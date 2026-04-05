Марк Томас покидает пост креативного директора Carven

Французский модный дом Carven объявил об уходе креативного директора Марк Томас. В компании уточнили, что дизайнер завершает работу, чтобы сосредоточиться на "новых возможностях", однако детали его дальнейших планов пока не раскрываются.
В официальном заявлении команда бренда подчеркнула роль Томаса в трансформации эстетики Carven: его подход помог обновить визуальный код марки и вернуть ей заметное присутствие в индустрии. По данным профильных источников, за время его руководства коммерческие показатели бренда продемонстрировали рост.
Томас занял ключевую позицию после ухода Луиз Троттер, которая перешла в Bottega Veneta под управлением холдинга Kering. Его карьера в Carven развивалась стремительно: присоединившись к команде в 2023 году в роли старшего дизайнера, он вскоре получил повышение внутри структуры владельца бренда – компании Icicle.
До этого дизайнер работал в ряде знаковых домов, включая Lacoste, Givenchy и Helmut Lang, формируя репутацию одного из самых стабильных и точных креаторов нового поколения.
В Carven добавили, что о дальнейшей стратегии бренда будет объявлено позже. Ближайший показ коллекции весна–лето 2027 запланирован на этот год в Париже.