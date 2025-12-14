Веганский новогодний стол: 6 эффектных блюд без продуктов животного происхождения

Праздничное меню без продуктов животного происхождения: горячие блюда, закуски и салаты, которые выглядят эффектно и нравятся всем.
Новый год – это не только бой курантов и нарядная елка, но и еда, без которой праздник просто не ощущается. У каждого стола есть свои обязательные позиции, которые готовят из года в год и считают частью традиции. Когда человек выбирает веганство, кажется, что с новогодним меню начинаются сложности: привычные блюда не подходят, а достойной замены будто бы нет. На деле это миф. Праздничный веганский стол может быть насыщенным, эффектным и по-настоящему новогодним – без продуктов животного происхождения и без ощущения, что чего-то не хватает.
Горячие блюда
Баклажаны, фаршированные овощами и орехами под веганским сыром
Ингредиенты:
Баклажаны – 2 шт.
Шампиньоны – 200 г
Лук – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Грецкие орехи – 50 г
Томатная паста – 1 ст. л.
Оливковое масло
Соль, перец
Веганский сыр – по вкусу
Приготовление:
Баклажаны разрезать вдоль, мякоть аккуратно вынуть, измельчить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, добавить грибы и мякоть баклажана. Вмешать орехи, томатную пасту, специи. Наполнить лодочки начинкой, посыпать веганским сыром и запекать при 180 °C около 30 минут. Блюдо получается насыщенным, с текстурой и ярким вкусом – идеально для праздничного стола.
Веганский жульен с грибами и кешью-соусом
Ингредиенты:
Шампиньоны – 300 г
Лук – 1 шт.
Кешью (замоченные на 4 часа) – 100 г
Вода – 120 мл
Пищевые дрожжи – 2 ст. л.
Горчица – 1 ч. л.
Соль, перец
Растительное масло
Приготовление:
Грибы и лук обжарить до золотистости. Кешью взбить с водой, дрожжами, горчицей и солью до кремовой текстуры. Соединить с грибами, разложить по формам и запекать 15–20 минут при 180 °C. Соус дает тот самый "жульеновый" эффект без сливок и сыра.
Закуски
Тарталетки с веганской икрой из водорослей
Ингредиенты:
Морские водоросли (ламинария или нори) – 5-6 г
Морковь – 1 шт.
Агар-агар – 1 ч.л.
растительное масло без запаха – 1 стакан
Соль
Пищевой красный краситель (по желанию) – 1-2 капли
Готовые тарталетки
Веганский крем-сыр – по желанию
Приготовление:
Растительное масло заранее отправить в морозильник – ему нужно полностью охладиться, поэтому лучше заложить минимум 4–5 часов. Именно в холодном масле будут формироваться икринки.
Морские водоросли залить горячей водой и оставить на несколько минут, чтобы они отдали вкус и аромат. Затем жидкость процедить – это основа будущей икры. Морковь очистить, натереть на мелкой терке и отжать сок. Его добавляют к водорослевому отвару, регулируя цвет каплей пищевого красителя, если нужен более насыщенный оттенок.
Получившуюся смесь переливаем в кастрюлю, добавляем агар-агар и щепотку соли. Жидкость нагреть на среднем огне, доведя до кипения, и проваривать около минуты, постоянно помешивая, чтобы агар полностью растворился.
Горячую массу набрать в шприц или пипетку и аккуратно капать в охлажденное масло, держа инструмент на небольшом расстоянии – так икринки получаются ровными и аккуратными. Как только вся масса использована, икру откидывают на сито, чтобы удалить масло.
Готовую веганскую икру выложить на крем-сыр в тарталетки. Можно украсить веточками зелени.
Тофу в хрустящем кляре
Ингредиенты:
Тофу – 300 г
Мука – 100 г
Вода – 120 мл
Соль, паприка
Растительное масло для жарки
Приготовление:
Тофу нарезать кубиками. Смешать муку, воду и специи до густоты жидкой сметаны. Обмакнуть тофу в кляр и обжарить до золотистой корочки. Подавать горячим с соусом на основе соевого йогурта или тахини.
Запеченные шампиньоны с чесноком и травами
Ингредиенты:
Шампиньоны – 400 г
Оливковое масло
Чеснок – 2 зубчика
Сухие травы, соль
Приготовление:
Грибы смешать с маслом, чесноком и специями. Запекать при 190 °C 20 минут. Простая, но очень универсальная закуска, которая уходит первой.
Салаты
Веганский "Оливье"
Ингредиенты:
Картофель – 3 шт.
Морковь – 1 шт.
Соленые огурцы – 2 шт.
Зеленый горошек – 1 банка
Тофу или нут – 150 г
Веганский майонез
Соль, перец
Приготовление:
Овощи отварить, нарезать кубиком. Добавить горошек и тофу. Заправить веганским майонезом, приправить. Вкус знакомый, текстура правильная, ощущение праздника – без лишней тяжести.
"Не сельдь под шубой"
Ингредиенты:
Свекла – 2 шт.
Картофель – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Листы нори – 2–3 шт.
Веганский майонез
Соль
Приготовление:
Овощи отварить и натереть. Нори измельчить – они дадут нужный морской вкус. Выкладывать слоями: картофель, нори с майонезом, морковь, свекла. Салат выглядит классически, но полностью растительный.