Погода в Сочи на июль 2026 года

Июль – пиковый период курортного сезона на побережье Черного моря. Для большинства россиян это время отпусков, пляжного отдыха и долгих вечеров на открытом воздухе. Но даже в самый предсказуемый месяц природа может преподнести неожиданный и не всегда приятный сюрприз. Предлагаем узнать, какую погоду в Сочи прогнозируют синоптики на июль 2026 года.

Особенности погоды в Сочи в июле

Середина лета – пиковый период по жаре и солнечной активности среди всех месяцев в Сочи. Туристический поток в Краснодарский край достигает максимума именно сейчас: пляжи заполнены, а на набережных не протолкнуться. Тем, кто ценит спокойный отдых вдали от толпы, необходимо учитывать разгар курортного сезона. Стоит либо перенести поездку на более ранний срок, либо дождаться окончания лета, либо выбирать менее популярные места для отдыха.

Средняя температура воздуха в этом месте составляет около +27…+29°C днем, а ночью столбик термометра опускается до более комфортных +19…+21°C. В пиковые часы температура может подниматься до +35°C. В такую погоду правила безопасности на открытом воздухе становятся не просто рекомендацией, а необходимостью. Перегрев и солнечный удар – реальные риски для здоровья, особенно при проблемах с сердцем и сосудами. Метеорологи настоятельно рекомендуют избегать отдыха на пляже или под палящим солнцем в часы с 11:00 до 16:00.

Температура воды в июле достигает +24...+26°C. Для купания это практически идеальные условия, если выбирать подходящее время для отдыха. Как правило, осадков в июле в Сочи почти нет, но если дожди идут, то обильные. Среднемесячная норма – порядка 120 мм. Солнечное сияние в среднем составляет 278 часов (около девяти часов в сутки). Ветер – преимущественно южный, скорость около 3,2 м/с. По ощущениям это легкий бриз, который немного смягчает зной, но не всегда и не везде.

Информация о погоде за предыдущие годы помогает синоптикам выявлять аномалии и находить закономерности. Исторические данные служат основой для построения климатических моделей. Также с их помощью можно увидеть максимальные температурные отклонения от нормы. В различные годы ставились такие рекорды:

Самым жарким днем считается 30 июля 2000 года. В этот день термометр показывал +39,4°C.

На титул самого холодного дня претендуют 7 июля 1982 года, 18 июля 1902 года и 27 июля 1917 года. По метеорологическим данным, в эти даты была зафиксирована температура +12,6°C.

По расчетам синоптиков, в 2026 году аномальных отклонений от нормы не ожидается, хоть лето и будет немного жарче обычного. Впрочем, стоит учитывать непредсказуемость природы. Все прогнозы имеют определенную погрешность, и чем дольше срок прогнозирования, тем она выше.





Погода в Сочи в начале июля 2026 года

Начало июля немного отличается от характерной летней погоды на курортах Краснодарского края. В первой половине месяца вероятны дожди, иногда продолжительные. Это стоит учитывать при планировании мероприятий на открытом воздухе.

Средние значения температуры на этот период:

Днем: +28,1°C.

Ночью: +21,6°C.

Прогноз погоды в Сочи от синоптиков Гидрометцентра на первую половину июля 2026 года представлен в таблице ниже. Стоит учитывать, что он носит предварительный характер и может немного отличаться от реальной погоды в конкретные дни месяца. Долгосрочные прогнозы удобны для общего планирования, но более точная информация появляется накануне выбранной даты – за 2-3 дня.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +28 +20 Осадки 2 +29 +23 3 +29 +22 Солнечно 4 +28 +22 Осадки 5 +27 +22 6 +28 +21 Солнечно 7 +28 +21 Осадки 8 +29 +21 9 +30 +21 Солнечно 10 +27 +22 Осадки 11 +30 +22 Солнечно 12 +27 +22 13 +29 +22 14 +26 +21 15 +27 +21 Облачно 16 +28 +23

Дожди в начале месяца обычно непродолжительны: в течение нескольких дней погода вернется в привычный летний режим. В первые недели отпуска зонт станет вполне уместным предметом в сумке, который поможет избежать необходимости перекраивать весь маршрут.





Погода в Сочи в конце июля 2026 года

Вторая половина июля представляет собой классический сочинский сезон. Дожди сходят на нет, солнечных часов становится больше, а температура немного возрастает по сравнению с первой половиной месяца. Впрочем, такое потепление может казаться незначительным на фоне общей летней жары.

Средние значения температуры на этот период:

Днем: +29,5°C.

Ночью: +23,3°C.

Вторая половина июля – более благоприятное время для пляжного отдыха. Однако важно придерживаться правил безопасности и реже бывать под палящим солнцем в пиковые часы – с 11:00 до 16:00. Это касается не только детей и пожилых, но и полностью здоровых людей.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +28 +21 Солнечно 18 +30 +24 Облачно 19 +29 +22 20 +28 +23 Солнечно 21 +29 +22 22 +29 +23 23 +29 +24 Осадки 24 +29 +23 25 +30 +24 Солнечно 26 +30 +24 27 +31 +23 28 +31 +23 29 +29 +24 30 +30 +24 31 +30 +25

Потепление в конце июля составит 1,4°C днем и 1,7°C ночью по сравнению с началом месяца. На практике эта разница будет практически незаметной. Длительные прогулки, экскурсии по открытым паркам и осмотр достопримечательностей лучше планировать на утренние или вечерние часы. Море по-прежнему помогает легче переносить жару, но полуденный зной лучше пережидать в тени.





Подведем итог

Прогноз погоды в Сочи на июль 2026 года не предвещает ничего экстраординарного. Температура воздуха в середине лета будет немного выше средних значений, но без резких перепадов и аномальных показателей. Такие условия будут благоприятными для морского отдыха, если подходить к планированию разумно и соблюдать правила безопасности.