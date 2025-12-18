Что пить в новогоднюю ночь: список алкогольных и безалкогольных напитков

С приближением Нового года неизбежно возникает вопрос: что ставить на стол и чем удивлять гостей, если классическое шампанское уже кажется слишком предсказуемым. Хочется, чтобы напитки выглядели празднично, легко сочетались с едой и не перегружали вечер. К счастью, у новогоднего бокала сегодня есть много достойных альтернатив – от стильных коктейлей до красивых безалкогольных вариантов.

Алкогольные напитки для праздничного вечера





Просекко

Легкое игристое с мягкими пузырьками – один из самых универсальных вариантов для начала вечера. Оно не перебивает вкус закусок, легко пьется и подходит тем, кто не любит резкую кислотность.

Кава

Более сухая и гастрономичная, кава подойдет тем, кто предпочитает сдержанные вкусы. Она хорошо сочетается с рыбой, сырами и холодными закусками, не создает ощущения тяжести и подходит для длительного застолья. Отличный вариант, если хочется игристого, но без излишней сладости.

Пет-нат

Трендовый выбор для тех, кто любит все небанальное. Натуральное игристое с живым, слегка непредсказуемым вкусом создает ощущение особого момента. Оно хорошо подходит для камерных домашних праздников и выглядит очень современно на столе.

Коктейли: празднично и понятно





Спритц

Спритц – один из самых удачных форматов для новогодней ночи: легкий, освежающий и визуально эффектный. Для приготовления в бокал со льдом наливают три части игристого, две части аперитива (апероль или сироп бузины) и одну часть газированной воды. Украшают долькой апельсина или лимона. Такой коктейль не перегружает и отлично подходит для начала вечера.

Вермут с тоником

Простой, но очень стильный вариант. В бокал со льдом наливают вермут, добавляют тоник и украшают долькой апельсина или веточкой розмарина. Напиток получается легким, ароматным и хорошо сочетается с закусками. Отличный выбор для тех, кто не любит сладкие коктейли.

Френч 75

Этот коктейль выглядит особенно празднично и подходит для полуночного тоста. В шейкере смешивают джин, свежевыжатый лимонный сок и немного сахара, переливают в бокал и доливают игристым. Вкус получается свежим, сбалансированным и не слишком крепким.

Безалкогольные варианты, которые выглядят не хуже





Безалкогольное игристое

Современные версии безалкогольных игристых вин – полноценный участник праздника. Они красиво пенятся, подаются в бокалах и позволяют чувствовать себя частью общего настроения без алкоголя. Лучше выбирать сухие варианты и хорошо их охлаждать.

Гранатовый моктейль с тоником

В бокал со льдом добавляют гранатовый сок, доливают тоником и украшают веточкой розмарина. Напиток получается ярким, освежающим и очень новогодним по настроению. Подходит для тостов и долгих разговоров.

Безалкогольный глинтвейн

Идеален для домашнего формата. Виноградный или вишневый сок подогревают с апельсином, корицей и гвоздикой, не доводя до кипения. Такой напиток создает ощущение уюта и особенно хорош ближе к ночи или после прогулки.

Совет: лучше начинать вечер с легких напитков и не смешивать слишком много разных алкогольных основ. Чередование алкоголя с водой помогает сохранить комфортное состояние, а красивая подача делает даже самый простой напиток частью праздника.