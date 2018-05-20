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Самые вкусные рецепты шарлотки в мультиварке

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Шарлотка — это вкусная и очень простая выпечка, которая придется по вкусу и взрослым и деткам, обычно хозяйки пекут этот десерт в духовке, но сегодня на кухнях появился такой прибор, как мультиварка, и в ней тоже можно приготовить вкусную выпечку. 

Обычно лакомство готовят на основе основных ингредиентов, в список которых входят яблоки, мука, куриные яйца и сахарный песок. Но повара усовершенствовали рецептуру, и сегодня шарлотка может быть приготовлена дополнительно с грушей, различными ягодами, а также в тесто добавляют кефир, творог, коричный порошок и ванилин.

Все эти добавки дают возможность сделать пирог более ароматным и вкусным.

Мы же расскажем о том, как приготовить самую воздушную шарлотку с яблоками в мультиварке по пошаговому рецепту с фото.

Пирог с яблоками на кефире

В классическом варианте пирог готовят только на основе яиц и сахара, здесь же мы будем применять кефир, чтобы получить вкусное и воздушное лакомство. Стоит учесть, что в такое тесто обязательно добавляют разрыхлитель, иначе пирог не поднимется.

Ингредиенты:

  • куриные яйца - 3 штуки;
  • сахарный песок - 1 стакан;
  • кефир жирный - 260 мл;
  • мука 1 сорта - 1 стакан;
  • яблоки зеленые - 2 штуки;
  • разрыхлитель - 1 пачка.

Процесс приготовления:

  • Берется глубокая миска, куда разбивают три куриных яйца, после чего яйца следует хорошо взбить до пены. В процессе взбивания постепенно добавляют сахарный песок, состав взбивают еще около пяти минут, чтобы масса стала пышной.

  • Яблоки очищают от кожуры, также удаляют семена и нарезают тонкими дольками.
  • В подготовленную яичную массу наливают кефир и осторожно перемешивают, чтобы будущее тесто не осело. Туда же отправляют просеянную муку и кусочки яблок. Последним следует добавить разрыхлитель. Перемешивают тесто специальной деревянной лопаткой.

  • Чашу прибора смазывают сливочным маслом, после чего отправляют в нее готовое тесто.

  • Устанавливают режим "выпечка" на 40–55 минут и выпекают десерт. Не стоит открывать крышку мультиварки в процессе приготовления, иначе пирог осядет.
  • Готовая шарлотка вынимается из прибора, и перекладывается на решетку до полного охлаждения.
  • После этого можно посыпать десерт сахарной пудрой.

Пирог с яблоками и грушами

Этот рецепт очень популярен в осенний сезон, когда яблок и груш в избытке, а стоимость их невысока. Чтобы придать десерту аромат, можно использовать немного молотой корицы.

Ингредиенты:

  • спелые груши - 2 штуки;
  • куриные яйца - 4 штуки;
  • яблоки спелые - 2 штуки;
  • сахарный песок - 230 грамм;
  • корица —по вкусу;
  • разрыхлитель - 1 пачка;
  • масло сливочное - 30 грамм.

Процесс приготовления:

  1. Для начала стоит подготовить тесто, для этого куриные яйца взбивают с сахарным песком, чтобы получить стойкую пену.
  2. После этого в массу добавляют порциями муку, которая смешана с разрыхлителем. Замешивают тесто осторожно, чтобы яичная пена не осела, иначе пирог будет недостаточно воздушным.
  3. Тем временем подготавливают фрукты. Груши и яблоки промывают, с них удаляют кожицу и нарезают кусочками или дольками. К фруктам добавляют немного корицы и перемешивают.
  4. Чашу мультиварки смазывают сливочным маслом, затем тесто смешивают с фруктами и перекладывают заготовку в емкость.
  5. На приборе устанавливается режим "выпечка", и пекут десерт в течение сорока минут, если необходимо, то количество времени увеличивается.

Пышный пирог на песочном тесте

Мы описали такие варианты приготовления самой воздушной шарлотки с яблоками в мультиварке по пошаговому рецепту с фото, которые чаще всего используются хозяйками. В основе таких пирогов лежит бисквитное тесто, теперь же стоит рассказать, как приготовить вкусный и легкий десерт, применяя песочную основу.

Ингредиенты:

  • мука 1 сорта - 155 грамм;
  • спелые яблоки - 3 штуки;
  • масло сливочное - 85 грамм;
  • сахарный песок - 0,5 стакана;
  • охлажденная вода - 2 ложки;
  • куриные яйца - 2 штуки;
  • ванильный порошок - 1 пачка;
  • разрыхлитель - 1 пачка.

Процесс приготовления:

  • В миске смешивают муку, пачку разрыхлителя и немного соли, составляющие хорошо перемешивают и оставляют в стороне на определенное время.

