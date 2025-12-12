"Горячее" на новогодний стол: 4 эффектных блюда, которые легко приготовить

Новогоднее меню давно перестало быть соревнованием "кто запечет гуся красивее". Многие блюда превратились в будничную классику: ту же курицу с травами или говядину в духовке мы делаем хоть в среду после работы. Но иногда все же хочется праздничного настроения – яркого, вкусного и такого, чтобы гости подумали: "ничего себе, так можно было". Поэтому ниже – подборка горячих блюд, которые выглядят эффектно, готовятся без нервов и идеально подходят для тех, кто любит красоту и функциональность на одном блюде.

Курица в клюкве





Ингредиенты:

– цыпленок или куриные бедра – 1,2–1,5 кг

– свежая или замороженная клюква – 250 г

– мед – 2 ст. л.

– соевый соус – 3 ст. л.

– чеснок – 3–4 зубчика

– соль, перец – по вкусу

– розмарин – 1–2 веточки

– оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление:

Клюкву слегка разминают, смешивают с медом, соевым соусом и измельченным чесноком – получается кисло-сладкий маринад. Курицу натирают солью и перцем, добавляют ложку масла и заливают маринадом. Оптимально дать ей постоять хотя бы час, но если времени нет – можно отправлять в духовку сразу.

Запекают при 190 °C примерно 40–50 минут, периодически поливая соками. Клюква превращается в густую глянцевую глазурь, которая держится на кожице и дает приятную кислоту. Подача простая: мясо, сверху – соус из противня и немного свежей клюквы для цвета.

Лосось с цитрусовой коркой и сливочным соусом





Ингредиенты:

– филе лосося – 700–800 г

– апельсин – 1 шт.

– лимон – 1 шт.

– сливки 20–30% – 200 мл

– дижонская горчица – 1 ст. л.

– чеснок – 1 зубчик

– оливковое масло – 1 ст. л.

– соль, перец – по вкусу

Приготовление:

С цитрусов снимают цедру и смешивают ее с маслом, солью и перцем. Этой смесью покрывают филе: аромат свежий, вкус яркий, а корочка получается нежной, без горечи. Лосось запекают около 12–15 минут при 180 °C – важно не пересушить.

Параллельно готовят соус: сливки слегка выпаривают, добавляют горчицу и измельченный чеснок. Соус получается плотным и очень праздничным. Фишка – полить рыбу сразу после запекания, чтобы она впитала часть вкуса.

Телятина с пряной корочкой и соусом из белого вина





Ингредиенты:

– телячья вырезка – 900 г

– белое сухое вино – 150 мл

– сладкая паприка – 1 ч. л.

– тимьян – 1 ч. л.

– чеснок – 2 зубчика

– сливочное масло – 30 г

– соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Мясо натирают смесью специй и чеснока, дают ему постоять хотя бы полчаса (а лучше 3-4 часа). Обжаривают на раскаленной сковороде со всех сторон – нужна румяная тонкая корочка, которая удержит сок внутри. После обжарки отправляют в духовку при 180 °C на 20–25 минут.

Вино выпаривают на сковороде, добавляют немного сливочного масла – получается быстрый соус с легкой кислинкой и ароматом специй. Готовую телятину нарезают тонкими слайсами, поливают соусом, добавляют свежий тимьян. Блюдо смотрится как ресторанное, но делается удивительно спокойно.

Паста с креветками в шафрановом соусе





Ингредиенты:

– паста – 300 г (лучше тальятелле или феттучини)

– очищенные креветки – 300 г

– сливки 20–30% – 250 мл

– чеснок – 1 зубчик

– шафран – щепотка

– белое сухое вино – 50 мл

– соль, перец – по вкусу

– оливковое масло – 1 ст. л.

Приготовление:

Креветки быстро обжаривают на масле, добавляют чеснок и вливают вино – вкус получается более глубоким. Затем вводят сливки и шафран, доводят до легкого загустения. Соус получается праздничным за счет цвета и аромата.

Пасту варят до состояния аль денте, вмешивают в соус, прогревают пару минут и снимают с огня. Важно не переварить – консистенция должна быть кремовой, но не жидкой.