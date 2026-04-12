Больше цвета: 8 самых модных оттенков сезона

После зимы с шоколадными, графитовыми, винными тонами хочется жизни и цвета. Но в тренде – модели безе хаотичной яркости и нарочитой пестрости. Выбирайте глубокие благородные тона и играйте на контрастах между ярким цветом и спокойным силуэтом, между насыщенным оттенком и светлой базой, между эффектной вещью и простым стилистическим решением. Так эти восемь тонов легко будет вписать в повседневный гардероб.

Томатный красный

Один из главных цветов сезона – теплый, насыщенный, сочный красный. Не путайте с рубиновым и винным, оттенок должен быть мягче алого, но ярче классического красного.





Лучше всего он выглядит в платьях-комбинациях, лаконичных миди, юбках-колоннах, драпированных топах, приталенных жакетах и босоножках с тонкими ремешками. Обратите внимание на небольшие сумки в таком цвете – с ними легко стилизовать даже самый простой комплект.

Комбинируйте с молочным, сливочным белым, серым, шоколадным и светлым денимом. Если хочется сделать образ более ярким, сочетайте с насыщенным синим.

Лаймовый

Самый энергичный оттенок весны – даже самая простая модель майки или рубашки будет выглядеть как с подиума.





Ищите его в тонком трикотаже, прямых юбках, топах без лишнего декора, легких платьях, туфлях, босоножках и небольших сумках. Особенно удачно он смотрится в простом крое – чем проще форма, тем дороже и оригинальнее будет выглядеть весь образ.

Сочетать лаймовый стоит с темно-синим, серым, шоколадным, молочным и денимом. Для более смелого образа его можно миксовать с желтым или ярко-синим, но для образов на каждый день лучше оставить один цветовой акцент: например, носить лаймовую майку с бежевой или черной базой.

Цитрусовый желтый

Стандартный оттенок цветовой палитры для каждой весны, но в этом сезоне он стал заметно ярче. На смену мягким, приглушенным тонам пришел солнечный, живой тон. Он сразу освежает лицо и делает даже очень простой образ стильным.





Носите струящиеся платья, свободные рубашки, тонкие джемперы, юбки из гладких тканей, топы на бретелях, костюмы из хлопка или шелка. Выбирайте материалы, которые отражают свет: гладкий хлопок, сатин, шелк, тонкая кожа.

Комбинируйте модели в этом оттенке с белым, светло-серым, карамельным, хаки и темным денимом. Он хорошо сочетается с красным и ярко-синим, но для повседневной капсулы такой микс может оказаться слишком ярким.

Насыщенный синий

Один из самых выразительных цветов сезона – плотный, глубокий и даже художественный. Он выглядит эффектно в моно образах и не требует сложной стилизации и особых дополнений – достаточно надеть джинсы или укороченный трендовый жакет.





Интегрируйте в гардероб жакеты, струящиеся брюки, платья из гладких тканей, тонкие водолазки, юбки прямого кроя и большие сумки. Сочетайте с белым, черным, серым и серебристым.

Изумрудный

Очень благородный цвет, который сделает любой образ оригинальным и роскошным. Он сделает даже простые по крою модели дорогими и может стать базой гардероба, которую захочется носить в любой сезон.





Если хотите, чтобы вещь стала инвестицией, обратите внимание на платья-футляры, юбки миди, рубашки из шелка или сатина, тонкие кардиганы, приталенные жакеты и мягкие кожаные куртки. Дополняйте молочным, табачным, черным, темно-синим, серым и бежевым цветами. Для вечера к нему хорошо добавить аксессуары из золота или с темными камнями, а для дневных образов – деним или светлые базовые вещи.

Яркая фуксия

Цвет больше не ассоциируется со слишком инфантильным или “девчачьим”. Лучше всего оттенок раскрывается в платьях с драпировкой, мини с четкой линией плеч, вечерних юбках, сатиновых рубашках, топах. Фуксия плохо сочетается с любым декором – выбирайте вещи лаконичного кроя.





Носите с серым, молочным, белым, кремовым, светлым денимом и коричневой кожей. Для вечера достаточно добавить украшения из металла и небольшой устойчивый каблук.

Бледно-розовый

Больше никаких отсылок к Барби и нарочитой женственности – цвет стал мягким и благородным, ближе к пудровому. Он будет выглядеть как легкий акцент в рубашках, платьях-комбинациях, юбках-колоннах, прямых брюках, тонком трикотаже, балетках.





Носить бледно-розовый стоит с серым, шоколадным, молочным, хаки, бордовым и красным. Именно на контрасте этот оттенок раскрывается интереснее всего.

Сливочный белый

База в яркой палитре, которая подойдет всем. Оттенок очень мягкий, с теплым подтоном. Он выглядит спокойнее чистого белого и может стать хорошей базой для любого яркого цвета.





Цвет интересно и лаконично выглядит в шелковых костюмах, длинных платьях, широких брюках, рубашках, тренчах, легких пальто. Носить такой белый можно буквально со всеми главными цветами сезона. С томатным красным он делает образ чище, с лаймовым – дороже, с бледно-розовым – мягче, с изумрудным – глубже.