Марк Томас покидает пост креативного директора Carven

Французский модный дом Carven объявил об уходе креативного директора Марк Томас. В компании уточнили, что дизайнер завершает работу, чтобы сосредоточиться на "новых возможностях", однако детали его дальнейших планов пока не раскрываются.

В официальном заявлении команда бренда подчеркнула роль Томаса в трансформации эстетики Carven: его подход помог обновить визуальный код марки и вернуть ей заметное присутствие в индустрии. По данным профильных источников, за время его руководства коммерческие показатели бренда продемонстрировали рост.