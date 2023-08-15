Погода в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге

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Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 28 дней. Прогноз синоптиков на февраль 2023.

Гидрометцентр уже составил прогноз погода на февраль 2023 года в Санкт-Петербурге. Синоптики сообщают, какие погодные сюрпризы будут в конце зимы в северной столице России. Эта информация поможет правильно запланировать дела на месяц и подобрать одежду, соответствующую климатическим условиям.

Погода в Санкт-Петербурге в феврале 2023 года

Последний месяц зимы считается самым холодным периодом, но в случае с Санкт-Петербургом это правило не работает. Хотя температура воздуха еще не достигает нулевой отметки на термометре, влияние весны ощущается все отчетливее. Ближе к концу месяца этот показатель будет стремиться к нулю, радуя жителей и гостей северной столицы относительно теплыми деньками.

Синоптики регулярно наблюдают и фиксируют изменения температуры воздуха. Используя статистические данные, они составляют ориентировочные прогнозы на месяц. Собранная информация также позволяет устанавливать климатические рекорды. Согласно имеющимся данным, в различные годы в феврале были зафиксированы следующие отклонения температуры от нормы:

  • абсолютный максимум – +10.2°C (27 февраля 1989 года);
  • абсолютный минимум – -35.2°C (6 февраля 1956 года).

Нормой среднемесячной температуры в Санкт-Петербурге в феврале считается -5°C, а осадков – 36 мм.

По прогнозам экспертов, в конце зимы 2023 года погода будет относительно мягкой, без существенных отклонений от средних значений. В дневное время температура может превышать норму на 1-2°C, а в ночное время сохранится на уровне 7-8°C.

Существенные перемены произойдут во второй половине месяца. Она будет значительно теплее, заметно ощущается влияние весны, вместе с длительностью светового дня возрастает и температура воздуха. Узнаем о том, какие погодные условия ожидают жителей и гостей Санкт-Петербурга.

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Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2023 года

Эта часть месяца считается более холодной. Февраль не порадует большим количеством осадков и сильными ветрами. Мягкие метеоусловия создадут ощущение более теплой погоды, хотя значения сравнимы с предыдущим месяцем, а в некоторые дни даже меньше.

Средняя температура в первой половине февраля 2023 года:

  • днем – -3.4°C;
  • ночью – -7.4°C.

В таблице ниже детально изложено, какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале февраля 2023 года. Напомним, что прогноз от синоптиков является ориентировочным. Он помогает в планировании дел и подготовке, однако точные значения температуры могут слегка отличаться.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Днем

Ночью

1

-5

-9

Пасмурно

2

-3

-7

Снег

3

-3

-7

Пасмурно

4

-4

-8

Переменная облачность

5

-4

-8

6

-4

-8

Солнечно

7

-3

-8

8

-4

-7

Пасмурно

9

-3

-8

Солнечно

10

-3

-7

11

-3

-6

12

-3

-7

Пасмурно

13

-3

-7

Переменная облачность

14

-2

-6

Пасмурно
Первая половина месяца будет относительно стабильной по температурным показателям, резких перепадов не ожидается. Порадует жителей Санкт-Петербурга и погода: будет достаточно много солнечных дней, как для февраля. Тем не менее на температуре воздуха это практически не отразится. Нельзя забывать о профилактических мерах в зимний период. Вероятность заболеть все еще сохраняется, поэтому одевайтесь по погоде.

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Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2023 года

С приближением весны начинаются перемены и в погоде. Температура воздуха начинает заметно возрастать, а мягкие климатические условия обязательно порадуют жителей северной столицы. В этот период ожидается безветренная погода, без осадков. Для любителей пеших прогулок в конце февраля создадутся отличные условия изучить город и посетить праздничные мероприятия.

Средние значения температуры на этот период:

  • днем – -2.1°C;
  • ночью – -6.4°C.

Таблица детально иллюстрирует, какую погоду стоит ждать в Санкт-Петербурге в конце февраля 2023 года.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Днем

Ночью

15

-3

-7

Пасмурно

16

-2

-6

17

-3

-6

Солнечно

18

-2

-6

Пасмурно

19

-3

-8

Переменная облачность

20

-3

-7

Пасмурно

21

-3

-7

22

-2

-7

Солнечно

23

-3

-7

Переменная облачность

24

-2

-7

Пасмурно

25

-1

-5

26

-1

-5

27

-1

-6

Солнечно

28

-1

-5
В конце февраля ожидается рост температуры воздуха и отсутствие осадков. В среднем, во второй половине месяца потеплеет более чем на 1°C в дневное и ночное время. Однако «плюсовых» значений на столбике термометра увидеть вряд ли удастся, хоть столбик термометра и поднялся максимально близко к нулевой отметке.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра обещают теплую погоду на февраль 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Влияние весны будет максимально заметным. Этот месяц окажется скудным на осадки, поэтому ничто не сможет испортить праздничное настроение в конце зимы.

Настя Ромашова

 

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