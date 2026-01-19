Умер основатель дома Valentino Валентино Гаравани

19 января в Риме на 94-м году жизни скончался Валентино Гаравани – один из самых влиятельных дизайнеров XX и начала XXI века, основатель модного дома Valentino. Модельер умер в своей римской резиденции, где жил и работал на протяжении десятилетий. Прощание с легендой мировой моды пройдет в течение двух дней – 21 и 22 января – на площади Миньянелли, а похороны состоятся в пятницу, 23 января, в одной из центральных римских базилик.

Валентино родился в 1932 году в городе Вогера на севере Италии. В юности он переехал в Париж, где получил профессиональное образование и прошел стажировки у ведущих французских модельеров. Вернувшись в Италию, Гаравани открыл собственное ателье в Риме и в 1960 году вместе с партнером Джанкарло Джамметти основал модный дом Valentino. Уже в начале 1960-х бренд вышел на международный уровень благодаря показам во Флоренции и Нью-Йорке.

Одежда Valentino быстро стала символом утонченной роскоши. Клиентами дизайнера были актрисы Голливуда, представительницы европейской аристократии и первые леди. Особое место в эстетике бренда заняли вечерние платья и фирменный красный оттенок, со временем превратившийся в визитную карточку дома.

В 1990-х бренд сменил владельцев, но Валентино Гаравани оставался его творческим ориентиром вплоть до 2007 года, когда объявил о завершении карьеры после масштабного прощального показа в Риме. Позднее художественное руководство домом переходило к разным дизайнерам, а с 2024 года эту роль занял Алессандро Микеле.