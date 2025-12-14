Веганский новогодний стол: 6 эффектных блюд без продуктов животного происхождения

Новый год – это не только бой курантов и нарядная елка, но и еда, без которой праздник просто не ощущается. У каждого стола есть свои обязательные позиции, которые готовят из года в год и считают частью традиции. Когда человек выбирает веганство, кажется, что с новогодним меню начинаются сложности: привычные блюда не подходят, а достойной замены будто бы нет. На деле это миф. Праздничный веганский стол может быть насыщенным, эффектным и по-настоящему новогодним – без продуктов животного происхождения и без ощущения, что чего-то не хватает.

Горячие блюда

Баклажаны, фаршированные овощами и орехами под веганским сыром





Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Шампиньоны – 200 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Грецкие орехи – 50 г

Томатная паста – 1 ст. л.

Оливковое масло

Соль, перец

Веганский сыр – по вкусу

Приготовление:

Баклажаны разрезать вдоль, мякоть аккуратно вынуть, измельчить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить грибы и мякоть баклажана. Вмешать орехи, томатную пасту, специи. Наполнить лодочки начинкой, посыпать веганским сыром и запекать при 180 °C около 30 минут. Блюдо получается насыщенным, с текстурой и ярким вкусом – идеально для праздничного стола.

Веганский жульен с грибами и кешью-соусом





Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 г

Лук – 1 шт.

Кешью (замоченные на 4 часа) – 100 г

Вода – 120 мл

Пищевые дрожжи – 2 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Соль, перец

Растительное масло

Приготовление:

Грибы и лук обжарить до золотистости. Кешью взбить с водой, дрожжами, горчицей и солью до кремовой текстуры. Соединить с грибами, разложить по формам и запекать 15–20 минут при 180 °C. Соус дает тот самый "жульеновый" эффект без сливок и сыра.

Закуски

Тарталетки с веганской икрой из водорослей





Ингредиенты:

Морские водоросли (ламинария или нори) – 5-6 г

Морковь – 1 шт.

Агар-агар – 1 ч.л.

растительное масло без запаха – 1 стакан

Соль

Пищевой красный краситель (по желанию) – 1-2 капли

Готовые тарталетки

Веганский крем-сыр – по желанию

Приготовление:

Растительное масло заранее отправить в морозильник – ему нужно полностью охладиться, поэтому лучше заложить минимум 4–5 часов. Именно в холодном масле будут формироваться икринки.

Морские водоросли залить горячей водой и оставить на несколько минут, чтобы они отдали вкус и аромат. Затем жидкость процедить – это основа будущей икры. Морковь очистить, натереть на мелкой терке и отжать сок. Его добавляют к водорослевому отвару, регулируя цвет каплей пищевого красителя, если нужен более насыщенный оттенок.

Получившуюся смесь переливаем в кастрюлю, добавляем агар-агар и щепотку соли. Жидкость нагреть на среднем огне, доведя до кипения, и проваривать около минуты, постоянно помешивая, чтобы агар полностью растворился.

Горячую массу набрать в шприц или пипетку и аккуратно капать в охлажденное масло, держа инструмент на небольшом расстоянии – так икринки получаются ровными и аккуратными. Как только вся масса использована, икру откидывают на сито, чтобы удалить масло.

Готовую веганскую икру выложить на крем-сыр в тарталетки. Можно украсить веточками зелени.

Тофу в хрустящем кляре





Ингредиенты:

Тофу – 300 г

Мука – 100 г

Вода – 120 мл

Соль, паприка

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Тофу нарезать кубиками. Смешать муку, воду и специи до густоты жидкой сметаны. Обмакнуть тофу в кляр и обжарить до золотистой корочки. Подавать горячим с соусом на основе соевого йогурта или тахини.

Запеченные шампиньоны с чесноком и травами





Ингредиенты:

Шампиньоны – 400 г

Оливковое масло

Чеснок – 2 зубчика

Сухие травы, соль

Приготовление:

Грибы смешать с маслом, чесноком и специями. Запекать при 190 °C 20 минут. Простая, но очень универсальная закуска, которая уходит первой.

Салаты

Веганский "Оливье"





Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Соленые огурцы – 2 шт.

Зеленый горошек – 1 банка

Тофу или нут – 150 г

Веганский майонез

Соль, перец

Приготовление:

Овощи отварить, нарезать кубиком. Добавить горошек и тофу. Заправить веганским майонезом, приправить. Вкус знакомый, текстура правильная, ощущение праздника – без лишней тяжести.

"Не сельдь под шубой"





Ингредиенты:

Свекла – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Листы нори – 2–3 шт.

Веганский майонез

Соль

Приготовление:

Овощи отварить и натереть. Нори измельчить – они дадут нужный морской вкус. Выкладывать слоями: картофель, нори с майонезом, морковь, свекла. Салат выглядит классически, но полностью растительный.