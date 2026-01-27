В Куршевеле из-за пожара закрылся бутик Rendez-Vous после скандального корпоратива с российскими звездами

В Куршевеле произошел крупный пожар в здании пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes, где располается бутик российской сети Rendez-Vous, сообщает телеграм-канал Baza. Именно это место неделю назад оказалось в центре внимания после резонансного VIP-корпоратива бренда, вызвавшего бурную реакцию в соцсетях.

Возгорание началось на мансардном этаже отеля и быстро распространилось вниз, создав угрозу для соседней гостиницы Le Lana. Из комплекса и прилегающих помещений экстренно эвакуировали более 260 человек. Для ликвидации пожара были задействованы свыше 140 пожарных. По данным французских СМИ, в ходе тушения четверо спасателей получили легкие травмы. Жертв среди гостей удалось избежать, однако огонь нанес зданию серьезный ущерб.