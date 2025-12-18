Бум на винтажные ткани в мужском гардеробе: на что стоит обратить внимание

В 2026 году ностальгия все еще будет одной из главных тем модного контекста. Но на первый план выйдут винтажные ткани – плотная шерсть, клетка, фактурный трикотаж, фланель, грубый хлопок, вязка. Они ассоциируются с долговечностью и традициями, создают настроение стабильности, спокойствия и уверенности (то, чего так не хватало в прошлые годы). В фокусе – не стилизация под прошлое, а работа с текстурой, плотностью и ощущением вещи. Образ перестает строиться вокруг эффектных деталей и начинает восприниматься как продуманная система, где каждая вещь становится знаком качества.

Но не старайтесь стилизовать их под прошлое. Главный ориентир – универсальность, чтобы все модели вписывались в современную базу. Материал должен усиливать образ, а не превращать его в костюмную реконструкцию.

Именно такой подход делает винтажные ткани значимым элементом мужского гардероба – не как жест ностальгии, а как осознанный выбор в пользу долговечности и комфорта. Клео.ру рассказывает, какие винтажные ткани особенно актуальны.

Твид и шерсть





Особенно в верхней одежде, пиджаках и брюках. Эти материалы создают эффект heritage, но не делают образ слишком формальным. Модели из этих тканей хорошо подходят для ежедневных образов и городского гардероба, потому что сочетаются практически со всем – на их основе можно создать капсулу.

Клетка и классические узоры





Но не яркие и вычурные, а в более спокойном прочтении: приглушенные оттенки, мягкие контрасты без резких и слишком графичных элементов. Главный объект желания – рубашки, которые легко стилизуются с брюками и денимом. Визуально они не выглядят как декоративный акцент, сливаясь с текстурой ткани и формируя целостный, органичный образ.

Фактурный трикотаж





Актуален за счет запроса на тактильность – свитера, пуловеры и джемперы как будто обнимают вас, создавая ощущение защищенности и "помогая менталочке" (об этом эффекте мы рассказывали ранее).

Фланель и плотный хлопок





Выигрышно смотрятся в рубашках, футболках и верхних рубашках, которые лучше носить расстегнутыми – образ становится очень модным за счёт многослойности и структурным (его не нужно дополнительно стилизовать).

А с этими вещами винтажные ткани раскрываются лучше всего.

Пиджак или жакет свободного кроя





Образ будет выглядеть очень расслабленным только за счет ткани – крой останется свободным, а акцентом становится именно фактура твида, шерсти или плотного хлопка.

Такие модели необязательно дополнять брюками – они хорошо сочетаются с джоггерами, джинсами и любым трикотажем. Чтобы усилить винтажный эффект, надевайте жилет под такой пиджак – многослойность идет бонусом.

Верхняя рубашка из плотной ткани





Выбирайте фланель, плотный хлопок или смесовые ткани с добавлением шерсти – изделия будут работать как универсальный слой для любого времени года: зимой под пуховик, весной и осенью под куртку или под пальто, летом как аналог пиджака.

К таким моделям можно смело добавлять любые футболки, лонгсливы и выбирать любые брюки. Но не миксуйте их с более легкими рубашками – получится совсем не модный эффект капусты.

Кардиган или плотный вязаный джемпер





Фактурный трикотаж – яркий пример винтажной ткани, которая вписывается в любую базу и выглядит очень актуально. Плотная вязка добавляет образу глубину, но не создает эффект плохого ретро. Кардиган также универсальный и подходит к любой ситуации. Особенно для межсезонья, когда его можно снять и накинуть на плечи (для такого образа лучше всего подойдет сорочка свободного кроя).

Пальто из шерсти





Любой образ будет выглядеть собранно за счет текстуры материала (главное – не миксовать его с откровенно спортивными костюмами, но с худи или толстовками оно будет смотреться органично). Даже минималистичный силуэт начинает выглядеть более выразительно.

Брюки из твида или плотной шерсти





Отличная альтернатива классическим костюмным вариантам – такие брюки смело можно надеть в офис, на официальное мероприятие или просто на долгую прогулку. Если выбрать вариант с простым кроем в нейтральном цвете, они станут отличным дополнением любого гардероба. Сочетайте с простыми рубашками, пиджаками, пуловерами и футболками – материал брюк будет делать образ выразительным.