  • Теперь стоит подготовить масло, его размягчают, а затем смешивают с сахарным песком и растирают ложкой. Лучше всего использовать хорошо размягченное масло, с ним проще работать. Если есть возможность, следует применить миксер, масса должна приобрести светлый оттенок, а сахар растворится. На этом этапе добавляют куриные яйца и все еще раз взбивают.

В смесь следует добавить две ложки обычной воды, очень важно использовать охлажденную воду, также всыпать в состав необходимое количество муки.

  • Готовое тесто заворачивают в полиэтиленовую пленку и укладывают в камеру холодильника на несколько часов. Если же времени мало, стоит оставить тесто в холодильнике на тридцать минут.

  • Через два часа тесто вынимают из камеры и начинают создание пирога. Для этого в форму выкладывают шар из теста и начинают разминать его пальцами, создавая форму, стоит позаботиться о бортиках. Чашу мультиварки предварительно следует смазать сливочным маслом.

  • Теперь можно подготовить яблоки, их промывают и очищают от кожуры, после чего нарезают кусочками.

Начинка выкладывается на тесто и посыпается сахаром.

  • Пирог можно оставить открытым, или же изначально разделить тесто на две части, и меньшую потереть на поверхность десерта.

Шарлотка выпекается в течение одного часа, иногда может потребоваться немного больше времени.

  • Через 40 минут стоит проверить готовность пирога, если выпечка готова, то ее вынимают из прибора и дают остыть прямо в чаше.

Шарлотка на сметане

Такая шарлотка с яблоками в мультиварке получается самой воздушной и нежной. Если готовить десерт по пошаговому рецепту с фото, то получится ароматное лакомство. Выпекается сладость достаточно быстро, поэтому рецепт сможет выручить, если на пороге гости.

Ингредиенты:

  • спелые яблоки - 3 штуки;
  • разрыхлитель - 1 пачка;
  • сметана высокой жирности - 240 грамм;
  • мука 1 сорта - 230 грамм;
  • сахарный песок - 210 грамм;
  • масло сливочное - 25 грамм;
  • яйцо куриное - 4 штуки;
  • ванильный порошок - 1 пачка.

Процесс приготовления:

  1. Сначала следует подготовить бисквитное тесто по традиционному рецепту, для этого следует хорошо взбить куриные яйца и сахарный песок, чтобы масса образовала плотную пену.
  2. После этого к составу добавляют ванильный порошок, немного корицы по желанию, пачку разрыхлителя и сметану. Составляющие снова взбивают.
  3. В массу следует добавить муку и все перемешать осторожными движениями. Для перемешивания применяют силиконовую лопатку. В итоге получается однородная масса.
  4. Яблоки промывают, а затем удаляют сердцевину и нарезают кусочками небольшого размера. В тесто укладывают фрукты и повторно перемешивают.
  5. Форму смазывают сливочным маслом, а затем наливают туда готовое тесто. Процесс выпекания длится около 30-50 минут, в зависимости от мультиварки.

Когда время истечет, следует открыть крышку прибора и дать шарлотке остыть в течение пяти минут, после чего можно вынуть пирог и оставить остывать на решетке.

Секреты приготовления

Есть несколько простых правил, которые следует соблюдать, чтобы получить очень пышную и вкусную выпечку:

  • первым делом взбивают яйца и сахарный песок, яблоки подготавливают на последнем этапе, так как они могут потемнеть, для теста лучше подходят кислые плоды;
  • если дома имеются только сладкие яблоки, то можно добавить в тесто немного цедры лимона или клюквы, яблоки прекрасно сочетаются с любыми фруктами и ягодами;
  • кожура с яблок снимается только в том случае, если она жесткая;
  • после того как плоды будут нарезаны, их следует сбрызнуть соком лимона, так яблоки не потемнеют и будут более ароматными;
  • при добавлении ягод в десерт, не следует класть их слишком много, в противном случае шарлотка получится "мокрой";
  • не стоит бояться экспериментов с тестом, в качестве начинки и добавок могут выступать разнообразные продукты;
  • простой рецепт требует приготовление бисквита, но даже такому тесту можно придать аромат и вкус с помощью лимонной цедры, корицы, какао, кофе или ванилина;
  • тесто для шарлотки необязательно должно быть бисквитным, сегодня существует масса рецептов пирога на основе песочного или слоеного теста;
  • чтобы выпечка не подгорела, стоит использовать маргарин или сливочное масло, при отсутствии этих продуктов, применяется подсолнечное масло;
  • перемешивать тесто следует сверху вниз, для этого подходит силиконовая или деревянная лопатка;
  • в процессе приготовления лакомства, лучше не открывать крышку прибора, иначе пирог может осесть, и выпечка не получится достаточно пышной и воздушной.

Готовому пирогу дают время остыть, а затем украшают сахарной пудрой, или же используют взбитые сливки с кусочками фруктов.

0 Не нравится 0 Нравится 20.05.2018 Теги: шарлотка мультиварка рецепты яблоки

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