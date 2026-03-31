Стартовал промо-тур "Дьявол носит Prada 2" с Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип

Промокампания фильма "Дьявол носит Prada 2" стартовала в Мехико с масштабного светского события, объединившего моду и кино. Главными героинями вечера стали исполнительницы главных ролей – Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип. Они вновь появились вместе и задали тон всему туру.





Мероприятие было не классической премьерой, а фан-ивентом в рамках пресс-тура и Недели моды. Дневная программа прошла в музее Фриды Кало, где актрисы встретились с инфлюенсерами и представителями индустрии, а вечерняя часть развернулась в Музее Анаякалли с эффектной черно-красной дорожкой и атмосферой, стилизованной под эстетику фильма.

Днем Хэтэуэй появилась в графичном черном комплекте с акцентными деталями, отсылающими к актуальной игре с символами и формами, тогда как Стрип сделала ставку на насыщенный алый костюм. Вечером Энн предстала в сверкающем мини-платье насыщенного красного оттенка в сочетании с высокими сапогами, а Мэрил выбрала более сдержанное, но не менее выразительное синее платье с четким силуэтом.





Мексиканский ивент стал отправной точкой масштабного международного продвижения фильма "Дьявол носит Prada 2". Сиквел выйдет в мировой прокат 1 мая 2026 года.