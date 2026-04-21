Погода на июнь 2026 в Санкт-Петербурге

Июнь – первый летний месяц в северной столице и один из самых популярных среди туристов. Именно в это время здесь наступают белые ночи. Однако не только редкие природные явления ожидают жителей и гостей города, но и частые дожди с сильной жарой. Такие условия могут нарушить все планы и испортить настроение, если к ним не подготовиться заранее. Разберемся, какую погоду обещают синоптики на июнь 2026 года в Санкт-Петербурге.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в июне

Июнь в северной столице – месяц, за которым туристы охотятся особенно активно. Причина проста: именно сейчас Петербург живет в режиме белых ночей. Сумерки так и не успевают сгуститься до настоящей темноты – небо над Невой всю ночь остается пепельно-голубым. Пик явления приходится на 20 июня, хотя наблюдать его можно с середины месяца и до самого его конца.

Климатически июнь можно расценивать как полноценное лето, хотя и со своим характером. Средняя дневная температура держится на уровне +19…+21°C, а ночью воздух остывает до +10…+12°C. Петербург не изменяет своей репутации дождливого города: количество дождливых дней возрастет по сравнению с весной. Месячная норма осадков составляет 69 мм, уступая лидерство по количеству лишь июлю и августу. Зато продолжительность солнечного сияния достигает 254 часов, то есть около 8,5 часа в сутки.

Метеорологи фиксируют температурные аномалии десятилетиями. Накопленная статистика позволяет строить климатические модели, выявлять экстремальные отклонения от нормы и составлять достоверные прогнозы погоды. Согласно статистическим данным, в предыдущие годы в июне фиксировались такие температурные рекорды:

Самым жарким днем считается 23 июня 2021 года. Столбик термометра поднимался до уровня +35,9°C.

Самый холодный день был зафиксирован 2 июня 1930 года. Похолодание составило +0,1°C.

По оценкам синоптиков, в 2026 году температурный фон ожидается в пределах многолетней нормы. Предпосылок для новых рекордов нет. Однако июньская погода в Петербурге может преподнести неожиданный сюрприз. Перепады температур могут происходить даже в середине лета, поэтому стоит следить за прогнозами синоптиков и корректировать планы при необходимости.





Предлагаем разобраться, какая погода будет в Санкт-Петербурге в различные периоды июня 2026 года.

Погода в Санкт-Петербурге на начало июня 2026 года

Первая половина месяца – самый комфортный период для тех, кто не любит изнуряющий зной. Воздух прогревается постепенно: весенняя прохлада ушла еще не полностью и изредка напоминает о себе по вечерам. Дни преимущественно солнечные, дожди – редкие и быстрые. Идеальные условия для пешеходных экскурсий и музейных маршрутов.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем : +18,1°C.

: +18,1°C. Ночью: +10,4°C.

Следует учитывать, что прогноз погоды на первую половину июня 2026 года в Санкт-Петербурге является долгосрочным. Он фиксирует общие тенденции, но не гарантирует точности по каждому дню. Рекомендуется отслеживать актуальные предупреждения синоптиков перед выходом. Это особенно важно делать, если маршрут предполагает длительное пребывание на улице или мероприятия под открытым небом.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +16 +10 Солнечно 2 +19 +11 Переменная облачность 3 +21 +10 4 +19 +9 Солнечно 5 +17 +11 6 +19 +12 Переменная облачность 7 +20 +11 Солнечно 8 +15 +9 Облачно 9 +16 +10 Осадки 10 +19 +10 Переменная облачность 11 +17 +10 12 +18 +10 13 +18 +11 Солнечно 14 +19 +11 Осадки 15 +19 +11

Вечерние прогулки вдоль Невы или по набережным потребуют легкой куртки – температура ночью заметно падает. Зато днем – почти идиллия: умеренное тепло, свежий воздух, минимум туристических очередей по сравнению с пиком сезона.





Погода в Санкт-Петербурге на конец июня 2026 года

Вторая половина месяца теплее, но и капризнее. Небо все чаще затягивают облака, дожди становятся продолжительнее. Именно на этот период приходится пик туристической активности – белые ночи в разгаре. Планируя уличные мероприятия, стоит учитывать возможные осадки. Они могут испортить настроение.

Средняя температура во второй половине месяца:

Днем : +19,1°C.

: +19,1°C. Ночью: +12,5°C.

Прогноз на вторую половину июня составлен заблаговременно и опирается на статистику многолетних наблюдений. Это дает общее представление о том, чего ждать. Однако нельзя исключать отклонений – погода может меняться в зависимости от новых условий. В таблице ниже представлены ожидаемые тенденции по дням.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +17 +10 Солнечно 17 +17 +12 Переменная облачность 18 +20 +12 19 +20 +12 Осадки 20 +18 +12 Облачно 21 +19 +16 Осадки 22 +21 +14 23 +20 +12 24 +19 +12 Облачно 25 +19 +13 Осадки 26 +21 +12 Солнечно 27 +19 +12 Переменная облачность 28 +19 +12 Облачно 29 +19 +13 Осадки 30 +19 +13

По сравнению с началом месяца дневная температура вырастает примерно на 1°C, ночная – на 2,1°C. Небольшой, но ощутимый сдвиг: прогулки по городу и знакомство с местными достопримечательностями становятся комфортнее в любое время суток, если дождь решает взять паузу.





Подведем итог

Лето в северной столице – это время, которое действительно умеет удивлять. Однако непогода может нарушить все планы и испортить настроение, если не подготовиться к такому развитию событий. Прогнозы синоптиков предупреждают, чего стоит ждать от погоды в июне 2026 года в Санкт-Петербурге.