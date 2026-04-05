Самые трендовые украшения — кольца: где купить и как сочетать

Наконец случилось: минимализм и в украшениях – окончательно все. Теперь можно не ограничиваться одним тонким колечком на указательном пальце, в топе – необычные формы, акцентные камни, яркие сочетания и эффектная стилизация.

Желтое золото больше не остается единственным очевидным вариантом: серебро выглядит более стильно, а сочетание теплых и холодных оттенков уже не кажется спорным.

Главное в этом сезоне – не количество, а пропорция. Вместо набора одинаковых колец – несколько разных по форме украшений, чтобы одно давало объем, второе держало линию, третье сделало весь образ более структурной. Можно не стесняться – чем больше, тем лучше.

Печатка





Это одна из главных трендовых форм сезона. Но не тяжелая, не с избытком символики и не в виде украшения "со значением", а овальная или прямоугольная модель с гладкой матовой поверхностью, неглубокой гравировкой или небольшим камнем. Для весны можно выбрать модель с флористическими мотивами – оно хорошо передаст настроение.





Сочетайте со структурными образами: белыми свободными рубашками, жакетами мужского кроя, прямыми джинсами, тренчем и тонким трикотажем. На таком фоне печатка выглядит особенно убедительно. Дополняйте образ часами или одним базовым кольцом на другой руке.

Кольцо на мизинце





Несколько сезонов мы незаслуженно не замечали этот палец. Этой весной исправляемся – маленькое кольцо меняет впечатление от всей руки. Выбирайте любой формат: печатку, тонкий овал, миниатюрный камень, гладкое кольцо с четкой геометрией или вытянутая форма без лишних деталей.

Такое кольцо особенно хорошо смотрится в дневных образах – с рубашкой с открытым запястьем, майкой, строгим жилетом, оверсайз-пиджаком.

Купольное кольцо





После долгого периода почти невидимых украшений этот аксессуар будет выглядеть очень ярко. Важна чистая форма: округлый или слегка приплюснутый верх, гладкая поверхность, мягкий блеск или матовый металл. Чем меньше лишних деталей, тем массивнее и элегантнее будет выглядеть весь образ.

Купольное кольцо стоит носить рядом с простыми вещами – белой футболкой, черным трикотажем, серым костюмом, шелковым платьем, кашемиром, прямым пальто.

Мягкая пластика





Еще одна линия сезона – кольца с текучей, неровной формой. Волны, изгибы, легкая асимметрия, рельеф, будто металл чуть расплавился, – такие модели делают весь лук живым и расслабленным.





Носите с мягким жакетом, широкими брюками, свободной рубашкой, длинным пальто, шелковой юбкой, тонким трикотажем. Но не перегружайте образ: на фоне активного принта или сложного декора форма теряется.

Сдвоенные кольца





Дают тот же эффект, что и несколько украшений сразу, но не нужно самой подбирать сочетания. Две дорожки, перемычка, сложная конструкция с геометрией, сочетание гладкой и фактурной частей – такие модели добавляют объем, но не выглядят слишком вычурно. Простой и эффектный вариант – сразу два камня на одном пальце или с камнями разных цветов.





Сочетайте с денимом, кожаной курткой, прямым жакетом, базовым трикотажем, однотонным платьем. Можно смело дополнять подвесками на длинной цепочке, большими серьгами или надеть на запястье несколько тонких браслетов.

Несколько колец сразу





Многослойность никуда не ушла, но поменяла формат – наборы из одинаковых тонких колец на разных пальцах выглядят неинтересно. Тренд – сочетать две-три модели разного веса, стиля и формы. Например, печатка рядом с гладким кольцом, купольная форма и почти плоская дорожка, кольцо на мизинце и более заметная модель на указательном или среднем пальце.

Но важен баланс – если все модели будут очень акцентными, итоговый сет может выглядеть слишком хаотично или даже нелепо. Лучше, если одно из изделий останется нейтральным или все кольца будут из одной серии.

Кольцо-часы





Немного ретро в тренды – такое украшение нельзя считать базовым, но оно легко разнообразит даже самый простой аутфит с прямыми джинсами и свободной футболкой.

Еще несколько удачных миксов – со свободной рубашкой, облегающим лонгсливом, жилетом, строгим жакетом, прямыми брюками, лаконичным платьем.