Погода на июль 2026 в Москве и Московской области

Середина лета – пиковая точка сезона в столичном регионе. На июль приходится основная волна отпусков, и именно в эти недели погода способна либо поддержать планы, либо напрочь перечеркнуть их. Чтобы неожиданный ливень или затяжная жара не стали сюрпризом, стоит подготовиться заранее к различным ситуациям. В этом поможет прогноз погоды на июль 2026 года в Москве и Московской области.

Особенности погоды в июле в Москве и Московской области

Июль занимает особое место в московском погодном календаре. Это месяц устойчивой, почти инерционной жары. Суточные перепады температуры минимальны, а тепло держится на одном уровне неделями. Климатическая норма для столицы: около +24…+26°C днем и порядка +14…+16°C ночью. В пиковые часы термометр может фиксировать температуру воздуха на уровне +30°C и выше. В условиях плотной городской застройки с ее характерным "тепловым островом" это становится настоящим стрессом и нагрузкой на здоровье.

Вместе с июльской жарой в российскую столицу приходят дожди. Среднемесячная норма осадков достигает 85 мм. При этом дожди не охлаждают воздух по-настоящему: влажность возрастает, а духота заметно усиливается. Особенно остро это чувствуется в центре города, где нет ни водоемов, ни достаточного количества парковых зон.

Солнечная активность в июле остается высокой вопреки частым осадкам. Продолжительность солнечного сияния за месяц составляет в среднем 276 часов – около 8,9 часа в сутки. Ветер в этот период практически не ощущается: средняя скорость не превышает 3 м/с, что делает июль самым спокойным месяцем в году.

В основе долгосрочных прогнозов лежат многолетние наблюдения. Синоптики анализируют исторические данные, выявляют устойчивые закономерности и фиксируют аномалии. Исследования позволяют специалистам строить климатические модели и определять погоду на несколько месяцев вперед. Помимо этого, статистические данные помогают в определении максимальных температурных отклонений. В различные периоды в Москве были зафиксированы такие рекорды:

Самым жарким днем считается 29 июля 2010 года. Столбик термометра достигал отметки +38,2°C.

Самый прохладный день был зафиксирован 2 июля 1886 года. По сохранившимся данным, температура составляла 1,3°C.

По расчетам Гидрометцентра, в 2026 году серьезных отклонений от месячной нормы не ожидается. Вместе с тем важно понимать: долгосрочный прогноз – это вероятностная модель, а не точная карта осадков и температурных показателей. Актуальные данные метеорологических служб непосредственно перед нужными датами дадут более надежную картину.





Погода в Москве на начало июля 2026 года

Первая половина месяца традиционно оказывается более дождливой. Основная часть осадков концентрируется именно в этот период. Однако дожди не дадут желаемой прохлады, а лишь усугубят духоту. Такие условия переносятся заметно тяжелее, чем просто засушливая жара. Нагрузка на организм будет выше, поэтому стоит внимательно следить за здоровьем при наличии проблем с сердцем.

Средние температурные показатели первой половины месяца:

Днем: +23,4°C.

Ночью: +15,1°C.

Таблица ниже сообщает, какой будет погода в начале июля 2026 года в Москве и Московской области по расчетам синоптиков Гидрометцентра. При планировании мероприятий важно учитывать, что долгосрочные прогнозы могут отличаться от реальных условий в конкретные дни.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +25 +16 Осадки 2 +24 +15 3 +22 +16 Солнечно 4 +21 +14 5 +22 +15 Облачно 6 +25 +16 Солнечно 7 +25 +16 Осадки 8 +24 +16 9 +26 +15 Облачно 10 +24 +15 Осадки 11 +22 +15 Облачно 12 +23 +13 13 +24 +15 Осадки 14 +22 +14 15 +22 +14 16 +23 +16 Облачно

Начало месяца создает не самые комфортные условия для активного отдыха на улице. Высокая влажность в сочетании с нестабильной облачностью и регулярными дождями делает прогулки и экскурсии менее предсказуемыми. Оптимальная стратегия в этот период – планировать мероприятия в помещении и иметь запасные варианты, если непогода мешает планам.





Погода в Москве на конец июля 2026 года

Во второй половине месяца погодная картина начнет меняться. Дожди будут идти реже, хотя облачность при этом сохраняется. Такие условия, пожалуй, будут наиболее удачными для городских июльских прогулок, осмотра достопримечательностей, пикников и любой активности на открытом воздухе.

Средние температурные показатели второй половины месяца:

Днем: +23,1°C.

Ночью: +14,8°C.

Хоть погода в этот период и будет более стабильной, не стоит забывать о ее переменчивости. Природа может преподнести неожиданный сюрприз, который удивит даже опытных синоптиков.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +24 +15 Осадки 18 +23 +14 19 +23 +14 Облачно 20 +21 +16 21 +21 +13 Солнечно 22 +24 +14 23 +24 +14 Облачно 24 +24 +16 25 +23 +15 Осадки 26 +24 +16 Солнечно 27 +22 +14 28 +23 +15 Облачно 29 +24 +16 30 +23 +15 Солнечно 31 +24 +15 Осадки

Разница в температурах между первой и второй половинами месяца будет минимальной. Днем и ночью похолодает в среднем на 0,3°C. Принципиальное различие двух периодов – не в градусах, а в количестве осадков. К концу месяца дождей становится ощутимо меньше.





Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра сформировали прогноз погоды на июль 2026 года для Москвы и Московской области. Летний месяц обещает быть достаточно дождливым – особенно в первой половине. Осадки при этом не принесут желанной прохлады: влажность только усилит духоту, неизбежную для плотного городского пространства в разгар лета. Впрочем, такие условия характерны для середины лета в столице.