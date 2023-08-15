Погода в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 28 дней. Прогноз синоптиков на февраль 2023.
Гидрометцентр уже составил прогноз погода на февраль 2023 года в Санкт-Петербурге. Синоптики сообщают, какие погодные сюрпризы будут в конце зимы в северной столице России. Эта информация поможет правильно запланировать дела на месяц и подобрать одежду, соответствующую климатическим условиям.
Погода в Санкт-Петербурге в феврале 2023 года
Последний месяц зимы считается самым холодным периодом, но в случае с Санкт-Петербургом это правило не работает. Хотя температура воздуха еще не достигает нулевой отметки на термометре, влияние весны ощущается все отчетливее. Ближе к концу месяца этот показатель будет стремиться к нулю, радуя жителей и гостей северной столицы относительно теплыми деньками.
Синоптики регулярно наблюдают и фиксируют изменения температуры воздуха. Используя статистические данные, они составляют ориентировочные прогнозы на месяц. Собранная информация также позволяет устанавливать климатические рекорды. Согласно имеющимся данным, в различные годы в феврале были зафиксированы следующие отклонения температуры от нормы:
- абсолютный максимум – +10.2°C (27 февраля 1989 года);
- абсолютный минимум – -35.2°C (6 февраля 1956 года).
Нормой среднемесячной температуры в Санкт-Петербурге в феврале считается -5°C, а осадков – 36 мм.
По прогнозам экспертов, в конце зимы 2023 года погода будет относительно мягкой, без существенных отклонений от средних значений. В дневное время температура может превышать норму на 1-2°C, а в ночное время сохранится на уровне 7-8°C.
Существенные перемены произойдут во второй половине месяца. Она будет значительно теплее, заметно ощущается влияние весны, вместе с длительностью светового дня возрастает и температура воздуха. Узнаем о том, какие погодные условия ожидают жителей и гостей Санкт-Петербурга.
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Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2023 года
Эта часть месяца считается более холодной. Февраль не порадует большим количеством осадков и сильными ветрами. Мягкие метеоусловия создадут ощущение более теплой погоды, хотя значения сравнимы с предыдущим месяцем, а в некоторые дни даже меньше.
Средняя температура в первой половине февраля 2023 года:
- днем – -3.4°C;
- ночью – -7.4°C.
В таблице ниже детально изложено, какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале февраля 2023 года. Напомним, что прогноз от синоптиков является ориентировочным. Он помогает в планировании дел и подготовке, однако точные значения температуры могут слегка отличаться.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Днем
|
Ночью
|
1
|
-5
|
-9
|
Пасмурно
|
2
|
-3
|
-7
|
Снег
|
3
|
-3
|
-7
|
Пасмурно
|
4
|
-4
|
-8
|
Переменная облачность
|
5
|
-4
|
-8
|
6
|
-4
|
-8
|
Солнечно
|
7
|
-3
|
-8
|
8
|
-4
|
-7
|
Пасмурно
|
9
|
-3
|
-8
|
Солнечно
|
10
|
-3
|
-7
|
11
|
-3
|
-6
|
12
|
-3
|
-7
|
Пасмурно
|
13
|
-3
|
-7
|
Переменная облачность
|
14
|
-2
|
-6
|
Пасмурно
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Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2023 года
С приближением весны начинаются перемены и в погоде. Температура воздуха начинает заметно возрастать, а мягкие климатические условия обязательно порадуют жителей северной столицы. В этот период ожидается безветренная погода, без осадков. Для любителей пеших прогулок в конце февраля создадутся отличные условия изучить город и посетить праздничные мероприятия.
Средние значения температуры на этот период:
- днем – -2.1°C;
- ночью – -6.4°C.
Таблица детально иллюстрирует, какую погоду стоит ждать в Санкт-Петербурге в конце февраля 2023 года.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Днем
|
Ночью
|
15
|
-3
|
-7
|
Пасмурно
|
16
|
-2
|
-6
|
17
|
-3
|
-6
|
Солнечно
|
18
|
-2
|
-6
|
Пасмурно
|
19
|
-3
|
-8
|
Переменная облачность
|
20
|
-3
|
-7
|
Пасмурно
|
21
|
-3
|
-7
|
22
|
-2
|
-7
|
Солнечно
|
23
|
-3
|
-7
|
Переменная облачность
|
24
|
-2
|
-7
|
Пасмурно
|
25
|
-1
|
-5
|
26
|
-1
|
-5
|
27
|
-1
|
-6
|
Солнечно
|
28
|
-1
|
-5
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Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра обещают теплую погоду на февраль 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Влияние весны будет максимально заметным. Этот месяц окажется скудным на осадки, поэтому ничто не сможет испортить праздничное настроение в конце зимы.