Энн Хэтэуэй на показе Ralph Lauren спровоцировала слух о пластической операции

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй на показе осенне-зимней коллекции Ralph Lauren в Нью-Йорке появилась с неожиданно "обновленным" лицом, что моментально вызвало оживленные обсуждения в соцсетях.

Энн выбрала элегантный образ: блестящие золотистые брюки с декоративными потертостями, светлый топ, бежевый тренч и изящные аксессуары. Образ завершили туфли на шпильке и клатч в золотом стиле. Однако основной фокус публики сместился на лицо актрисы. Идеально гладкая кожа, четкий контур и отсутствие мимических морщин стали поводом для обсуждений возможного вмешательства пластических хирургов.

Фанаты и комментаторы отметили, что актриса выглядит заметно моложе, чем еще полгода назад. Некоторые сравнили ее новый облик с внешностью Арианы Гранде и Линдси Лохан, которые также неоднократно становились объектами слухов о бьюти-экспериментах. Среди возможных версий – ринопластика, инъекции ботокса, филлеры и процедуры для подтяжки кожи. Пользователи Reddit отметили, что даже укладка волос в тугой хвост и удачный макияж могут визуально создать эффект лифтинга.

По мнению экспертов, изменения во внешности Хэтэуэй могут быть связаны с комплексным подходом – сочетанием легких коррекций и профессионального ухода. Визажист Кристофер Бакли и стилист Орландо Пит создали образ, где каждая деталь работала на "эффект омоложения". Гладкая укладка, дымчатые тени и аккуратно оформленные губы завершили картину.

Сама Энн Хэтэуэй ранее отрицала любые хирургические вмешательства. Актриса подчеркивала, что предпочитает естественность, считая характерные черты важной частью актерской индивидуальности.





Сегодня Энн активно работает в кино – у нее на подходе сразу несколько громких проектов. Среди них – продолжения "Дневников принцессы" и "Дьявол носит Prada", а также адаптация "Одиссеи", где Хэтэуэй может сыграть Пенелопу. Помимо этого, ожидаются премьеры фильмов "Verity", "Mother Mary" и "Flowervale Street".





Пока одни обсуждают предполагаемые изменения во внешности, Энн Хэтэуэй продолжает уверенно доказывать: её имя – это не просто внешность, а многослойная карьера, стиль и талант, проверенные временем.