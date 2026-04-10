Детский ресейл — новая норма: стоит ли этим пользоваться

Изучили рынок и рассказываем детали, почему это стало трендом и что можно покупать "с рук".
В нашем сознании прочно закрепилась ассоциация, что ресейл – это либо дорогие винтажные модели, либо поношенные вещи плохого качества. Но мир сильно изменился – вторичный рынок сильно вырос в объемах, а осознанное потребление стало модным даже среди тех, кто не испытывает проблем с финансами.
К 2029 году мировой рынок подержанной одежды может вырасти до 367 млрд долларов, и детская одежда – самый быстрорастущий сегмент. В России 8 из 10 родителей готовы покупать детские вещи с рук, чаще всего – детские кроватки и коляски.
Детская перепродажа становится нормой не потому, что это модно, а потому, что это удобно и экономически оправданно (непонятно, что растет быстрее – дети или цены). Вопрос этики закрывает экология и спад на чрезмерное потребление – люди все больше готовы инвестировать во впечатления и моменты, чем в дорогие вещи, которые будут не нужны уже через несколько месяцев.
Вывод простой – покупать подержанные вещи можно, но осторожно. Составили краткую инструкцию.
Что можно покупать
- Верхнюю одежду. Обычно ребенок носит их максимум два сезона, поэтому на платформах легко найти модели в очень хорошем состоянии.
- Повседневные вещи для второго слоя – свитшоты, кардиганы, джинсы, брюки, юбки, платья, футболки. По цене бутика можно купить не одну новую вещь среднего качества, а несколько из более натуральных тканей.
- Нарядную одежду – вещи для праздников, утренников, семейных выходов, фотосессий. Это одна из самых удачных категорий: такую одежду надевают один-два раза, после чего она остается почти новой.
- Одежду для младенцев – боди, комбинезоны, кофты, теплые комплекты. В первые месяцы ребенок растет так быстро, что многие подарки просто не успевают износиться (часто люди продают вещи с бирками).
- Коляски, кроватки и другие приспособления для новорожденных – срок использования не такой большой и эти вещи сложно испортить. Особенно это касается дорогих колясок – они, как автомобили, сразу падают в стоимости, как только “выезжают” из магазина.
Что лучше не покупать
- Нижнее белье, носки, колготки, купальники, плавки. Вопрос гигиены важен – если что-то пойдет не так, придется платить здоровьем ребенка (оно точно дороже любых денег).
- Обувь для постоянной носки, особенно для маленьких детей. Она быстро подстраивается под стопу предыдущего ребенка, деформируется в стельке, заднике и подошве, а по фото это не всегда видно.
- Вещи, от которых зависит безопасность ребенка – автокресла, некоторые переноски, защитные аксессуары и любые товары, где важна целостность конструкции. В таких случаях нельзя полагаться только на внешний вид: скрытые повреждения могут быть незаметны.
Техника безопасности
- Просите подробные фотографии. Нужен не только общий вид, но и крупные планы манжет, воротника, молний, коленей, локтей, подошвы, стелек, внутренних бирок. Альтернатива – пользоваться доставкой, чтобы в момент примерки или осмотра вы могли отказаться от вещи.
- Проверяйте состав ткани и правила ухода. Для детского гардероба это важно: вещь должна нормально переживать стирки, не садиться, не перекручиваться и не становиться жесткой.
- Смотрите на следы носки. В детской одежде быстрее всего выдают возраст вещи не пятна, а растянутые манжеты, истонченная ткань на коленях, расшатанные кнопки, стертая молния, вытянутая горловина.
- Считайте не размер скидки, а целесообразность. Если вещь стоит заметно дешевле новой и спокойно прослужит еще сезон, покупка оправдана. Если цена почти такая же, как в магазине, а состояние уже спорное, лучше купить новое или найти альтернативы.
- Пользуйтесь только проверенными сервисами, которые гарантируют безопасность сделки и со стороны покупателя, и со стороны продавца.