История бренда Bottega Veneta: торговая марка без логотипа, ставшая культовой в мире моды

При упоминании популярных торговых марок первое, что приходит на ум, – это их логотип. Однако существуют компании, которые отказались от данной стратегии и маркетинга, сделав ставку на качество изготовляемых ими изделий. Речь идет о бренде Bottega Veneta, который известен своим уникальным сумкам, выполненным в технике плетения intrecciato. В этой статье Клео.ру предлагает узнать история бренда Bottega Veneta, как компания смогла достичь прорыва в мире моды и стать всемирно известной.





Основание и развитие бренда

История бренда Bottega Veneta начинается с далекого 1966 года, когда Микеле Таддей и Ренцо Ценджаро, партнеры из Италии, основали в городе Виченце собственную компанию. Стоит отметить, что на уже на данном этапе возник уникальный метод изготовления аксессуаров – техника плетения intrecciato.

Интересно и то, что это было связано с необходимостью решить техническую проблему. Дело в том, что компания не располагала швейными машинами, способными справиться с обработкой толстой кожи. Для производства сумок использовали тонкие полоски кожи, которые объединяли между собой, сплетая по диагонали. В результате получался оригинальный узор, состоящий из мелких ромбов. Именно это впоследствии и стало визитной карточкой бренда.

В 1970-х годах состав руководства компании расширился, в него вошла бывшая жена Микеле Таддея Лаура. На тот момент она была замужем за своим вторым супругом, предпринимателем Витторио Мольтедо, также ставшим у руля компании. Торговая марка окончательно утвердилась в своей концепции и отказалась от логотипа. Ее слоганом стало выражение – "Ваших собственных инициалов достаточно".

В 1970-х происходит открытие магазина на Манхеттене, который впоследствии посетил Энди Уорхол. В 1985 году он снял короткометражный фильм, посвященный бренду. Также одна из моделей сумок – коричневый плетеный клатч, был запечатлен в картине "Американский жиголо" 1980 года. Актриса Лорен Гаттон появляется на экране с данным аксессуаром. В 2018 году торговая марка выпустила обновленную версию аксессуара, которую артистка представила на подиуме.

Вместе с тем громкий успех в развитии бренда сменяется упадком. Чтобы наладить бизнес, руководство компании принимает решение дополнять сумки логотипом BV, однако попытка оказалась бесполезной.





Вступление Bottega Veneta в состав Kering

Знаковым событием в истории итальянского бренда Bottega Veneta стал 2001 год, когда торговую марку выкупила Gucci Group, ныне являющаяся дочерней компанией Kering. Креативным директором был назначен немецкий дизайнер Томас Майер. Он убирает логотип BV и возвращается к истокам, отдавая предпочтение все той же технике плетения intrecciato.

В 2005 году ассортимент торговой марки значительно расширился, бренд выпустил первую коллекцию одежды, за которой последовало изготовление солнцезащитных очков, ювелирных изделий, парфюмерии, предметов декора для домашнего интерьера и других вещей. Своеобразным символом возрождения бренда стала модель сумки Cabat.

В 2018 году креативное руководство компании переходит к Дэниелу Ли. В его появлением связан выпуск очередного знакового аксессуара – сумки "пельмень" Cassette і Jodie. При изготовлении изделий компания все так же продолжает обходиться без логотипов.





Культовые коллекции

За время своего существования бренд создал множество бестселлеров в мире моды. К их числу, прежде всего, относятся сумки Bottega Veneta, представленные в следующих коллекциях:

Sardine – модели выпускаются в едином размере и производятся из плетеной овечьей кожи. Свое название сумка заслужила благодаря дополнению ручкой в форме рыбы сардины.

– модели выпускаются в едином размере и производятся из плетеной овечьей кожи. Свое название сумка заслужила благодаря дополнению ручкой в форме рыбы сардины. Clicker – представляет собой сочетание уникальной техники плетения из мягкой кожи ягненка и плечевого ремня, присоединенного к изделию с помощью металлических латунных планок выгнутой формы. Дебют модели состоялся в 2023 году вместе с выпуском курортной коллекции. Сумка идеально сочетается с представленными в ней сережками-капельками.

– представляет собой сочетание уникальной техники плетения из мягкой кожи ягненка и плечевого ремня, присоединенного к изделию с помощью металлических латунных планок выгнутой формы. Дебют модели состоялся в 2023 году вместе с выпуском курортной коллекции. Сумка идеально сочетается с представленными в ней сережками-капельками. Kalimero – сумка-ведро, имеющая оригинальную цилиндрическую форму. Ее появление на подиуме назвали "глотком свежего воздуха".

– сумка-ведро, имеющая оригинальную цилиндрическую форму. Ее появление на подиуме назвали "глотком свежего воздуха". Jodie – аксессуар, ставший частью курортной коллекции 2020 года и имеющий много характеристик, схожих с моделью "хобо". Отличительная особенность – завязка на ручке. Сумка выпускается в разных размерах, от миниатюрных до объемных макси.

– аксессуар, ставший частью курортной коллекции 2020 года и имеющий много характеристик, схожих с моделью "хобо". Отличительная особенность – завязка на ручке. Сумка выпускается в разных размерах, от миниатюрных до объемных макси. Cassette – сумка прямоугольной формы с крупным плетением и эффектом объемности. Особый шарм изделию придает дополнение ремешком золотистого цвета.

– сумка прямоугольной формы с крупным плетением и эффектом объемности. Особый шарм изделию придает дополнение ремешком золотистого цвета. Pouch – модель, изготовленная из мягкой кожи теленка и выполненная в различных интерпретациях: с изогнутой ручкой, с золотистым ремешком, в виде миниатюрного мешка, закрывающегося с помощью шнурка.

– модель, изготовленная из мягкой кожи теленка и выполненная в различных интерпретациях: с изогнутой ручкой, с золотистым ремешком, в виде миниатюрного мешка, закрывающегося с помощью шнурка. Cabat – неустаревающая классика прямоугольной формы и аксессуар класса "люкс". Для изготовления изделия требуется два рабочих дня, его производство осуществляется вручную, для чего мастера переплетают полоски кожи, сложенные в четыре слоя.





Современное развитие

В 2021 году произошла очередная смена руководства компании. Пост креативного директора занял Матье Блази, которому принадлежит заслуга в создании культовых сумок Sardine і Clicker.

В настоящий момент бутики бренда находятся более чем в 43 странах мира. Производство сосредоточено в районе Монтебелло-Вичентино, в вилле XVIII столетия. Местом расположения офисов стали Милан и Лугано. Бренд передает свой уникальный опыт будущим поколениям, с этой целью была основана школа La Scuola dei Maestri Pellettieri di Bottega Veneta, в которой проходят обучение мастерству.





Подведем итог

История бренда Bottega Veneta – это яркий пример того, как можно достичь невероятного успеха, делая основной акцент на качестве. Изделия торговой марки уникальны благодаря неповторимому стилю и дизайну, и узнаваемы даже без наличия фирменного логотипа.