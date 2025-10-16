Victoria’s Secret 2025: Ирина Шейк, Жасмин Тукс, Эмили Ратаковски и сестры Хадид вышли на подиум

В Нью-Йорке прошло грандиозное шоу Victoria’s Secret 2025, где на подиум вновь вышли легендарные "ангелы" – Алессандра Амбросио, Ирина Шейк, Адриана Лима, сестры Джиджи и Белла Хадид, а также новые звезды – Лила Мосс, Барбара Палвин и Айрис Лоу.

Все внимание было приковано к Белле Хадид: 29-летняя модель, несмотря на проблемы со здоровьем, все же приняла участие в показе. Ее выход с массивными крыльями стал одним из самых обсуждаемых – Белла едва удержала равновесие, но профессионально довела дефиле до конца. Поклонники отметили, что Хадид выглядела изможденно, однако блистала не меньше остальных.

А вот ее сестра Джиджи Хадид буквально сияла – возможно, сказалась счастливая личная жизнь рядом с Брэдли Купером. Перед шоу модель поделилась в соцсетях откровенным постом, вспомнив, как десять лет назад ее критиковали за "неидеальную фигуру".

"Та Джиджи просто так этого хотела. И думала об этом сегодня утром. Смотрю на фотографии того времени, и понимаю, как жестоко к ней относился мир. И не только ко мне, он суров к девочкам", – написала модель.

Не осталась в стороне и Ирина Шейк – единственная россиянка в этом грандиозном составе. Для нее Victoria’s Secret – знаковая история. Она появилась на этом подиуме впервые около десяти лет назад, будучи беременной.

Свое "беременное" появление в этот раз подарила зрителям Жасмин Тукс. Модель, ожидающая второго ребенка, вышла к зрителям под композицию Angel Гевина Фрайдея.

В финале зрители аплодировали стоя, когда на подиум вышли легенды – Кэндис Свейнпол, Адриана Лима, Бехати Принслу, Даутцен Крус и Алессандра Амбросио. Их появление стало символом того, что бренд, несмотря на паузы и кризисы, все еще способен объединять сильных, красивых и уверенных в себе женщин.

А вот молодое поколение "ангелов" во главе с Барбарой Палвин, Эмили Ратаковски и Эбби Чемпион только пробует на вкус ту самую славу. Особенно обсуждали Барбару Феррейру – актрису и plus-size модель, которую после ее заметного похудения заподозрили в использовании Оземпика. Она же отмахнулась и подчеркнула, что пришла в форму сама ради новых ролей.