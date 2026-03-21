Погода на июнь 2026 в Москве и Московской области

 288

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на июнь 2026.

С приходом лета в Москве устанавливается особая атмосфера. Однако природа не разделяет этого настроения и по традиции готовит жителям и гостям российской столицы настоящие климатические сюрпризы. Синоптики Гидрометцентра изучили многолетние данные и составили прогноз погоды на июнь 2026 года в Москве и Московской области. Разберемся, чего ждать от начала лета в столичном регионе.

Особенности погоды в Москве и Московской области в июне

Начало лета считается одним из наиболее переменчивых периодов в годовом климатическом цикле Москвы. Причина – столкновение остаточных весенних воздушных масс с постепенно прогревающейся поверхностью земли. Такие природные процессы часто порождают активную грозовую деятельность, резкие суточные перепады и периодические вторжения холода. Июнь пахнет свежестью, но не спешит с теплом.

Характерная черта летнего месяца – частые грозы, относительно прохладные ночи и преобладающая облачность. При этом жара в привычном смысле до Москвы в июне, как правило, не добирается. Дневные температуры остаются комфортными для прогулок, а полуденный зной остается редким гостем в первой половине месяца. Для тех, кто планирует осматривать столичные достопримечательности, это скорее плюс: духоты нет, туристических пиков еще нет, город дышит свободнее.

Температурный режим июня напоминает поздний май, но с поправкой на более длинный световой день и чуть более прогретую атмосферу. Средняя дневная температура составляет около +21…+23°C, ночью термометр опускается примерно до +11…+13°C. Дожди – частые, но преимущественно кратковременные: суммарное количество осадков за месяц достигает 77 мм. Среднесуточная продолжительность солнечного сияния – 9,2 часа, то есть за месяц набирается порядка 276 солнечных часов. Это немало, но рассредоточены они неравномерно: за пасмурной неделей может следовать несколько по-настоящему ясных дней.

Метеорологи изучают погодные данные десятилетиями. На основании этих наблюдений строятся климатические модели и выявляются аномалии. В различные периоды в июне в Москве были зафиксированы такие температурные рекорды:

  • Самым жарким днем стал 23 июня 2021 года. Столбик термометра достигал +34,8°C.
  • Самым холодным днем считается 1 июня 1916 года. Похолодание составило -2,3°C.

В 2026 году специалисты Гидрометцентра не ожидают ни повторения рекордов жары, ни аномальных возвратов холода. Прогноз укладывается в климатическую норму, хотя суточные перепады температуры могут оставаться ощутимыми, особенно в первой декаде. Чтобы такие колебания не оказались внезапными, рекомендуется следить за актуальными прогнозами синоптиков.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Kleo.ru предлагает разобраться, какой будет погода в Москве и Московской области в разные периоды июня 2026 года.

Погода в Москве на начало июня 2026 года

Первая половина месяца традиционно чуть прохладнее второй. Особенно это заметно в ночные часы: термометр опускается до отметки около +10°C, поэтому для вечерних прогулок рекомендуется захватить куртку, даже если днем было по-летнему тепло.

Средние температурные показатели начала июня:

  • Днем: +20,4°C.
  • Ночью: +11,1°C.

В таблице ниже приведен детальный прогноз погоды Гидрометцентра на начало июня 2026 года для Москвы и Московской области. Следует учитывать, что любой долгосрочный прогноз носит ориентировочный характер и может расходиться с реальными погодными условиями в конкретные дни.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+20

+11

Облачно

2

+19

+10

3

+23

+13

Осадки

4

+20

+10

Облачно

5

+17

+12

Солнечно

6

+22

+13

Облачно

7

+22

+11

8

+20

+9

Солнечно

9

+19

+10

Осадки

10

+18

+11

11

+19

+11

12

+19

+10

Облачно

13

+21

+11

Осадки

14

+23

+12

15

+24

+13

Солнечно

Начало июня в Москве и Подмосковье будет дождливым, но вполне теплым – в пределах климатической нормы региона. Активный рост температуры, характерный для апреля и мая, к июню замедляется. Резких сюрпризов ждать не стоит, но лучше держать зонт под рукой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец июня 2026 года

Разница между первой и второй половиной месяца невелика и укладывается в пределы климатической нормы. Погодный фон остается стабильным: облачность, периодические дожди, редкие по-настоящему солнечные дни.

Средние температурные показатели второй половины июня:

  • Днем: +21,3°C.
  • Ночью: +12,7°C.

Ожидаемые погодные условия на конец июня 2026 года представлены в таблице ниже. При составлении планов на эту часть месяца стоит заблаговременно проверять предупреждения синоптиков – особенно если речь идет о поездках за город или открытых мероприятиях.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+18

+10

Облачно

17

+20

+12

18

+22

+12

Осадки

19

+21

+13

Облачно

20

+23

+14

Осадки

21

+21

+12

Облачно

22

+22

+13

23

+21

+13

Солнечно

24

+23

+14

25

+20

+12

Осадки

26

+23

+13

Облачно

27

+20

+12

28

+22

+14

Солнечно

29

+22

+14

30

+21

+12

Осадки

Прирост температуры от начала к концу июня составляет 0,9°C днем и 1,6°C ночью. Изменения хоть и небольшие, но устойчивые. Облачность сохраняется на высоком уровне, но дождей будет немного меньше. Для тех, кто планирует загородные поездки или открытые мероприятия, стоит чаще сверяться с актуальными прогнозами синоптиков. Погода умеет менять сценарий за несколько часов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на июнь 2026 года для Москвы и Московской области. Первый летний месяц традиционно отличается нестабильной погодой, частыми осадками и умеренными температурами. Ждать ясного и солнечного месяца не стоит: дожди и облачность будут задавать тон. Зонт и легкая куртка станут обязательными спутниками на начало лета.

Ульяна Володская

Журналист

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.