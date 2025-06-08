Мужские солнцезащитные очки: что носить этим летом и как не промахнуться с выбором

Лето – то самое время, когда солнцезащитные очки становятся важной частью образа. Не только чтобы комфортно щуриться в июльском свете, но и чтобы легко накинуть шарма даже на самый базовый лук с белой футболкой. Главное – выбрать те самые. Не "просто черные", а актуальные и подходящие именно тебе.

Так что если ты хочешь выглядеть свежо, уверенно и по-летнему современно – вот что стоит учитывать этим сезоном.

Что сейчас актуально

Геометрия



Оправы с выразительными углами, немного архитектурные, смотрятся очень в духе времени. Особенно хороши модели, в которых сочетаются прямые и скругленные линии – они добавляют лицу структуры, но не делают образ чересчур строгим.



Тонкий металл





В моду возвращаются тонкие металлические оправы – легкие, почти невесомые. Серебро, матовое золото или винтажная бронза хорошо играют с солнечным светом и не перетягивают на себя внимание. Отличный выбор, если хочется чего-то сдержанного, но стильного.

Прозрачный и полупрозрачный пластик



Оттенки карамели, оливкового, серо-голубого или пепельного – настоящие фавориты этого лета. Такие оправы выглядят легко и современно, особенно на фоне яркого солнца и загара.



Светлые линзы



Да, именно они. Дымчатые, янтарные, голубые или даже с легким розоватым оттенком. Они делают образ чуть мягче, а настроение – более летним. К тому же сквозь них глаза по-прежнему видны, а это добавляет открытости.



Спортивный вайб – с умом



Спортивные модели с нотками ретро или мотивами из 90-х – вполне себе вариант, если они не перегибают в сторону экстрима. Овальные формы, обтекаемость, чуть вытянутые линзы – отличный выбор для тех, кто хочет добавить динамики.



Антитренды лета 2025

Есть очки, которые на подиумах или у селеб выглядят эффектно, но в реальной жизни могут не сыграть. Не потому что они "не модные", а потому что не универсальные. Например:

– Гигантские "маски" могут перегрузить образ.

– Ярко-зеркальные линзы чаще выглядят нарочито, чем актуально.

– Копии классики из масс-маркета порой не держат форму и "садятся" не по лицу.

– Необычные формы вроде очков с прорезями – скорее для фанатов фестивального стиля, чем для повседневного выхода.

Но и тут все индивидуально. Важно не гнаться слепо за трендом, а примерить – в прямом смысле. Если модель тебе идет и отражает твой стиль – все работает.

Несколько финальных советов:

– Примеряй очки вживую, даже если покупаешь онлайн. Некоторые формы "оживают" только на лице.

– Следи за посадкой: очки не должны уползать, сползать и давить на виски. Комфорт = уверенность.

– Учитывай гардероб. Очки – это как обувь: если ни с чем не сочетаются, носят их не дольше пары раз.