Бренд Gap и Виктория Бекхэм представили совместную линейку базовых вещей

Виктория Бэкхем представила капсульную коллекцию, созданную совместно с Gap. Это первый запуск в рамках многосезонного партнерства: в дебютную линейку вошли 38 вещей, в которых классические коды американского бренда соединены с более собранной и минималистичной эстетикой дизайнера.

В основе коллекции – повседневная база: деним, футболки, рубашки, брюки, худи, флисовые комплекты и верхняя одежда. Среди заметных позиций – тренч, бомбер, джинсы прямого кроя, модели, отсылающие к силуэтам Gap конца 1980-х и начала 1990-х, а также капри. Часть вещей дополнена деликатной подписью Бэкхем, красной строчкой с инициалами VB.