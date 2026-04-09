Стефано Габбана покинул пост председателя Dolce & Gabbana

В Dolce & Gabbana произошли изменения в руководстве. Сооснователь бренда Стефано Габбана покинул пост председателя компании.

Как стало известно, решение было принято еще в декабре 2025 года, однако публично об этом сообщили только сейчас – на фоне подготовки к переговорам с кредиторами. При этом Габбана остается одним из ключевых акционеров бренда: ему принадлежит около 40% компании. Как он распорядится этой долей, пока не уточняется.

Пост председателя занял Альфонсо Дольче – брат Доменико Дольче и действующий CEO марки. Таким образом, управление остается внутри семьи основателей.

В индустрии также обсуждают возможные кадровые перестановки. По данным источников, к команде может присоединиться бывший глава Gucci Стефано Кантино, однако официального подтверждения этому пока нет.

При этом уход Габбаны с должности не связан со скандалами. Как передает источник, речь идет о стратегических изменениях внутри компании. Сам дизайнер продолжает участвовать в жизни бренда и недавно вышел на поклон вместе с Доменико Дольче после показа на Неделе моды в Милане, где среди гостей была Мадонна.