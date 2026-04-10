The Hollywood Reporter назвал главных звездных стилистов года

The Hollywood Reporter ежегодно подводит итоги красных дорожек и выбирает тех, кто стоит за самыми яркими образами голливудских звезд. В 2026 году издание посвятило большой материал стилистам, которые превратили 2025-й в модный бум: от тур-гардероба Сабрины Карпентер до оскаровских выходов Кейт Хадсон и Эммы Стоун. Эти профессионалы создают тренды, которые потом копируют миллионы людей по всему миру.

Джаред Эллнер

Главный "волшебник" Сабрины Карпентер. Именно он отвечал за весь гардероб ее турне Short n’ Sweet, которое собрало 77,4 миллиона долларов. Блестящие корсеты Victoria’s Secret, градиентный боди и искрящиеся платья – все в духе "женственно, вневременно и сексуально". Эллнер говорит, что Сабрина обожает блеск и могла бы носить бриллианты каждый день.





Софи Лопес

Стилист Кейт Хадсон, которая вернулась на красную дорожку с номинациями. Лопес создала для актрисы серебряное платье Giorgio Armani Privé на "Золотом глобусе" – образ современной гламурной женщины, которая чувствует себя уверенно в любом возрасте. Ее философия: сильные силуэты, чистые линии и одежда, которая поддерживает, а не сковывает. Идеально для тех, кто ищет элегантность без лишнего напряжения.





Петра Фланнери

Работает с Эммой Стоун и Зои Салданой. Для промо "Бугонии" она вдохновлялась 90-ми и супермоделями: горчичное платье Louis Vuitton с драпировкой и шелковым шарфом на Лондонском кинофестивале стало одним из самых обсуждаемых. Фланнери умеет рассказывать историю через одежду и не боится рисковать. Ее совет: даже если роль (или жизнь) требует радикальных перемен, используйте это как повод для нового образа.





Уэйнман Баннерман и Майка Макдональд

Дуэт, который сделал Чейз Инфинити новой it-girl сезона. Зеркальный бюстье Louis Vuitton и бархатная юбка на "Золотом глобусе", смелое платье на "Оскаре" – все очень женственно и дерзко. Стилисты отмечают, что стиль Чейз отражает ее энергетику – теплую и электризующую.

Карла Уэлч

Легенда, которая одевает Ренате Рейнсве, Тессу Томпсон, Трэйси Эллис Росс и многих других. В сезоне 2025–2026 она придерживалась строгой цветовой палитры: белый, черный и красный с акцентом на скульптурные формы. Красное платье Louis Vuitton с высоким разрезом на "Оскаре" стало одним из самых сильных образов года.





Мишел Эрлангер

Стилист Мэрил Стрип и Лупиты Ньонго. Для промо "Дьявол носит Prada 2" она создала образы, которые одновременно отдают дань иконе Миранде Пристли и выглядят свежо и современно. Яркий пример – малиновое платье Dolce & Gabbana на премьере в Мехико.





The Hollywood Reporter подчеркивает главную тенденцию года: стилисты помогают звездам рассказывать свои истории через моду. Смелость, личность и внимание к деталям теперь важнее, чем просто "дорого-богато".