в день. В отношении ветра июль считается достаточно спокойным: средняя скорость составляет 3,5 м/с, направление преимущественно западное и юго-западное. Сильный шквал считается достаточно редким явлением для середины лета, но полностью исключать его вероятность не стоит.

Метеорологические наблюдения в Санкт-Петербурге ведутся уже продолжительное время. Накопленные данные помогают метеорологам выявлять как климатические нормы, так и максимальные отклонения температуры. Для специалистов эта информация служит основой при построении долгосрочных погодных моделей, выявлении аномалий и закономерностей.

Для июля в базе наблюдений зафиксированы следующие абсолютные рекорды:

Самый жаркий день – 28 июля 2010 года. Столбик термометра остановился на уровне +35,3°C.

Самым прохладным днем считается 21 июля 1968 года. Температура упала до +4,9°C.

По оценкам синоптиков Гидрометцентра, в 2026 году в Петербурге ожидается небольшое потепление, но аномальные температуры маловероятны. Тем не менее даже в относительно спокойный сезон ленинградская погода может стремительно меняться. При планировании важных дел на месяц стоит сверяться с актуальными прогнозами и корректировать планы при необходимости.





Погода в Санкт-Петербурге на начало июля 2026

Первая половина июля отличается относительной погодной однородностью. Существенных колебаний температуры и затяжных дождей в этот период, как правило, не наблюдается. Это удачное время для экскурсий, осмотра местных достопримечательностей, прогулок по городу и просто приятного времяпровождения на открытом воздухе.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем: +22,1°C.

Ночью: +14,8°C.

Детальный посуточный прогноз на начало июля представлен в таблице ниже. При планировании дел на месяц следует помнить, что расчеты составляются на основе исторических данных и могут не учитывать некоторые особенности сезона. Чтобы непогода не испортила планы, рекомендуется проверять информацию накануне конкретных дат. В такие моменты прогнозы будут наиболее точными.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +23 +14 Осадки 2 +22 +15 Облачно 3 +24 +16 4 +22 +15 Солнечно 5 +22 +14 Осадки 6 +23 +17 Облачно 7 +24 +15 8 +23 +15 Осадки 9 +22 +14 Облачно 10 +21 +14 11 +23 +14 12 +22 +15 13 +21 +14 Солнечно 14 +19 +15 15 +20 +14 Облачно 16 +23 +15 Осадки

В первой половине июля преобладает облачная погода с редкими прояснениями и непродолжительными дождями. Отсутствие изнуряющей жары и летней духоты создает благоприятные условия для отдыха на открытом воздухе. Вместе с тем стоит помнить о непредсказуемости петербургского климата. Стоит всегда иметь запасной план на случай непогоды.





Погода в Санкт-Петербурге на конец июля 2026

Вторая половина летнего месяца значительно отличается за счет резко возросшего количества осадков. Влажность воздуха заметно возрастает, но температура воздуха не спешит снижаться. Духота и регулярные дожди создают крайне некомфортные условия в рамках крупного города.

Средняя температура во второй половине месяца:

Днем: +22,2°C.

Ночью: +14,8°C.

Для тех, кто планирует насыщенную программу во второй половине июля, оптимальная тактика – ориентироваться на прогнозы за 2–3 дня и держать в готовности альтернативные варианты в помещении.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +23 +15 Осадки 18 +21 +15 Облачно 19 +22 +14 20 +23 +15 Осадки 21 +22 +15 Облачно 22 +22 +15 Осадки 23 +22 +14 Облачно 24 +22 +13 25 +23 +15 26 +22 +15 Осадки 27 +23 +15 Облачно 28 +21 +15 Осадки 29 +21 +15 30 +24 +16 31 +22 +15

В конце июля температура воздуха практически не изменится по сравнению с началом месяца. В среднем потеплеет на 0,1°C днем, а ночные показатели останутся на одном уровне. Дожди станут более частым явлением, и зонт или легкий дождевик превратится в обязательный аксессуар на весь этот период. Следует помнить, что непогода может застать в любом месте в самый неподходящий момент.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды на июль 2026 года в Санкт-Петербурге. По расчетам специалистов, в этом месяце температура будет немного выше нормы, но без аномальных отклонений. Первые недели остаются относительно комфортными для большинства запланированных дел, но ближе к третьей декаде осадки могут внести коррективы в планы.