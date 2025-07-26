Самые модные балетки лета 2025: от классики до рока

Лето – это время, когда обувь должна быть легкой, удобной и, бесспорно, красивой. Все эти аспекты слились воедино в них – балетках. Рассказываем о самых востребованных и необычных моделях, которые удивят даже самых искушенных модников.

Спортивные балетки

Та самая "сникерина", разлетевшаяся по гардеробам модных инфлюенсеров, – хит сезона 2025. На стыке балеток и спортивных кроссовок такая пара вносит свежий взгляд на обычный наряд. Особенно популярная модель спортивных балеток вышла у бренда Puma Speedcat Ballet в нескольких оттенках: розовом, белом, черном и уникальном "металлическом" цвете.





На платформе

Обычно балетки ассоциируются с обувью на тонкой подошве, а значит, любительницам высоких каблуков такая модель не подходит. Но это совсем не так: существуют сверхмодные балетки на платформе. Дизайнер высокой моды Симон Роша создал настоящий маст-хэв этого лета, совместив фасон балеток и платформу. В них присутствует все, что мы так любим в классических балетках: аккуратные лямки, обвивающие ступню, красивая застежка со стразами и, конечно, классический балеточный бантик.





Лаконичная классика

"Удобство в каждом шве" – так можно сказать про эти балетки. Лаконичные, на плоском ходу и из натуральных материалов – они не оставят ни единой мозоли этим летом. Такую пару можно найти у российского бренда RAZUMNO, принципами которого являются экологичность, разумное производство и простота дизайна. Модели балеток на тонкой подошве изготовлены из натуральной мягкой кожи, которая не натирает стопы и имеет ремешок для регулировки посадки. Изящная простота – то, что нужно этим летом.

Рокерский стиль

Балетки, украшенные заклепками и шипами, – теперь удел не только рокеров, но и городских модниц. Испанская марка ABRA выпустила целую коллекцию балеток, которые дополнены ремешками с металлической фурнитурой. Особый шарм создает контраст атласного материала, из которого сделаны балетки, и грубость деталей отделки.





С открытой пяткой

Любительницам чего-то необычного точно стоит присмотреться к этой модели. Она еще не стала мейнстримом в гардеробах инфлюенсеров, а значит, она точно будет притягивать взгляды прохожих. Лейбл Nensi Dojaka презентовал балетки из натуральной кожи на плоском ходу, а изюминкой конструкции стала открытая пятка.





Если вы готовы к модным открытиям, присмотритесь к этим пяти вариантам. Возможно, именно эти модели балеток станут главным аксессуаром в вашем летнем гардеробе, способным преобразить любой образ.