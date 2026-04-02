Мэрил Стрип и Анна Винтур оказались родственницами

В преддверии выхода продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada" всплыла неожиданная деталь о главных фигурах этой истории. Как выяснили специалисты по генеалогии, актриса Мэрил Стрип и бывший главный редактор американского Vogue, журналистка Анна Винтур связаны не только через кинообраз, но и через семейные корни.

Согласно исследованию компании Ancestry, обе знаменитости приходятся друг другу шестиюродными родственницами. Их объединяют общие предки – Томас Смит и Элизабет Кинси, проживавшие в XVIII веке в округе Бакс, штат Пенсильвания. При этом жизненные пути их потомков разошлись: Винтур родилась в Великобритании, а Стрип – в США.

Эта новость была озвучена на фоне скорого релиза "Дьявол носит Prada 2", где Стрип вновь возвращается к роли Миранды Пристли – героини, образ которой на протяжении многих лет ассоциируется с Винтур. Ранее считалось, что прототипом строгого редактора Runway стала именно глава Vogue, хотя сама она со временем стала относиться к этим параллелям более спокойно.





За годы после выхода первой части фильма Стрип и Винтур не раз пересекались в профессиональной среде – от совместных интервью до встреч на Неделях моды. Их взаимодействие регулярно становилось предметом обсуждения в медиа.

Дополнительный контекст придает и история создания самого фильма. Автор оригинального романа Лорен Вайсбергер ранее работала ассистенткой Анны Винтур, а ее книга легла в основу сценария. Таким образом, связь между кино, модной индустрией и реальной жизнью оказывается еще более многослойной, чем предполагалось ранее.