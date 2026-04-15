Искусство жить. Правда ли, что дети делают нас счастливее?

Клео.ру публикует мнение колумнистки издания The Guardian, Рианнон Люси Косслет: девушка рассуждает о нестабильности ощущения счастья и сложности сравнения разных жизненных ситуаций.

В журнале "Эволюционная психология" недавно вышло исследование: в ходе опроса более 5000 человек из 10 стран мира ответили на вопрос: "Как родительство влияет на ваш уровень счастья?"

Под счастьем авторы исследования подразумевали как гедонистические эмоции (радость, удовольствие), так и эвдемонистические (ощущение цели и смысла). Серьезной статистической разницы в положительных эмоциях между родителями и бездетными участниками опроса исследователи не нашли. Исключением стали матери-гречанки, которые говорили о высоком уровне удовлетворенности своим семейным статусом.





Журналистка Люси Косслет не находит результаты выше удивительными. Как мама сына-школьника, она рада, что стала родителем, однако не считает себя счастливее своих знакомых, не имеющих детей.

"Это то же самое, что спросить: делает ли любовь к людям тебя счастливей? Иногда, да, хотя порой это приносит боль", – считает журналистка.

По мнению Люси, родительство не есть постоянное эмоциональное состояние, но серия взлетов и падений. Оценить их легче всего ретроспективно, представив себе два пути: до рождения и после рождения ребенка, вспомнив о всех достоинствах, сложностях и неожиданностях каждого из них. Решив стать матерью, ты расширяешь круг людей, которых безумно любишь, – и в то же время понимаешь, что их печали и невзгоды тоже будут твоими. Это не только ответственность, но и огромная уязвимость.





Как отмечает Рианнон Люси, интенсивность этих чувств оценить сложно. Ни счастье родительства, ни его заботы не длятся вечно – они меняются естественным образом и зависят от многих факторов. Недостаток поддержки от близкого окружения и общества делают материнский труд гораздо более тяжелым, равно как и стремление к гиперопеке отпрысков.

"Забота и любовь не всегда синонимы. Скучать по былой свободе и испытывать временные финансовые трудности из-за увеличения трат – естественно." – уверена журналистка.

Люси признается, что с появлением сына в ее жизни стало гораздо больше неопределенности, но и возросла ее способность радоваться мелочам.

"Найти палку смешной формы или красивый лепесток цветка, показать их ребенку и увидеть улыбку на его лице… Да, так просто и невероятно одновременно!" – заключает автор The Guardian.

