Продюсерский центр «Дилявер» представляет новогодний цирковой мюзикл «Волшебная лампа», который пройдет с 2 по 6 января 2023 года

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Впервые! В самом большом гимнастическом центре в мире – Дворце Ирины Винер-Усмановой состоится новогодний цирковой мюзикл «Волшебная лампа», который непременно поразит Вас размахом постановки! В этом году Вас ожидает не просто сказка о дружбе и любви, а, пожалуй, самая смелая и яркая интерпретация знакомого сюжета, наполненная сногсшибательными цирковыми номерами, великолепным живым исполнением и успевшая покорить мировые сцены.

Дворец распахнёт свои двери для зрителей в волшебный мир настоящей восточной сказки! Уникальная архитектура, витражное остекление, мозаика на полу, трансформируемые трибуны, атмосфера праздника – всё это великолепие позволит Вам почувствовать себя героем шоу.

Новогодний цирковой мюзикл «Волшебная лампа», словно сошедший со страниц «1001 ночи», несомненно станет одним из главных новогодних представлений этого сезона, как для самых юных, так и для взрослых зрителей! Шоу с первых секунд поражает зрелищностью и оригинальностью замысла, приоткрывает завесу тайны, изящества и тонкости Востока. Наполненная смыслом история научит маленьких зрителей вечным ценностям и обретет новое воплощение, благодаря высокому актерскому мастерству.

Зрителей ждут виртуозные акробатические и музыкальные номера в исполнении профессиональных артистов, призёров цирковых фестивалей и ведущих вокалистов столичных мюзиклов. Живое исполнение, авторская музыка, роскошная сценография и видеопроекции перенесут Вас в прекрасный и загадочный мир Востока.

Знакомая с детства история об опасных и удивительных приключениях храброго Аладдина и его хитроумного Джинна, подарит незабываемый праздник каждому зрителю.

Ждём Вас на незабываемую и волшебную сказку!

Джинн исполнит любое Ваше желание, нужно всего лишь поверить!

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