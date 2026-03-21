Погода на июнь 2026 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2026.
С приходом лета в Москве устанавливается особая атмосфера. Однако природа не разделяет этого настроения и по традиции готовит жителям и гостям российской столицы настоящие климатические сюрпризы. Синоптики Гидрометцентра изучили многолетние данные и составили прогноз погоды на июнь 2026 года в Москве и Московской области. Разберемся, чего ждать от начала лета в столичном регионе.
Особенности погоды в Москве и Московской области в июне
Начало лета считается одним из наиболее переменчивых периодов в годовом климатическом цикле Москвы. Причина – столкновение остаточных весенних воздушных масс с постепенно прогревающейся поверхностью земли. Такие природные процессы часто порождают активную грозовую деятельность, резкие суточные перепады и периодические вторжения холода. Июнь пахнет свежестью, но не спешит с теплом.
Характерная черта летнего месяца – частые грозы, относительно прохладные ночи и преобладающая облачность. При этом жара в привычном смысле до Москвы в июне, как правило, не добирается. Дневные температуры остаются комфортными для прогулок, а полуденный зной остается редким гостем в первой половине месяца. Для тех, кто планирует осматривать столичные достопримечательности, это скорее плюс: духоты нет, туристических пиков еще нет, город дышит свободнее.
Температурный режим июня напоминает поздний май, но с поправкой на более длинный световой день и чуть более прогретую атмосферу. Средняя дневная температура составляет около +21…+23°C, ночью термометр опускается примерно до +11…+13°C. Дожди – частые, но преимущественно кратковременные: суммарное количество осадков за месяц достигает 77 мм. Среднесуточная продолжительность солнечного сияния – 9,2 часа, то есть за месяц набирается порядка 276 солнечных часов. Это немало, но рассредоточены они неравномерно: за пасмурной неделей может следовать несколько по-настоящему ясных дней.
Метеорологи изучают погодные данные десятилетиями. На основании этих наблюдений строятся климатические модели и выявляются аномалии. В различные периоды в июне в Москве были зафиксированы такие температурные рекорды:
- Самым жарким днем стал 23 июня 2021 года. Столбик термометра достигал +34,8°C.
- Самым холодным днем считается 1 июня 1916 года. Похолодание составило -2,3°C.
В 2026 году специалисты Гидрометцентра не ожидают ни повторения рекордов жары, ни аномальных возвратов холода. Прогноз укладывается в климатическую норму, хотя суточные перепады температуры могут оставаться ощутимыми, особенно в первой декаде. Чтобы такие колебания не оказались внезапными, рекомендуется следить за актуальными прогнозами синоптиков.
Kleo.ru предлагает разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в разные периоды июня 2026 года.
Погода в Москве на начало июня 2026 года
Первая половина месяца традиционно чуть прохладнее второй. Особенно это заметно в ночные часы: термометр опускается до отметки около +10°C, поэтому для вечерних прогулок рекомендуется захватить куртку, даже если днем было по-летнему тепло.
Средние температурные показатели начала июня:
- Днем: +20,4°C.
- Ночью: +11,1°C.
В таблице ниже приведен детальный прогноз погоды Гидрометцентра на начало июня 2026 года для Москвы и Московской области. Следует учитывать, что любой долгосрочный прогноз носит ориентировочный характер и может расходиться с реальными погодными условиями в конкретные дни.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+20
|
+11
|
Облачно
|
2
|
+19
|
+10
|
3
|
+23
|
+13
|
Осадки
|
4
|
+20
|
+10
|
Облачно
|
5
|
+17
|
+12
|
Солнечно
|
6
|
+22
|
+13
|
Облачно
|
7
|
+22
|
+11
|
8
|
+20
|
+9
|
Солнечно
|
9
|
+19
|
+10
|
Осадки
|
10
|
+18
|
+11
|
11
|
+19
|
+11
|
12
|
+19
|
+10
|
Облачно
|
13
|
+21
|
+11
|
Осадки
|
14
|
+23
|
+12
|
15
|
+24
|
+13
|
Солнечно
Начало июня в Москве и Подмосковье будет дождливым, но вполне теплым – в пределах климатической нормы региона. Активный рост температуры, характерный для апреля и мая, к июню замедляется. Резких сюрпризов ждать не стоит, но лучше держать зонт под рукой.
Погода в Москве на конец июня 2026 года
Разница между первой и второй половиной месяца невелика и укладывается в пределы климатической нормы. Погодный фон остается стабильным: облачность, периодические дожди, редкие по-настоящему солнечные дни.
Средние температурные показатели второй половины июня:
- Днем: +21,3°C.
- Ночью: +12,7°C.
Ожидаемые погодные условия на конец июня 2026 года представлены в таблице ниже. При составлении планов на эту часть месяца стоит заблаговременно проверять предупреждения синоптиков – особенно если речь идет о поездках за город или открытых мероприятиях.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+18
|
+10
|
Облачно
|
17
|
+20
|
+12
|
18
|
+22
|
+12
|
Осадки
|
19
|
+21
|
+13
|
Облачно
|
20
|
+23
|
+14
|
Осадки
|
21
|
+21
|
+12
|
Облачно
|
22
|
+22
|
+13
|
23
|
+21
|
+13
|
Солнечно
|
24
|
+23
|
+14
|
25
|
+20
|
+12
|
Осадки
|
26
|
+23
|
+13
|
Облачно
|
27
|
+20
|
+12
|
28
|
+22
|
+14
|
Солнечно
|
29
|
+22
|
+14
|
30
|
+21
|
+12
|
Осадки
Прирост температуры от начала к концу июня составляет 0,9°C днем и 1,6°C ночью. Изменения хоть и небольшие, но устойчивые. Облачность сохраняется на высоком уровне, но дождей будет немного меньше. Для тех, кто планирует загородные поездки или открытые мероприятия, стоит чаще сверяться с актуальными прогнозами синоптиков. Погода умеет менять сценарий за несколько часов.
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на июнь 2026 года для Москвы и Московской области. Первый летний месяц традиционно отличается нестабильной погодой, частыми осадками и умеренными температурами. Ждать ясного и солнечного месяца не стоит: дожди и облачность будут задавать тон. Зонт и легкая куртка станут обязательными спутниками на начало лета.