Мужские солнцезащитные очки: что носить этим летом и как не промахнуться с выбором

Летом очки становятся важной частью повседневного образа. Рассказываем, какие мужские солнцезащитные очки актуальны в этом сезоне.
Лето – то самое время, когда солнцезащитные очки становятся важной частью образа. Не только чтобы комфортно щуриться в июльском свете, но и чтобы легко накинуть шарма даже на самый базовый лук с белой футболкой. Главное – выбрать те самые. Не "просто черные", а актуальные и подходящие именно тебе.
Так что если ты хочешь выглядеть свежо, уверенно и по-летнему современно – вот что стоит учитывать этим сезоном.
Что сейчас актуально
Геометрия
Оправы с выразительными углами, немного архитектурные, смотрятся очень в духе времени. Особенно хороши модели, в которых сочетаются прямые и скругленные линии – они добавляют лицу структуры, но не делают образ чересчур строгим.
Тонкий металл
В моду возвращаются тонкие металлические оправы – легкие, почти невесомые. Серебро, матовое золото или винтажная бронза хорошо играют с солнечным светом и не перетягивают на себя внимание. Отличный выбор, если хочется чего-то сдержанного, но стильного.
Прозрачный и полупрозрачный пластик
Оттенки карамели, оливкового, серо-голубого или пепельного – настоящие фавориты этого лета. Такие оправы выглядят легко и современно, особенно на фоне яркого солнца и загара.
Светлые линзы
Да, именно они. Дымчатые, янтарные, голубые или даже с легким розоватым оттенком. Они делают образ чуть мягче, а настроение – более летним. К тому же сквозь них глаза по-прежнему видны, а это добавляет открытости.
Спортивный вайб – с умом
Спортивные модели с нотками ретро или мотивами из 90-х – вполне себе вариант, если они не перегибают в сторону экстрима. Овальные формы, обтекаемость, чуть вытянутые линзы – отличный выбор для тех, кто хочет добавить динамики.
Антитренды лета 2025
Есть очки, которые на подиумах или у селеб выглядят эффектно, но в реальной жизни могут не сыграть. Не потому что они "не модные", а потому что не универсальные. Например:
– Гигантские "маски" могут перегрузить образ.
– Ярко-зеркальные линзы чаще выглядят нарочито, чем актуально.
– Копии классики из масс-маркета порой не держат форму и "садятся" не по лицу.
– Необычные формы вроде очков с прорезями – скорее для фанатов фестивального стиля, чем для повседневного выхода.
Но и тут все индивидуально. Важно не гнаться слепо за трендом, а примерить – в прямом смысле. Если модель тебе идет и отражает твой стиль – все работает.
Несколько финальных советов:
– Примеряй очки вживую, даже если покупаешь онлайн. Некоторые формы "оживают" только на лице.
– Следи за посадкой: очки не должны уползать, сползать и давить на виски. Комфорт = уверенность.
– Учитывай гардероб. Очки – это как обувь: если ни с чем не сочетаются, носят их не дольше пары раз.