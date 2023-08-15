Погода в феврале 2023 года в Санкт-Петербурге

Гидрометцентр уже составил прогноз погода на февраль 2023 года в Санкт-Петербурге. Синоптики сообщают, какие погодные сюрпризы будут в конце зимы в северной столице России. Эта информация поможет правильно запланировать дела на месяц и подобрать одежду, соответствующую климатическим условиям.

Погода в Санкт-Петербурге в феврале 2023 года

Последний месяц зимы считается самым холодным периодом, но в случае с Санкт-Петербургом это правило не работает. Хотя температура воздуха еще не достигает нулевой отметки на термометре, влияние весны ощущается все отчетливее. Ближе к концу месяца этот показатель будет стремиться к нулю, радуя жителей и гостей северной столицы относительно теплыми деньками.

Синоптики регулярно наблюдают и фиксируют изменения температуры воздуха. Используя статистические данные, они составляют ориентировочные прогнозы на месяц. Собранная информация также позволяет устанавливать климатические рекорды. Согласно имеющимся данным, в различные годы в феврале были зафиксированы следующие отклонения температуры от нормы:

абсолютный максимум – +10.2°C (27 февраля 1989 года);

абсолютный минимум – -35.2°C (6 февраля 1956 года).

Нормой среднемесячной температуры в Санкт-Петербурге в феврале считается -5°C, а осадков – 36 мм.

По прогнозам экспертов, в конце зимы 2023 года погода будет относительно мягкой, без существенных отклонений от средних значений. В дневное время температура может превышать норму на 1-2°C, а в ночное время сохранится на уровне 7-8°C.

Существенные перемены произойдут во второй половине месяца. Она будет значительно теплее, заметно ощущается влияние весны, вместе с длительностью светового дня возрастает и температура воздуха. Узнаем о том, какие погодные условия ожидают жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Читайте также: Магнитные бури в феврале 2023 года

Погода в Санкт-Петербурге на начало февраля 2023 года

Эта часть месяца считается более холодной. Февраль не порадует большим количеством осадков и сильными ветрами. Мягкие метеоусловия создадут ощущение более теплой погоды, хотя значения сравнимы с предыдущим месяцем, а в некоторые дни даже меньше.

Средняя температура в первой половине февраля 2023 года:

днем – -3.4°C;

ночью – -7.4°C.

В таблице ниже детально изложено, какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале февраля 2023 года. Напомним, что прогноз от синоптиков является ориентировочным. Он помогает в планировании дел и подготовке, однако точные значения температуры могут слегка отличаться.

Дата Температура, °C Климатические условия Днем Ночью 1 -5 -9 Пасмурно 2 -3 -7 Снег 3 -3 -7 Пасмурно 4 -4 -8 Переменная облачность 5 -4 -8 6 -4 -8 Солнечно 7 -3 -8 8 -4 -7 Пасмурно 9 -3 -8 Солнечно 10 -3 -7 11 -3 -6 12 -3 -7 Пасмурно 13 -3 -7 Переменная облачность 14 -2 -6 Пасмурно

Первая половина месяца будет относительно стабильной по температурным показателям, резких перепадов не ожидается. Порадует жителей Санкт-Петербурга и погода: будет достаточно много солнечных дней, как для февраля. Тем не менее на температуре воздуха это практически не отразится. Нельзя забывать о профилактических мерах в зимний период. Вероятность заболеть все еще сохраняется, поэтому одевайтесь по погоде.

Читайте также: Погода на февраль 2023 в Москве и Московской области

Погода в Санкт-Петербурге на конец февраля 2023 года

С приближением весны начинаются перемены и в погоде. Температура воздуха начинает заметно возрастать, а мягкие климатические условия обязательно порадуют жителей северной столицы. В этот период ожидается безветренная погода, без осадков. Для любителей пеших прогулок в конце февраля создадутся отличные условия изучить город и посетить праздничные мероприятия.

Средние значения температуры на этот период:

днем – -2.1°C;

ночью – -6.4°C.

Таблица детально иллюстрирует, какую погоду стоит ждать в Санкт-Петербурге в конце февраля 2023 года.

Дата Температура, °C Климатические условия Днем Ночью 15 -3 -7 Пасмурно 16 -2 -6 17 -3 -6 Солнечно 18 -2 -6 Пасмурно 19 -3 -8 Переменная облачность 20 -3 -7 Пасмурно 21 -3 -7 22 -2 -7 Солнечно 23 -3 -7 Переменная облачность 24 -2 -7 Пасмурно 25 -1 -5 26 -1 -5 27 -1 -6 Солнечно 28 -1 -5

В конце февраля ожидается рост температуры воздуха и отсутствие осадков. В среднем, во второй половине месяца потеплеет более чем на 1°C в дневное и ночное время. Однако «плюсовых» значений на столбике термометра увидеть вряд ли удастся, хоть столбик термометра и поднялся максимально близко к нулевой отметке.

Читайте также: Производственный календарь в феврале 2023 года

Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра обещают теплую погоду на февраль 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Влияние весны будет максимально заметным. Этот месяц окажется скудным на осадки, поэтому ничто не сможет испортить праздничное настроение в конце зимы.