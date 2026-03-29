Courreges назначил Дрю Хенри новым креативным директором

Французский модный дом Courrèges объявил о назначении нового креативного директора. Им стал 38-летний дизайнер Дрю Хенри. Его вступление в должность запланировано на май 2026 года, а первая коллекция будет представлена уже в сентябре на Неделе моды в Париже.





Назначение последовало вскоре после ухода Николя Ди Феличе, который на протяжении нескольких лет занимался обновлением эстетики бренда и возвращением ему актуальности. Новый этап развития марки будет проходить под контролем холдинга Artémis, связанного с семьей Пино, и в сотрудничестве с генеральным директором Мари Леблан.

Хенри считается представителем "закулисной" школы моды с сильной профессиональной базой. Он окончил Central Saint Martins и работал в ряде ключевых домов, включая Burberry, где с 2023 года занимал одну из руководящих позиций в дизайн-команде. Ранее он сотрудничал с Céline и принимал участие в запуске бренда Фиби Файло, чье влияние до сих пор ощущается в индустрии. Также в его резюме – проекты для J.W. Anderson и других крупных марок.





Эксперты отмечают, что эстетика Дрю Хенри, основанная на современном минимализме и функциональности, органично соотносится с ДНК Courrèges, сформированной еще в 1960-х годах. Бренд, основанный Андре Куррежем, ассоциируется с футуристичным дизайном и лаконичными силуэтами, и новая креативная линия, вероятно, продолжит эту традицию в актуальном прочтении.