Все в горох: нестандартные вещи с принтом polka dot, которых еще нет в вашем гардеробе

Горох давно перестал быть только про ретро-платья и эстетику пин-апа. Сегодня этот принт меняет текстуры и захватывает те части гардероба, где мы привыкли видеть только монохром. Клео.ру собрал пять вещей от локальных брендов, которые переосмысляют классический принт polka dot, предлагая взглянуть на него через призму сложного кроя и тканей, которые мы совсем не привыкли видеть в гороховом исполнении.

Колготки с принтом женские, ЗАМАНУХА, 2 000 ₽





Начать стоит с базы, которая на самом деле – главный акцент. Колготки российского бренда ЗАМАНУХА превращают любой образ в трендовый выход. Узор polka dot на колготках вытягивает силуэт и делает ноги бесконечными. Идеальный вариант, когда хочется привнести шарм в строгий офисный дресс-код или дополнить лаконичное маленькое черное платье.

Легинсы из бифлекса TOTAL ORCHID 2.0, Rejo, 11 200 ₽





Бренд Rejo пошел дальше привычной геометрии и заменил классические кружочки на фирменный принт в виде орхидей. Издалека это кажется знакомым polka dot, но стоит подойти ближе – и перед вами расцветает сложный флоральный узор. Эти легинсы максимально универсальны: они одинаково хорошо смотрятся и с оверсайз-худи на прогулке, и с маскулинным жакетом на вечеринке. Тот случай, когда комфорт спортивной вещи встречается с концептуальным дизайном.

Блузка Dots, MESH N FLESH, 25 500 ₽





Если мелкий принт – это про деликатность, то крупный горох на прозрачном шифоне – это тренд. Такая блуза работает за счет контраста объемов и фактур. Невесомая ткань смягчает строгость узора и создает правильный баланс. Такой откровенный материал лучше всего наслаивать на базовые топы или лаконичное белье в тон. Гороховый принт сам по себе заменяет аксессуары, поэтому перегружать образ лишними деталями точно не стоит.





Самый тактильный пункт в списке – шорты молочного цвета в крупный коричневый горох. Здесь интересно все: от материала (мягкий эко-мех) до способа нанесения принта, который создается вручную. Это ироничная и смелая вещь для тех, кто любит нарушать правила. Сочетайте их с плотными колготками и грубыми ботинками или высокими сапогами – контраст пушистой текстуры и четкого гороха выглядит максимально свежо.

Кейп с капюшоном в горошек, Solove, 22 000 ₽





Если привычные жакеты и кардиганы надоели, присмотритесь к кейпу из натурального шелка в мелкий горошек. У модели Olivia есть капюшон и контрастные завязки, которые надежно фиксируют его на шее. Это легкий верхний слой, который можно накинуть поверх платья на вечер или носить с джинсами и топом в повседневной жизни. Выпуск лимитированный, так что шансы встретить кого-то в таком же образе стремятся к нулю.