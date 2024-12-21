Дизайнеры показали свадебное платье Ланы Дель Рей и рассказали о процессе пошива

В конце лета 2024-го американскую певицу Лану Дель Рей заметили в компании гида Джереми Дюфрена – пара гуляла, держась за руки. Тогда публика сделала вывод, что у исполнительницы хита Summertime Sadness новый роман, однако она быстро опровергла эти домыслы. В итоге поклонники оказались правы. Уже в сентябре влюбленные сыграли свадьбу в Луизиане. Церемония была тайной.

Лишь в декабре в Сеть попал снимок, на котором удалось рассмотреть свадебное платье Ланы Дель Рей. Фото выложили в популярную социальную сеть дизайнеры бренда CINQ, которые создали наряд специально для певицы. Судя по кадру, артистка предстала перед возлюбленным на церемонии в пышном платье из белого кружева с глубоким декольте.





Дизайнеры рассказали, что процесс пошива платья для Ланы Дель Рей был запоминающимся. Команда тщательно над нарядом, чтобы каждая деталь стала отражением души певицы. Они ночами находились в шоуруме, продумывая элементы свадебного образа.





Лана Дель Рей обрела мировую известность 13 лет назад, когда записанная ею композиция Video Games стала хитом, который впоследствии был включен в альбом Born to Die, признанный авторитетными изданиями как один из самых лучших в 2010-х.