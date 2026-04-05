Самые трендовые украшения — кольца: где купить и как сочетать

К разгару весны сделали маникюр и нашли самые трендовые кольца – теперь делимся с вами.

Наконец случилось: минимализм и в украшениях – окончательно все. Теперь можно не ограничиваться одним тонким колечком на указательном пальце, в топе – необычные формы, акцентные камни, яркие сочетания и эффектная стилизация. 

Желтое золото больше не остается единственным очевидным вариантом: серебро выглядит более стильно, а сочетание теплых и холодных оттенков уже не кажется спорным.

Главное в этом сезоне – не количество, а пропорция. Вместо набора одинаковых колец – несколько разных по форме украшений, чтобы одно давало объем, второе держало линию, третье сделало весь образ более структурной. Можно не стесняться – чем больше, тем лучше.

Печатка

Фото: архив бренда SBLESKOM / sbleskom.ru

Это одна из главных трендовых форм сезона. Но не тяжелая, не с избытком символики и не в виде украшения "со значением", а овальная или прямоугольная модель с гладкой матовой поверхностью, неглубокой гравировкой или небольшим камнем. Для весны можно выбрать модель с флористическими мотивами – оно хорошо передаст настроение.

Фото: архив бренда Цацкi / zazki.jewelry

Сочетайте со структурными образами: белыми свободными рубашками, жакетами мужского кроя, прямыми джинсами, тренчем и тонким трикотажем. На таком фоне печатка выглядит особенно убедительно. Дополняйте образ часами или одним базовым кольцом на другой руке.

Кольцо на мизинце

Фото: архив бренда Рами / ramiestudio.ru

Несколько сезонов мы незаслуженно не замечали этот палец. Этой весной исправляемся – маленькое кольцо меняет впечатление от всей руки. Выбирайте любой формат: печатку, тонкий овал, миниатюрный камень, гладкое кольцо с четкой геометрией или вытянутая форма без лишних деталей. 

Такое кольцо особенно хорошо смотрится в дневных образах – с рубашкой с открытым запястьем, майкой, строгим жилетом, оверсайз-пиджаком.

Купольное кольцо

Фото: архив бренда Rushev / rushev.online

После долгого периода почти невидимых украшений этот аксессуар будет выглядеть очень ярко. Важна чистая форма: округлый или слегка приплюснутый верх, гладкая поверхность, мягкий блеск или матовый металл. Чем меньше лишних деталей, тем массивнее и элегантнее будет выглядеть весь образ.

Купольное кольцо стоит носить рядом с простыми вещами – белой футболкой, черным трикотажем, серым костюмом, шелковым платьем, кашемиром, прямым пальто. 

Мягкая пластика

Фото: архив бренда Endemica / endemica-jewelry.ru

Еще одна линия сезона – кольца с текучей, неровной формой. Волны, изгибы, легкая асимметрия, рельеф, будто металл чуть расплавился, – такие модели делают весь лук живым и расслабленным. 

Фото: архив бренда Perel / perel.club

Носите с мягким жакетом, широкими брюками, свободной рубашкой, длинным пальто, шелковой юбкой, тонким трикотажем. Но не перегружайте образ: на фоне активного принта или сложного декора форма теряется. 

Сдвоенные кольца

Фото: архив бренда Levashova Elagina/ levashovaelagina.ru

Дают тот же эффект, что и несколько украшений сразу, но не нужно самой подбирать сочетания. Две дорожки, перемычка, сложная конструкция с геометрией, сочетание гладкой и фактурной частей – такие модели добавляют объем, но не выглядят слишком вычурно. Простой и эффектный вариант – сразу два камня на одном пальце или с камнями разных цветов.

Фото: архив бренда Adda Gems / addagems.ru

Сочетайте с денимом, кожаной курткой, прямым жакетом, базовым трикотажем, однотонным платьем. Можно смело дополнять подвесками на длинной цепочке, большими серьгами или надеть на запястье несколько тонких браслетов.

Несколько колец сразу

Фото: архив бренда Rassvet Detail / rassvetdetail.ru

Многослойность никуда не ушла, но поменяла формат – наборы из одинаковых тонких колец на разных пальцах выглядят неинтересно. Тренд – сочетать две-три модели разного веса, стиля и формы. Например, печатка рядом с гладким кольцом, купольная форма и почти плоская дорожка, кольцо на мизинце и более заметная модель на указательном или среднем пальце.

Фото: архив бренда Ежевика / ejevikastore.ru

Но важен баланс – если все модели будут очень акцентными, итоговый сет может выглядеть слишком хаотично или даже нелепо. Лучше, если одно из изделий останется нейтральным или все кольца будут из одной серии.

Кольцо-часы

Фото: архив бренда Bulova / jared.com

Немного ретро в тренды – такое украшение нельзя считать базовым, но оно легко разнообразит даже самый простой аутфит с прямыми джинсами и свободной футболкой.

Еще несколько удачных миксов – со свободной рубашкой, облегающим лонгсливом, жилетом, строгим жакетом, прямыми брюками, лаконичным платьем.

Дарья Сизова

Автор

 

