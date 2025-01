It girl 100 лет спустя: от Клары Боу до Дженны Ортеги

Феномен it girl – это не просто мода, а культурный код, который менялся вместе с эпохами. Эти девушки всегда на волне: их стиль копируют, их образы обсуждают, а их жизнь – это сама квинтэссенция гламура и свободы. Но как все начиналось? Давайте разберемся.

Первая it girl: кто она?





История термина "it girl" началась в 1927 году, когда на экраны вышел фильм "It" – экранизация романа Элинор Глин. Главную роль сыграла Клара Боу, американская актриса, которая и стала первой в истории it girl. Термин "it" обозначал магнетическую харизму, которая заставляет всех вокруг восхищаться и стремиться быть рядом. Это была не только внешность, но и неуловимая энергия, соединяющая шарм, свободу и уверенность.

Клара Боу олицетворяла эпоху "ревущих двадцатых", когда женщины стали самостоятельнее и смелее. С короткой стрижкой, платьями-флэпперами и любовью к джазу, она стала символом эмансипации и легкости. Ее стиль вдохновил целое поколение и даже стал прототипом мультяшного персонажа – Бетти Буп.

Как менялся образ it girl?

После успеха Клары Боу термин "it girl" на время ушел в тень. Однако сами девушки с этим "it-фактором" никуда не делись. В 1930-х это были голливудские актрисы и светские львицы, такие как Дейзи Феллоуз и Бренда Дин Пол. Они задавали тон в моде, вдохновляли дизайнеров и фотографов.

К 1960-м термин "it girl" вновь всплыл благодаря моделям и актрисам вроде Твигги и Брижит Бардо. Это была эра мини-юбок, раскрепощенности и новых стандартов красоты. В 1990-х it girl ассоциировалась с супермоделями – Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер. Они были везде: на обложках, подиумах и в центре всех светских событий.

Кто такие it girls сегодня?

В 2020-х it girl – это не только модный образ, но и личный бренд. Они влияют не только на то, что мы носим, но и на то, что мы смотрим, слушаем и обсуждаем. Вот несколько главных героинь нашего времени:

Кайли и Кендалл Дженнер



Девушки из семьи Кардашьян давно превратились в стильных икон. Кайли задает тренды в макияже, а Кендалл – на подиуме.



Зендея



Актриса и модница, которая с легкостью сочетает старый Голливуд и уличный стиль.



Белла и Джиджи Хадид





Супермодели, которые умело играют с трендами и вдохновляют миллионы.

Алекса Чанг





Британская икона стиля, чье имя стало синонимом слова "утонченность".

Джена Ортега



Молодая звезда, ставшая новой музой поколения Z благодаря роли в сериале "Уэнсдей" и смелым модным экспериментам.



Феномен it girl

It girl – это не просто модница, а человек, который чувствует дух времени и формирует его. Они вдохновляют, вызывают восхищение и заставляют нас мечтать. Их секрет прост: быть собой, но чуть более ярко, чем все остальные.

