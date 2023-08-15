Временами каждый человек испытывает беспричинно плохое самочувствие. Часто причиной скачков давления, головных болей и резких перемен настроения являются магнитные бури. Этому явлению подвержены и пожилые люди, и дети, и лица среднего возраста. Чтобы лучше подготовиться к магнитным бурям, следует знать, когда они будут в феврале 2023 года.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. В результате происходит выброс большого количества энергии, которая влияет на геомагнитное поле Земли. Многие люди в определенной степени страдают метеозависимостью и остро реагируют на такие возмущения. Степень влияния на здоровье индивидуальна и во многом зависит от текущего психологического состояния, времени года и предрасположенности человека к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как правило, магнитные бури отражаются на здоровье такими симптомами:

сильные головные боли;

повышение артериального давления;

аритмия;

общее ухудшение самочувствие;

потеря сознания;

резкие изменения в поведении, агрессия, апатия;

сонливость или бессонница;

обострение хронических недугов.

Особенно сильно магнитные бури влияют на самочувствие людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. В такие моменты существенно возрастает количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов. По этой причине необходимо прибегать к профилактическим мерам накануне появления магнитных бурь и всегда держать наготове прописанные лекарственные средства.

Когда пройдут магнитные бури в феврале 2023 года

Магнитные бури проходят с определенной цикличностью, поэтому можно заранее подготовиться к этому событию. Согласно исследованиям специалистов, в феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной, средней и слабой мощности. Они могут стать причиной проблем со здоровьем не только для метеочувствительных людей, но и для здоровых. Дополнительные профилактические меры в таких условиях не помешают.

В таблице ниже показано, когда и какой силы будут магнитные бури в феврале 2023 года.

Дни месяца Мощность геомагнитного возмущения Последствия 5, 10 Сильное Эти дни будут очень опасными для людей с сердечными заболеваниями и ослабленным здоровьем. Метеозависимым стоит избегать общественных мест и снизить уровень стресса, чтобы снизить нагрузку на нервную систему. Влияние могут ощутить даже здоровые люди. 7 Среднее Такое возмущение будет проявляться в виде сильных головных болей, перепадов настроения, слабости, повышении давления и аритмии. 15 Слабое Такая магнитная буря не вызовет больших проблем даже для метеозависимых людей. Возможно небольшое ухудшение самочувствия. У наиболее чувствительных людей возникнут головные боли и высокое давление.

Данная информация поможет заранее подготовиться к неблагоприятным дням. Врачи рекомендуют принимать профилактические меры и держать в прямой доступности прописанные медицинские препараты. Если влияние магнитных бурь оказалось слишком сильным, то стоит без промедления вызывать бригаду скорой помощи, не дожидаясь, пока симптомы пройдут сами.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Магнитные бури являются тем событием, на которое невозможно повлиять. Однако можно заранее подготовить свой организм, что существенно снизит последствия солнечного возмущения.

Эти рекомендации могут помочь метеочувствительным людям перенести неблагоприятные моменты:

Снизьте физическую нагрузку . Небольшой перерыв в физической деятельности поможет уменьшить нагрузку на сердце. Как следствие, перенести магнитную бурю будет проще, снизится риск обострения недугов.

. Небольшой перерыв в физической деятельности поможет уменьшить нагрузку на сердце. Как следствие, перенести магнитную бурю будет проще, снизится риск обострения недугов. Принимайте контрастный душ . Этот вид водных процедур помогает держать в тонусе сосуды.

. Этот вид водных процедур помогает держать в тонусе сосуды. Исключите из рациона соленые, жареные, острые и копченые блюда . Они удерживают воду в организме, создают большую нагрузку на почки и печень.

. Они удерживают воду в организме, создают большую нагрузку на почки и печень. Пейте больше воды . Достаточное количество влаги снизит вязкость крови, обеспечит полноценный обмен веществ.

. Достаточное количество влаги снизит вязкость крови, обеспечит полноценный обмен веществ. Принимайте мягкие успокоительные на натуральной основе . Это снизит уровень стресса и нагрузку на нервную систему.

. Это снизит уровень стресса и нагрузку на нервную систему. Не пользуйтесь общественным транспортом в период магнитной бури . Из-за большого скопления людей в замкнутом пространстве возникает недостаток кислорода, который может привести к потере сознания.

. Из-за большого скопления людей в замкнутом пространстве возникает недостаток кислорода, который может привести к потере сознания. Откажитесь от табака и алкоголя . Желательно сделать это как минимум за три дня до неблагоприятного периода.

. Желательно сделать это как минимум за три дня до неблагоприятного периода. Сохраняйте осторожность на дороге. При магнитных бурях скорость реакции снижается в несколько раз.

Какие другие неблагоприятные дни будут в феврале 2023 года

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Астрологи считают, что кроме магнитных бурь на здоровье людей влияют и другие факторы, которые не учитывает современная медицина. Одним из главных источников проблем, по их мнению, является Луна. Работа организма в различных фазах лунного цикла может существенно изменяться. Игнорировать такие предупреждения не стоит.

Согласно лунному календарю на февраль 2023 года, наиболее неблагоприятными днями являются такие даты:

Полнолуние (5 февраля) . В данной фазе энергетические возможности человека находятся на пределе. Однако пользы это не приносит. Наоборот, люди в данный момент становятся агрессивными, способными нанести вред себе и окружающим. Снижается способность принимать логичные и обдуманные поступки.

. В данной фазе энергетические возможности человека находятся на пределе. Однако пользы это не приносит. Наоборот, люди в данный момент становятся агрессивными, способными нанести вред себе и окружающим. Снижается способность принимать логичные и обдуманные поступки. Новолуние (20 февраля) . Данный этап лунного цикла отмечается падением энергии до минимальных значений. В результате человек чувствует себя обессиленным. Ослабленный организм хуже реагирует на болезнетворные факторы. Вероятность заболеть сильно возрастает.

. Данный этап лунного цикла отмечается падением энергии до минимальных значений. В результате человек чувствует себя обессиленным. Ослабленный организм хуже реагирует на болезнетворные факторы. Вероятность заболеть сильно возрастает. Луна в I и III четверти (13 и 27 февраля) . В такие моменты главная опасность грозит людям, которые эмоционально уязвимы. Их одолевает нерешительность, сомнения в собственных силах и умениях.

. В такие моменты главная опасность грозит людям, которые эмоционально уязвимы. Их одолевает нерешительность, сомнения в собственных силах и умениях. Сатанинские лунные сутки (5, 14 и 20 февраля). В эти дни наиболее уязвима энергетика человека перед внешними и внутренними факторами. Может проявляться агрессивное поведение, немотивированный гнев, жадность и другие негативные человеческие качества. Прямой опасности для физического здоровья нет.

Подведем итог

В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной, средней и слабой мощности. Эти явления могут доставить немало проблем как метеозависимым людям, так и полностью здоровым. Рекомендации специалистов помогут подготовиться к неблагоприятным дням и снизить возможные риски для здоровья.