Брэдли Купер сделал предложение Джиджи Хадид. По данным Daily Mail, 50-летний актер и 30-летняя топ-модель готовы узаконить отношения, а церемонию планируют провести в 2026 году. По информации инсайдеров, решение о помолвке стало естественным продолжением их романа.

"Ее мама Иоланда согласна, это было проще простого. Но теперь Джиджи сказала отцу, что хочет выйти замуж за Брэдли. Это большой шаг, гораздо более официальный", – сообщил инсайдер из окружения пары.

По слухам, одной из причин, по которой звезды решили не откладывать свадьбу, стало желание вместе воспитывать своих детей от предыдущих отношений. У Купера подрастает 8-летняя дочь Лея от Ирины Шейк, а у Хадид – 5-летняя Кхай, рожденная в союзе с певцом Зейном Маликом. Близкие к паре отмечают, что дети уже хорошо ладят, а Джиджи и Брэдли стараются проводить время с ними как одна семья.

Пара начала встречаться весной 2023 года, и их отношения с самого начала развивались стремительно. Несмотря на публичный статус обоих, Джиджи и Брэдли предпочитали не афишировать личную жизнь: они редко появлялись вместе на мероприятиях и избегали совместных интервью. Однако в последние месяцы модель все чаще замечают рядом с дочерью Купера, а сам актер, по словам друзей, "не скрывает, насколько серьезно настроен".