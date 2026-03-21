Погода на июнь 2026 в Москве и Московской области

С приходом лета в Москве устанавливается особая атмосфера. Однако природа не разделяет этого настроения и по традиции готовит жителям и гостям российской столицы настоящие климатические сюрпризы. Синоптики Гидрометцентра изучили многолетние данные и составили прогноз погоды на июнь 2026 года в Москве и Московской области. Разберемся, чего ждать от начала лета в столичном регионе.

Особенности погоды в Москве и Московской области в июне

Начало лета считается одним из наиболее переменчивых периодов в годовом климатическом цикле Москвы. Причина – столкновение остаточных весенних воздушных масс с постепенно прогревающейся поверхностью земли. Такие природные процессы часто порождают активную грозовую деятельность, резкие суточные перепады и периодические вторжения холода. Июнь пахнет свежестью, но не спешит с теплом.

Характерная черта летнего месяца – частые грозы, относительно прохладные ночи и преобладающая облачность. При этом жара в привычном смысле до Москвы в июне, как правило, не добирается. Дневные температуры остаются комфортными для прогулок, а полуденный зной остается редким гостем в первой половине месяца. Для тех, кто планирует осматривать столичные достопримечательности, это скорее плюс: духоты нет, туристических пиков еще нет, город дышит свободнее.

Температурный режим июня напоминает поздний май, но с поправкой на более длинный световой день и чуть более прогретую атмосферу. Средняя дневная температура составляет около +21…+23°C, ночью термометр опускается примерно до +11…+13°C. Дожди – частые, но преимущественно кратковременные: суммарное количество осадков за месяц достигает 77 мм. Среднесуточная продолжительность солнечного сияния – 9,2 часа, то есть за месяц набирается порядка 276 солнечных часов. Это немало, но рассредоточены они неравномерно: за пасмурной неделей может следовать несколько по-настоящему ясных дней.

Метеорологи изучают погодные данные десятилетиями. На основании этих наблюдений строятся климатические модели и выявляются аномалии. В различные периоды в июне в Москве были зафиксированы такие температурные рекорды:

Самым жарким днем стал 23 июня 2021 года. Столбик термометра достигал +34,8°C.

Самым холодным днем считается 1 июня 1916 года. Похолодание составило -2,3°C.

В 2026 году специалисты Гидрометцентра не ожидают ни повторения рекордов жары, ни аномальных возвратов холода. Прогноз укладывается в климатическую норму, хотя суточные перепады температуры могут оставаться ощутимыми, особенно в первой декаде. Чтобы такие колебания не оказались внезапными, рекомендуется следить за актуальными прогнозами синоптиков.





Погода в Москве на начало июня 2026 года

Первая половина месяца традиционно чуть прохладнее второй. Особенно это заметно в ночные часы: термометр опускается до отметки около +10°C, поэтому для вечерних прогулок рекомендуется захватить куртку, даже если днем было по-летнему тепло.

Средние температурные показатели начала июня:

Днем : +20,4°C.

: +20,4°C. Ночью: +11,1°C.

В таблице ниже приведен детальный прогноз погоды Гидрометцентра на начало июня 2026 года для Москвы и Московской области. Следует учитывать, что любой долгосрочный прогноз носит ориентировочный характер и может расходиться с реальными погодными условиями в конкретные дни.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +20 +11 Облачно 2 +19 +10 3 +23 +13 Осадки 4 +20 +10 Облачно 5 +17 +12 Солнечно 6 +22 +13 Облачно 7 +22 +11 8 +20 +9 Солнечно 9 +19 +10 Осадки 10 +18 +11 11 +19 +11 12 +19 +10 Облачно 13 +21 +11 Осадки 14 +23 +12 15 +24 +13 Солнечно

Начало июня в Москве и Подмосковье будет дождливым, но вполне теплым – в пределах климатической нормы региона. Активный рост температуры, характерный для апреля и мая, к июню замедляется. Резких сюрпризов ждать не стоит, но лучше держать зонт под рукой.





Погода в Москве на конец июня 2026 года

Разница между первой и второй половиной месяца невелика и укладывается в пределы климатической нормы. Погодный фон остается стабильным: облачность, периодические дожди, редкие по-настоящему солнечные дни.

Средние температурные показатели второй половины июня:

Днем : +21,3°C.

: +21,3°C. Ночью: +12,7°C.

Ожидаемые погодные условия на конец июня 2026 года представлены в таблице ниже. При составлении планов на эту часть месяца стоит заблаговременно проверять предупреждения синоптиков – особенно если речь идет о поездках за город или открытых мероприятиях.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +18 +10 Облачно 17 +20 +12 18 +22 +12 Осадки 19 +21 +13 Облачно 20 +23 +14 Осадки 21 +21 +12 Облачно 22 +22 +13 23 +21 +13 Солнечно 24 +23 +14 25 +20 +12 Осадки 26 +23 +13 Облачно 27 +20 +12 28 +22 +14 Солнечно 29 +22 +14 30 +21 +12 Осадки

Прирост температуры от начала к концу июня составляет 0,9°C днем и 1,6°C ночью. Изменения хоть и небольшие, но устойчивые. Облачность сохраняется на высоком уровне, но дождей будет немного меньше. Для тех, кто планирует загородные поездки или открытые мероприятия, стоит чаще сверяться с актуальными прогнозами синоптиков. Погода умеет менять сценарий за несколько часов.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на июнь 2026 года для Москвы и Московской области. Первый летний месяц традиционно отличается нестабильной погодой, частыми осадками и умеренными температурами. Ждать ясного и солнечного месяца не стоит: дожди и облачность будут задавать тон. Зонт и легкая куртка станут обязательными спутниками на начало лета.