Бренд Gap и Виктория Бекхэм представили совместную линейку базовых вещей

Виктория Бэкхем представила капсульную коллекцию, созданную совместно с Gap. Это первый запуск в рамках многосезонного партнерства: в дебютную линейку вошли 38 вещей, в которых классические коды американского бренда соединены с более собранной и минималистичной эстетикой дизайнера.
В основе коллекции – повседневная база: деним, футболки, рубашки, брюки, худи, флисовые комплекты и верхняя одежда. Среди заметных позиций – тренч, бомбер, джинсы прямого кроя, модели, отсылающие к силуэтам Gap конца 1980-х и начала 1990-х, а также капри. Часть вещей дополнена деликатной подписью Бэкхем, красной строчкой с инициалами VB.
Видео: соцсети/@gap
Сама Виктория Бэкхем описывает Gap как икону американского стиля и подчеркивает, что для нее работа над коллекцией стала возможностью переосмыслить повседневные вещи через собственный дизайнерский подход. В официальном сообщении бренда коллаборацию также называют проектом, построенным вокруг вневременных предметов гардероба, точных пропорций и внимания к деталям.
Выход линейки вписывается в более широкий интерес модной индустрии к переосмыслению базового гардероба. В таких проектах акцент все чаще смещается с сезонных трендов на универсальные вещи, которые можно встроить в повседневный стиль и носить дольше одного сезона.