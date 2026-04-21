Коллекцию одежды и мебели актрисы Дайан Китон выставят на аукционе Bonhams

Аукционный дом Bonhams в партнерстве с консалтинговой фирмой The Fine Art Group анонсировал серию торгов, посвященных личному собранию Дайан Китон. Основное мероприятие состоится 8 июня в Нью-Йорке, программа также включает дополнительные онлайн-аукционы: Tailored & Timeless, где представят более 200 предметов одежды и аксессуаров, и At Home with Diane, посвященный мебели и элементам декора.

В собрании Дайан Китон – предметы архитектуры, интерьерного дизайна и американского искусства, которые, по словам представителей Bonhams, отобраны актрисой с особым вниманием к композиции и смыслу. Среди ключевых лотов значатся знаковые элементы гардероба актрисы: галстук в горошек от Ralph Lauren, костюм-двойка с церемонии "Оскар" 2020 года, а также наряд от Gucci, в котором Дайан Китон посещала гала-вечер LACMA. Особое место в коллекции занимает оригинальный сценарий фильма "Энни Холл", предварительно оцененный в 2000–3000 долларов.

Секция изобразительного искусства представлена работами Мейнарда Диксона (стартовая цена – 20-40 тысяч долларов), Дэвида Войнаровича и Эда Мелла. В состав коллекции также вошли мебель и предметы в стиле Монтерей, которые в свое время украшали дом и офис актрисы.

Дайан Китон ушла из жизни 11 октября 2025 года. Актриса, режиссер и икона стиля – она получила мировое признание после съемок в трилогии "Крестный отец", фильмах "Энни Холл", "Красные" и "Любовь по правилам и без". Также Китон стала автором книг по дизайну и фотографии, таких как California Romantica и The House that Pinterest Built.